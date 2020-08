Tura AscA, tot mai populară printre reghineni

Share



Asociația Sportivă a Cicliștilor de Anduranță Reghin a organizat duminică, 2 august, Tura AscA de 50 km pentru Livret. Traseul ales de organizatori a fost Reghin (parcare Irum) – Ideciu -Aluniș – Rușii Munți – Deda și Retur. Traseul a beneficiat de trei puncte de control, km 10 – intersecție Brâncovenești, 25 km – Piața Deda și km 40- la întoarcere intersecția cu Brancovenesti.

„A fost o tură foarte diversificată,oameni de toate vârstele, oameni noi și vechi, plus o creștere semnificativă a plutonului feminin , plus am avut parte de o vreme excelentă pentru pedalat. Nu pot să nu remarc un nou stil de parcurgere a traseului, foarte lejer, dar totuși încadrat în timpul stabilit, cu pauze plus picnic,realizat de conducătorul de grup Marin Popovici”, au precizat organizatorii.

Tradiționala tombolă cu premii ia avut printre câștigători pe Cristian Marius Nasca (1), o luna gratuit la sala de fitness Lex Aly Gym, Marius Friciu (2), două săptămâni gratuite cycling, sala Lex Aly Gym (premii oferite de Gabriel Toncean). Andone David (3), tort Pansab (premiu oferit de Marius Sabău) Alexandru Lepadatu si Mihaela Dragan (4), mini ședintă foto (premiu oferit de Studio Alex Costa).

„Și acestă tură a putut avea loc cu ajutorul sponsorilor și colaboratorilor noștri. Mulțumim cu acestă ocazie tuturor și le dorim sănătate maxima”, au precizat reprezentanții Asociației Sportive a Cicliștilor de Anduranță Reghin.

Foto: Asociația Sportivă a Cicliștilor de Anduranță Reghin