Hibridul „Solaris”, test-drive pe străzile Reghinului

Municipiul Reghin urmează să achiziționeze 10 autobuze hibrid prin proiectul „Asigurarea mobilității în Municipiul Reghin, județul Mureș”, finanțat prin Programul REGIO, Axa Prioritară 3. Valoarea totală a proiectului este de 31.709.344 lei. Un astfel de autobuz a fost introdus pentru o perioadă de 2 săptămâni pe rutele din oraș, pentru testare. În cursul zilei de marți, 4 august, autobuzul hibrid a fost protagonistul unui test-drive pe străzile Reghinului la care a participat primarul Maria Precup, alături de reprezentanții SC Solaris Bus & Coach Romania S.R.L, furnizorul autobuzului hibrid. „Este un pas pe care îl așteptăm de 30 de ani. Niciodată nu am crezut că vom ajunge la un astfel de moment. Este o mare satisfacție pentru noi, mai ales că municipiul Reghin avea nevoie de această schimbare în ce privește traficul, în contextul în care zona industrială este una foarte populată iar numărul de autoturisme în Reghin este impresionant de mare, ceea ce determină o poluare nefastă pentru noi. Prin achiziționarea acestor autobuze hibrid, dotate cu toate condițiile necesare, sper să convingem mai multă lume să renunțe la mașinile proprii și să opteze pentru transportul în comun. Este o investiție binevenită, mai ales că în Reghin, de mai mulți ani, transportul este gratuit pentru elevi, studenți și persoanele vărstice, indiferent de venituri, ceea ce înseamnă un mare avantaj pentru cei care beneficiază de acest mod de a se deplasa. Ținând cont de faptul că orașul este într-o continuă dezvoltare, mai ales că așteptăm să deschidem și Piața Agroalimentară care va fi un reper pentru toți locuitorii municipiului Reghin, iar pentru asigurarea transportului în comun va fi un avantaj, astfel ca toți să beneficieze de acest mod de aprovizionare alimentară și nu numai. Ne gândim să modificăm atât programul orar cât și aria de operare, să cuprindem toate zonele municipiului Reghin, mai ales că în planul de Mobilitate urbană este inclusă zona industrială. Aici mă refer la modernizarea străzilor Salcâmilor, Axente Sever, Erbușului și Câmpului. De asemenea, avem în plan extinderea ariei de operare a autobuzelor.Vorbeam cu cei de la RAGCL care conduc transportul în comun la nivel de municipiu, astfel încât să-i putem ajuta și pe cei din zonele limitrofe Reghinului , cum a fost înainte, respectiv comunele de lângă Reghin, Suseni, Breaza, Solovăstru și Petelea care doresc foarte mult să se schimbe modul de transport în comun, respectiv trecerea de la microbuz la autobuze supramoderne, plus că și costul ar fi mult mai mic”, a precizat primarul Maria Precup.

Feedback pozitiv

Autobuzul hibrid a dat o tură prin oraș, testat pe viu de pasageri de ocazie care s-au declarat încântați de confortul acestuiua. „Sunt mai mult decât impresionată de această primă călătorie cu acest autobuz hibrid. Am lucrat în cadrul serviciului de gospodărie comunală, știu ce autobuze avem, nici nu-mi vine să cred că în Reghin vom avea astfel de autobuze. Promit că și eu voi fi unul din călătorii fideli acestui mijloc de transport”, a subliniat primarul Maria Precup.

Impresionați de feedbackul autobuzului hibrid s-au declarat și reprezentanții SC Solaris Bus & Coach Romania S.R.L. „Am rămas impresionat de gazdele din Reghin, care au primit cu deschidere acest vehicul. Este vorba de un autobuz de 12 metri, cu podeaua coborâtă, dotat cu sistem de monitorizare pasageri, aer condiționat, plus alte facilități, senzori pentru călători, rampă pentru persoane cu dizabilități. Am fost în teste personal pe străzile din Reghin și acest model de autobuz mi s-a părut foarte ok. Un autobuz hibrid are mai multe beneficii decât unul clasic sau electric, în primul rând pentru aspectul poluării. Este vorba de norma de poluare Euro 6, plus consumul redus, cu cel puțin 20 % față de un motor disel normal”, a precizat Dan Antoniu Pop, consultant vânzări, SC Solaris Bus & Coach Romania S.R.L.

Ce urmează ?

„Urmează să facem o licitație, iar domnii de la „Solaris” au fost extraordinar de amabili și ne-au pus la dispoziție acest autobuz pentru o perioadă de două săptămâni, timp în care va fi testat, să vedem dacă este adaptabil reliefului municipiului Reghin, ținând cont că este un oraș cu străzi întortochiate și destul de înguste, cu un relief în pantă. Urmează să vedem dacă acest utilaj se adaptează orașului, în condițiile în care este un utilaj hibrid, de dimensiuni mari, atunci trebuie să fim foarte atenți , să vedem dacă poate acoperii toate traseele care le dorim”, a punctat primarul Maria Precup.