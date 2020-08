Educația și cultura, investiții bifate cu succes la Deda

Share



La Căminul Cultural din Deda se pun la punct în aceste zile ultimele detalii, mai exact se montează mobilierul, astfel încât Sala de Spectacole, Biblioteca și Sala multifuncțională să beneficieze de toate dotările necesare. „În acest moment se pregătește mobilierul, va fi montat în zilele următoare, urmând ca în termen de 15 zile să fie pus la punct din toate punctele de vedere. De asemenea, instalația electrică este una complet nouă, ceea ce reprezintă o noutate. Biblioteca va funcționa permanent, ceea ce înseamnă și un confort pentru cei care studiază, pentru elevii care vor frecventa biblioteca, cu amenajarea în mod special a Sălii de Lectură, cu mobilier și cărți de ultimă oră în ce privește studiul. Sala de spectacole este cu cortină nouă, cu perdele, perdele de soare, cu încălzire electrică pusă la punct. Totul este la superlativ din punctul meu de vedere vizavi de acest cămin cultural. În afară de acoperiș, practic totul este nou nouț”, ne-a declarat Lucreția Cadar, primarul comunei Deda.

3 în 1

Sub același acoperiș al investiției se regăsește o sala multifuncțională cu o capacitate de 180 persoane, sala de spectacole, cu o capacitate de 300 persoane, un spațiu expozițional și biblioteca.

„Prima încăpere reprezintă căminul cultural vechi, care va putea fi folosită pentru diferite activități culturale. Ea poate să găzduiască tot felul de evenimente, hore , cum erau pe vremuri de sărbători, în special de Crăciun, de Bobotează sau de alte sărbători. Lumea se poate aduna aici la un pahar de voie bună, un cozonac, să joace o horă românească și să petreacă alături de cei dragi clipe minunate. Am amenajat acest spațiu, inclusiv pentru repetițiile ansamblurilor și artiștilor care îi avem la nivelul comunei noastre. În mod deosebit avem sala de spectacole, cea care adună populația comunei la manifestările cultural artistice importante care le organizăm. Avem Ansamblul „Cununa Călimanilor” aici la Deda, de aceea putem spune că activitatea culturală este la ea acasă aici la Deda. Am modernizat-o și dotat-o de așa natură încât să fie o cinste pentru noi această sală de spectacole care poate să găzduiască inclusiv piese de teatru. Pentru noi este o mândrie această investiție, o construcție deosebită de mare și de frumoasă, sub un singur acoperiș să avem atât biblioteca, sala de spectacole precum și un spațiui care poate fi folosit de asemenea în scop cultural”, a precizat primarul comunei Deda.

Inaugurarea se lasă așteptată

Căminul Cultural din Deda a avut parte în 2007 de o renovare, grație fondurilor alocate de la Guvern, dar ce s-a reușit acum, întrece orice vis al celor din Deda. „Trebuie specificat faptul că în anul 2007 am beneficiat de fonduri guvernamentale în ce privește renovarea Căminului Cultural . A fost pus la punct, dar acum, putem spune că avem un cămin cultural la cele mai exigente standarde europene. Este o cinste, o mândrie și un lucru minunat realizat pentru tinerii comunei, pentru toți locuitorii comunei, De ce nu, este cinstea noastră a primăriei pentru că am reușit să atragem fonduri europene și să facem lucruri minunate pentru comuna Deda. Cei care au realizat mobilierul pentru această investiție este SC Eurodidactica SRL din București , firmă care se încadrează în termen în ce privește finalizarea dotărilor, termenul final de aducere și montare a mobilierului fiind data de 8 august 2020. Nu știm ce va aduce această pandemie, fapt pentru care nu știm când și cum vom face inaugurarea oficială a acestei importante investiții pentru comuna Deda. Dacă starea de alertă nu ne poate permite, probabil vom face o inaugurare oficială mai târziu. Pentru că totul este gata, frumos ar fi fost să fie inaugurată cu ocazia alegerilor. În acest sens, vroiam să îmi depun candidatura pentru un nou mandat de primar al comunei Deda, să avem acest edificiu important al comunei prezentat ca și o realizare a actualei conduceri a primăriei Deda”, a punctat primarul Lucreția Cadar.

Grădiniță la standarde europene

La doar câțiva pași de căminul cultural se află o altă investiție importantă la nivelul comunei Deda, respectiv grădiniţa cu program prelungit, proiect care își derulează în aceste zile ultimele pregătiri. „Căminul Cultural nu este singura investiție derulată prin fonduri europene, în stadiu foarte avansat de realizare se află și Grădinița cu program prelungit, investiție derulată tot prin PNDR, cu o valoare asemănătoare primei investiții, respectiv 600.000 de euro. Grădinița este prevăzută cu 3 săli de grupă cu o capacitate de 20 de locuri/grupă precum și spații anexe necesare în vederea desfășurării în condiții optime a activităților specifice unei grădinițe cu program prelungit”, a spus primarul comunei Deda.

Cu o capacitate de 60 de locuri, trei grupe de copii preșcolari, grădinița își va putea primi preșcolari începând cu anul școlar 2020-2021.

„Ca și informație de ultimă oră, avem avizut ARACIP pentru funcționarea acestei grădinițe obținut în urmă cu câteva zile, fapt care certifică că această grădiniță este funcțioinală. Din cele 60 de locuri disponibile , în momentul de față sunt înscriși 35 de copii”, afirmă Lucreția Cadar.

Grădinița are la bază proiectul „Demolare clădire existentă si construire grădiniţă cu program prelungit în localitatea Deda” finanțat prin Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub – Măsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.

„Primăria comunei Deda a achiziționat clădirea care exista înaintea construirii grădiniței. în urmă cu ceva ani. Ea a fost retrocedată Bisericii Reformate din Comuna Răstolița, am achiziționat-o cu suma de 750.000 lei la vremea respectivă. Exista posibilitatea să plătim o chirie pe această clădire deoarece în clădire funcționa cabinetul de documentare și informare a școlii. Făcându-ne calculele , chiria pe zece ani era exact cât a fost prețul de achiziție a clădirii , fapt pentru care am cumpărat acea clădirea. Ea a fost demolată, în locul ei fiind construită o clădire care va deservi Grădinița cu program prelungit din Deda”, a declarat Lucreția Cadar.

Cea mai frumoasă grădiniță de pe Valea Mureșului Superior

Potrivit proiectului, la trei grupe de copii, vor fi necesare trei cadre didactice, la care se adaugă două îngrijitoare, două bucătărese, un asistent medical , precum și un administrator. Grădinița este structurată pe două nivele, la parter vor fi cele trei săli pentru cele trei grupe de preșcolari și o sală multifuncțională La etaj va fi bucătăria și sala de mese. De asemenea, va fi amenajat un loc de joacă în curtea grădiniței cu balansoare, tobogane, cu tot ce ține pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 6 ani, la care se adaugă dotările specifice unei grădinițe, mobilier, jucării, veselă. Trebuie menționat faptul că sălile de clasă vor fi pictatem astfel aranjate încât să asigure o ambianță plăcută.

„Totul pot spune că este la superlativ la această grădiniță care respectă toate cerințele Uniunii Europene. Fără falsă modestie, este cea mai frumoasă grădiniță de pe Valea Mureșului Superior și nu numai, la care dorim să asigură și cadre de calitate, precum și condițiile cerute de părinții cei mai pretențioși. Copiilor li se va asigura în acest loc atât educația cât și siguranța și confortul pe perioada cât vor fi în această unitate de învățământ”, a subliniat Lucreția Cadar.

Alin Zaharie