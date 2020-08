Primarii mureșeni la raport. Chiș Bălan Ilie (Rușii Munți), mulțumit de investițiile mandatului 2016-2020

Share



La împlinirea a patru ani de la alegerile locale din 2016 și de la depunerea jurământului de primar de la nivelul celor 102 unități administrativ-teritoriale din județul Mureș, cotidianul Zi de Zi a demarat un serial intitulat ”Primarii mureșeni la raport”, prin intermediul căruia primarii din județul Mureș au posibilitatea de a-și prezenta bilanțul mandatului 2016-2020.

Episodul de astăzi este dedicat lui Chiș Bălan Ilie (PSD), primar din anul 2000 al comunei Rușii Munți.

Reporter: Care sunt principalele trei realizari ale mandatului de primar 2016-2020?

Chiș Bălan Ilie, primarul comunei Rușii Munți: Principalele trei realizari din mandatul de primar 2016-2020 sunt urmatoarele: ”Reabilitare și extindere corp principal la Școala Gimnazială ”Dănilă Stupar” din localitatea Rușii Munți” – investiția a avut o valoare de 1.900.000 de lei din care 400.000 de lei au fost alocați din bugetul local și 1.500.000 de lei prin programul PNDL 2, ”Construire Dispensar uman cu cabinet medic de familie și cabinet stomatologic” – investiția are o valoare de 1.200.000 de lei din care 200.000 de lei au fost alocati de la bugetul local și 1.000.000 de lei prin programul PNDL 2 și ”Construirea a trei capele mortuare în satele Morăreni, Maiorești și Sebeș” – investiția are o valoare de 750.000 de lei, bani alocați din bugetul local.

Rep.: Precizați un obiectiv/proiect pe care vi l-ați propus în 2016 și care nu a fost realizat, precum și motivele nerealizării acestuia.

C.B.I.: Transferul drumurilor forestiere de pe UAT Bilbor în lungime de 25 de kilometri prin Hotărâre de Guvern, din proprietatea statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor în proprietatea Comunei Rușii Munți și administrarea Consiliului Local, în vederea accesării de fonduri europene pentru modernizare. Deși documentația a fost depusă de două ori la Ministerul Apelor și Pădurilor a fost respinsă, urmând ca în luna iulie să o depunem pentru a treia oară cu completările solicitate.

Rep.: Cum apreciați colaborarea cu Consiliul Local în perioada 2016-2020? Vă invităm să acordați și o notă în acest sens, de la 1 la 10.

C.B.I.: Colaborarea cu Consiliul Local a fost bună. Nota 9.

Rep.: Veți candida pentru un nou mandate de primar? În cazul unui răspuns afirmativ, vă rugăm să vă argumentați decizia.

C.B.I.: Da. Am trei mari proiecte pentru viitorul mandat: Primul este aducțiunea de gaz pentru cinci comune, Rușii Munți, Deda, Aluniș, Brâncovenești și Vătava. S-au demarat procedurile de constituire a ADI. S-au întocmit SF-urile pentru distribuție. Se așteaptă extinderea magistralei de către Transgaz pe sectorul Solovăstru – Deda. Al doilea proiect este introducerea canalizării în satul Sebeș, iar al treilea proiect este asfaltarea drumului vicinal Rușii Munți – Sebeș.

A consemnat Alex TOTH