Tehnologia, cheia succesului în agricultură pentru Dorel Istrate

Câmpia Transilvaniei nu duce lipsă de oameni destoinici devotați agriculturii, domeniu propice acestei zone ca urmare a dărniciei solului existent pe aceste meleaguri. Cum natura este una darnică pentru om, nici acesta nu se lasă mai prejos, fapt pentru care pune în valoarea această bogăție. Mai mult decât atât, o îmbogățește cum știe el mai bine, iar rezultatul este unul pe măsură. Un astfel de exemplu este dat de Dorel Istrate, administratorul SC Istrate ServProd Șăulia, cel care a înțeles că tehnologia și cunoștințele sunt cele care desăvârșesc pe deplin rodul pământului.

Primii pași …

Cu o vechime în agricultură de peste un sfert de veac, Dorel Istrate a pornit la drum ca și mecanic, meserie care avea să-i deschiă noi perspective asupra vieții. „Un unchi de-al meu deținea cel mai bun teren agricol din Șăulia. Cunoștea potențialul terenului agricol din zonă. A venit cu ideea să ne apucăm de agricultură, mai mult așa pentru noi. La acea vreme am ajutat foarte mult fostele CAP-uri din zonă. Cum am lucrat în cadrul ITSAIA, am ajutat foarte mult inginerii agronomi din zona de Câmpie, iar în momentul în care am luat pământul, i-am rugat să-mi ofere un utilaj să pot ara. Exista atunci un pic de ranchiună între oameni, pe fondul trecereii de la stat la privat, iar invidia era destul de pronunțată. Inginerul Bacali a spus atunci: cine și-a luat pământ, săși cumpere și tractor ! Astfel, în anul 1991 am cumpărat un tractor U650. Cu toate că l-am cumpărat de nou, nu mi-a plăcut deloc să lucrez pe el. Am angajat un băiat care făcea practică , el fiind cel care m-a ajutat la una alta”, povestește Dorel Istrate.

Un moment important în dezvoltarea agricolă a fost anul 1994 o dată cu înființarea SC Istrate ServProd Șăulia, trei ani mai târziu având loc marea schimbare de optică în ce privește utilajele necesare pentru o agricultură performantă.

„În ianuarie 1994 am înființat societatea SC Istrate ServProd SRL. Prin Comcereal am achiziționat o combină românească SEMA, de asemenea nouă. Am angajat personal și am început să activez în domeniul agriculturii.În 1994 am mai achiziționat vreo trei tractoare , am început să iau pământ în arendă. Am avut niște ani grei, nu au fost prea simpatici. În 1997 am fost pentru prima dată în Germania de unde am cumpărat o combină Claas Dominator 85. De atunci am început să văd un pic altfel lucrurile, să văd alte utilaje cu altă viteză de lucru. Așa se face că în 1998 am mai cumpărat o combină Claas, mai performantă. Încet, încet, firma a început să se dezvolte. A fost o dezvoltare treptată, nu exagerat de tare , așa se explică că avem în lucru o suprafață de doar 400 de hectare, teren luat în arendă. Cum aveam două combine performante, am început să fac și prestări servicii. M-am îndreptat spre zona de sud a țării în ce privește prestarea de servicii , în special în zona Călărași, inclusiv în Balta Brăilei am ajuns să lucrez cu utilajele mele. Cei de acolo aveau culturi foarte bune dar erau deficitari în ce privește utilajele agricole de viteză. Pe lângă combinele de recoltat am avut în partea de sud și două camioane pentru transportul cerealelor din câmp la bază Campaniile agricole din 1999 până în 2005 au fost marcate de aceste prestări de servicii în partea de sud a țării. În paralel făceam agricultură și aici în zona Șăulia, dar la o scară mult mai mică față de ce se făcea în sud, în Bărăgan”, spune Dorel Istrate.

Producerea de semințe

Pământ fertil, utilaje performante, dar parcă mai lipsea ceva, lucru înțeles de Dorel Istrate, care a trecut la producerea de semințe, ajungând un client fidel al unor mari companii precum KWS, Caussade, Stațiunea Turda. Pentru acest lucru, un aspect definitoriu a fost cel al cunoștințelor acumulate în cadrul USAMV Cluj, în cadrul Facultății de Agronomie.

„Am început să fac sămânță începând cu anul 2004. Au venit cei de la Inspectoratul de Semințe, au văzut că am făcut totuși un pic de agricultură, astfel am început să produc semințe. Am făcut semințe pentru firme mari, precum KWS, Caussade, inclusiv pentru Stațiunea Turda. Am avut ani de glorie cu ei, s-au și făcut bani frumoși. Ca să produci semințe e nevoie de un pic de pregătire. În ce mă privește, am făcut Facultatea de Agronomie din cadrul USAMV Cluj, cursuri ID. Era nevoie de un pic de pregătire. Eu am terminat profilul mecanic, aspect care m-a ajutat extrem de mult. Mecanica până la urmă mi-a dezvoltat ideile, mi-a arătat ce înseamnă să faci tehnologie. Dar mai lipsea ceva pentru ca totul să fie complet, respectiv partea de cunoștințe.Nu știam grupele de plante, plus alte aspecte ce țineau de culturile agricole. În acest context, facultatea m-a ajutat extrem de mult. Deși am făcut la ID (Învățământ la Distanță), și nu ne putem compara cu cei de la zi, cu toate acestea, nu vreau să supăr pe nimeni dar pot să le predau la mulți agronomie”, declară Dorel Istrate.

Anul agricol 2020 stă tot sub auspiciile producerii de semințe, fapt pentru care și parcul de utilaje este unul pe măsură.

„Ne axăm în principal pe partea de semințe. În acest sens, ne-am achiziționat niște utilaje noi pe semințe.Vreau să mă dezvolt pe acest sector foarte tare, în condițiile în care avem un teren extrem de fertil. Putem să facem acest lucru, plus că există cerere. Ne axăm pe semințe de grâu, de orz și de soia. Pentru anul agricol 2020 ne-am axat pe cinci culturi, rapiță, grâu, orz, soia și sfeclă, la care se adaugă foarte puțin porumb. Ponderea cea mai mare ca și cultură este sfecla de zahăr, cultivată pe o suprafață de 90 de hectare”, afirmă administratorul SC Istrate ServProd.

Cum se prezintă culturile ?

„Din cauza schimbărilor climatice, mai bine zis al șocurilor care apar de la o zi la alta, anii în agricultură sunt tot mai grei. Anul 2020 nu face excepție, dar cu toate acestea pot să spun că am culturi care se prezintă bine, în condițiile existente în acest an. Avem rezultate bune la orz, la grâu suntem în plin recoltat , cu o producție între 5.000 și 6.000 kilograme la hectar, ceea ce este bine pentru acest an. Sfecla arată foarte bine, sper să ajungem la o producție de 80 de tone. La soia, dacă luna august nu va fi influențată de tempetaturi ridicate, sperăm la o producție de 4 tone la hectar. În ce privește rapița estimez o producție de 4-5 tone la hectar”, afirmă Dorel Istrate.

Utilaje performante, cheia agriculturii de succes

Când vine vorba de societatea condusă de Dorel Istrate, vorbim de semănători performante, Horsch fiind cea mai nouă achiziție, combine performante, John Deere Claas și Holmer pentru sfeclă, tractoare marca Fendt, și nu în ultimul rând utilajul de erbicidat autopropulsat Caruel. „Am toată gama de utilaje noi, sunt printre cele mai performante, atât în ce privește combinele cât și tractoarele. Vreau să fac agricultură exact cum o simt eu , cum trebuie făcută agricultura. În prezent pot spune că pun în aplicare tot ce am adunat ca și cunoștințe în cei peste 25 de ani de când activez în acest sector.Un factor extrem de important când vorbim de o agricultură performantă este managementul apei. Cine știe să păstreze apa, acela va face o agricultură performantă. Toată tehnologia este pentru păstrarea apei în sol. Așa lucrări agricole trebuie să faci încât să nu pierzi apa.În acest sens, tehnologia are rolul cel mai important. Pot spune că reprezintă 90 % din rezultatul în agricultură”, a punctat Dorel Istrate. „Provin din două familii de oameni gospodari , lucru care este ereditar din punctul meu de vedere. Agricultura este zona unde nu poți minți. Agricultura te taxează imediat dacă nu ești corect. Când ai făcut bine te răsplătește, iar când ai făcut ceva greșit, imediat te atenționează. În acest domeniu nu există cale de mijloc, ești și premiat pentru ce faci, dar poți fi și taxat dacă nu ești corect. Satisfacția care poate să ți-o aducă munca în agricultură este una maximă. Tot ce pot să spun este că-mi place. Am doi copii, nu știu dacă vor îmbrățișa această pasiune. Nu vreau să-i influențez, ei sunt cei care vor decide. Important e ca acum ei să facă o școală serioasă, după care vor alege ei ce vor face ” – Dorel Istrate, administratorul SC Istrate ServProd Șăulia.

Alin ZAHARIE