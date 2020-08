Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Alexia Ruja: ”Cheia succesului este perseverența, efortul constant”

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune un serial de prezentare a șefilor de promoție ai claselor a VIII-a din județul Mureș. Alexia Ruja este absolventă a Școlii Gimnaziale ”Friedrich Schiller” din Târgu Mureș și spune că nu a muncit ”pentru a fi mai sus decât altcineva”, ci pentru a acumula cunoștințe care cândva ”vor fi de folos”.

Reporter: Cum te-ai autocaracteriza prin trei cuvinte?

Alexia Ruja: Sunt perseverentă, ambițioasă și conștiincioasă.

Rep.: Care a fost media cu care ai fost declarată șefă de promoție?

A.R.: Media cu care am fost declarată șefă de promoție a fost 10.

Rep.: Care a fost în cazul tău cheia succesului pe plan școlar?

A.R.: Cheia succesului este perseverența, efortul constant pe parcursul celor patru ani de gimnaziu, timp și dedicație. Personal, nu am muncit pentru a fi mai sus decât altcineva, ci am încercat să acumulez cunoștințe și experiențe care cândva îmi vor fi de folos.

Rep.: Ai avut, în clasele I-VIII, performanțe obținute la concursuri școlare naționale?

A.R.: Am participat încă din clasa a III-a la Concursul Național ”English My Love” și anual am obținut Premiul I Național. De asemenea, am participat la Concursul Internațional de limba engleză ”Hippo English Language Olympiad” și am ajuns în semifinală. Chiar dacă în ultima perioadă se insistă pe efectele negative ale competiției, concursurile școlare, proiectul Erasmus din cadrul Școlii Gimnaziale ”Friedrich Schiller” la care am participat, mi-au facilitat cu siguranță succesul școlar.

Rep.: Cum ți s-a părut experiența recentă a școlii online?

A.R.: În contextul situației cu care ne confruntăm în ultimele luni, școala online a fost o experiență inedită deoarece am fost nevoiți să ne schimbăm modul de învățare fără o pregătire prealabilă. Având un examen important, adaptabilitatea, acceptarea schimbării în stilul de a învăța a fost importantă. De asemenea, autoeducația, capacitatea de a fi responsabilă pentru propria educație a contat enorm. M-am pregătit intens rezolvând zilnic un număr minim de teste de antrenament.

Rep.: Care a fost rolul profesorilor în obținerea performanțelor tale școlare?

A.R.: Am apreciat întotdeauna acei profesori care au încurajat dezvoltarea creativității și gândirii critice. Cred că acestea sunt competențe ce definesc performanțele școlare în secolul XXI și pentru asta le sunt recunoscătoare.

Rep.: Cum îmbini activitatea școlară cu cea extrașcolară, ce pasiuni ai?

A.R.: Îmi place tenisul, am practicat tenisul încă din clasele primare.

Rep.: Ce planuri de viitor ai, ce meserie crezi că ți se potrivește?

A.R.: Îmi doresc să devin medic stomatolog.

Rep.: Vrei să studiezi mai departe în România sau în străinătate?

A.R.: Mi-aș dori să studiez în România, să fiu aproape de familie și prieteni, dacă voi simți că aici sunt apreciată la adevărata valoare.

A consemnat Alex TOTH