Experiența mea în administrație și despre milioanele de euro aduși de mine în Târgu Mureș

Redistribuiții mă trimit să mă calific la locul de muncă…

În corul afon al unora dintre candidații la Primărie, au apărut primele voci de primadone întârziate la întâlnirea cu succesul.

Aceștia spun că, din poziția de primar, trebuie să urmez o “calificare la locul de muncă”.

Fără a fi fost vreodată legitimați de un vot real care să-i fi trimis în căldura fotoliilor din care fac aceste considerații, ei au fost mereu beneficiarii “redistribuirilor”. Dar uită că “redistribuire” înseamnă voturi ale altora, pe care exclusiv matematica și calculatorul le-au adus în coșul lor electoral. S-a întâmplat o dată, s-a întâmplat de două ori, dar lupta pentru cinci-ul din politică este ca drumul ulciorului, care nu poate merge și a treia oară la apă.

Nu mi-au plăcut niciodată studenții de nota 5. Pentru că sunt mediocri. Ca profesor, acord mai degrabă 4 sau 6. Nota 5 este ca un bănuț pus într-o mână întinsă. Dar acești politicieni s-au obișnuit cu cinci-ul. Și de-asta rămân mediocri. Pentru că cerșesc.

Ei bine, tocmai ei sunt cei care mă trimit să învăț să fac referate de necesitate și “mă anunță” că un proiect european trebuie semnat “de mână”, pe fiecare pagină.

Oamenii aceștia sunt cei care își clamează “experiența în administrație”, deși n-au dat vreodată vreun concurs adevărat pe vreo funcție. Tocmai pentru că nu știu ce înseamnă competiția, s-au complăcut în a semna “de mână”, pe fiecare pagină a unor proiecte scrise de alții. Și cum fondurile europene din proiectele pe care doar le-au girat și nu le-au scris au lipsit aproape cu desăvârșire, este clar că au scăpat de la semnat măcar o pagină.

Realitatea.

Am coordonat zeci de proiecte europene de cercetare și inovare, finanțate din fonduri publice – fonduri europene, câștigate și implementate în Târgu Mureș, care au adus în comunitate milioane de euro și care au creat zeci de locuri de muncă.

La unul dintre proiectele finanțate de Comisia Europeană, implementat cu succes și finalizat în 2020, am fost coordonator al tuturor centrelor din Europa Centrală și de Est, fiind membru în consiliul de conducere.

Mai ales pentru necunoscătorii în materie, dar care au ajuns să ocupe demnități înalte în statul român, reamintesc etapele în implementarea unui proiect, care încep de la scrierea cererii de finanțare, în care întocmirea bugetului este elementul esențial, continuă cu semnarea contractului de finanțare, urmând o serie de proceduri legate de deviz antecalcul și postcalcul, realizarea de state de plată și fișe de post, organizarea concursurilor de angajare pe post, semnarea pontajelor zilnice și efectuarea de plăți de impozite și contribuții. Toate acestea le-am coordonat și administrat în cele câteva zeci de proiecte, în ultimii peste 10 ani.

În toate proiectele pe care le-am administrat, am organizat licitații și achiziții de echipamente și consumabile, cu întocmirea a nenumărate fișe de inventar și bonuri de consum, referate de necesitate și rapoarte de activitate. Am adus, prin licitații publice organizate în aceste proiecte, echipamente medicale în valoare de multe milioane de euro în sistemul medical târgumureșean și național, toate licitațiile fiind verificate la sânge de diferite organisme de control, naționale și europene, fără a fi fost, niciodată, vreo problemă legată de respectarea legislației sau de buna și corecta gestionare a fondurilor. De fapt, întreaga mea activitate administrativă în aceste proiecte a fost verificată periodic de organisme europene, așa cum este și normal, toate rapoartele de progres fiind aprobate integral de-a lungul acestor peste 10 ani, ca dovadă a experienței mele în buna gestionare a banului public și în administrația publică.

Când alții își încropeau doctorate pe la universități de cartier, am fost director de departament în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, unde, vreme de 7 ani, am organizat concursuri pe post și comisii de examen. Și da, am întocmit și aici referate de necesitate și fișe de inventar…

Am făcut, din Clinica de Cardiologie, cea mai bună unitate medicală de profil din România, cu cea mai mică mortalitate prin urgențe cardiovasculare din țară și această performanță a însemnat o muncă administrativă titanică.

Pentru cei care încă invocă mincinos lipsa mea de experiență în administrație, le reamintesc și faptul că sunt președintele Comisiei Naționale de Cardiologie a Ministerului Sănătății.

Aici mă ocup de structura programelor naționale de sănătate, stabilirea normelor pentru contractele cu CNAS, organizarea perfecționării cadrelor medicale în domeniul cardiologiei, stabilirea listelor medicamentelor compensate, dar și de estimarea bugetelor și contractelor cost-volum pentru medicamente din sfera cardiovasculară.

Mă așteptam ca cei trimiși de mureșeni în Parlament să aibă habar de faptul că activitatea în Ministerul Sănătății face parte din administrația publică.

Este, într-adevăr, administrație publică centrală, o etapă la care ei încă n-au reușit să ajungă.

În acest timp, îi anunț pe cei ce își asumă vocile de primadonă, că în 11 ani de activitate la Comisia Europeană, AM și EVALUAT proiecte de sute de milioane de euro și că știu foarte bine unde trebuie acestea semnate, din moment ce Bruxelles-ul a alocat acești bani pe baza referatelor făcute chiar de mine.

La Comisia Europeană, în programul Horizon 2020, sunt Vice-chair în panelul științific de cercetare medicală. La Centrul de Cercetare Avansată în Imagistică Cardiacă Multimodală sunt coordonator, iar pentru perfecționările la Universitatea din Viena, Spitalul AKH, Institutul de Cardiologie Gotsegen Gyorgy din Budapesta, Institutul de Cardiologie din Debrecen și Herz Zentrum din Leipzig am scris destule “referate de necesitate”, câte n-au scris primadonele în toți anii când semnau pentru concertele etno de la zilele orașului.

Felul în care facem lucrurile de zi cu zi ține de verticalitate și astfel se scrie, practic, povestea vieții noastre.

Pentru viață am luptat și lupt în fiecare zi a existentei mele de medic și cetățean.

Verticalitatea m-a făcut să rămân singură, timp de ani buni, într-o corabie politică părăsită de toți cei cu care am plecat la drum în Consiliul Local. Oameni pentru care coloana e doar o noțiune relativă.

Am văzut și am salvat atâtea inimi încât știu că totul vine de acolo: unde pui inima, orice este posibil.

Sunt cu voi și mă bucur că sunteți cu mine.

În rest, corul afon poate să cânte…

Prof.dr. Theodora Benedek

P.S. Recomand ca fiecare dintre noi să se ocupe de propriile proiecte pentru îmbunătățirea vieții târgumureșenilor, și nu de atacul competitorilor.