INTERVIU cu Roxana Fărcaș, eleva din Mureș care a trecut prin numeroase tranziții culturale, de la o țară la alta

Cotidianul Zi de Zi vă invită să faceți cunoștință cu Roxana Fărcaș, elevă în vârstă de 17 ani a Colegiului Național ,,Unirea” din Târgu Mureș, care a acumulat o vastă experiență de adaptare în diferite țări și care detaliază acest proces în interviul următor.

Reporter: Cum te-ai prezenta în câteva cuvinte?

Roxana Fărcaș: Mă numesc Roxana Fărcaș, am 17 ani și libertatea este deviza sub care funcționez.

Rep.: Care a fost procesul prin care ai trecut în ultimii ani de liceu?

R.F.: Am intrat la liceu în 2017, plină de nemulțumiri așa că în clasa a IX-a am hotărât că trebuie să plec și printr-o bursă Rotary am ajuns să îmi petrec un an din adolescență în Argentina. Clasa a XI-a mi-a adus surpriza de a mă muta în Franța, alături de părinții mei.

Rep.: Cum a fost perioada de adaptare în Argentina? Dar în Franța?

R.F.: Argentina e o țară foarte caldă, care te absoarbe atât de rapid încât nici nu poți simți că ai fi într-o perioadă de adaptare. Pe de altă parte, în Franța a fost puțin mai greu. Mai ales pentru că noul meu termen de comparație era spiritul latino-american.

Rep.: Prin ce se diferențiază țările respective de România?

R.F.: Geografic cu multe lucruri, însă singura diferență reală constă în oameni și în educația pe care o primesc de acasa și respectiv, de la școală.

Rep.: Cu ce te-ai ales din acest proces de schimbare? Din ce puncte de vedere?

R.F.: Schimbările cele mai mari au fost cele de caracter, bineînteles și percepția asupra vieții în general mi s-a schimbat. Însă cred că experiența din Argentina m-a făcut să mă schimb într-un om integru.

Rep.: Cum ai detalia experiențele din Franța și din Argentina?

R.F.: Nu știu cum să exprim experiențele acestea în cuvinte pentru că au fost atât de complexe și de lungă durată încât nici nu știu de unde să încep. Pot spune doar că amândouă au fost o mare provocare și că Franța și Argentina sunt într-o totală antiteză. În Argentina chiar dacă nu vrei, acel popor te absoarbe în cultura lor, acei oameni cu care nu te cunoști inițial îți devin familie iar în momentul în care trebuie să spui adio nu mai știi de care nație îți aparține inima. Pe de altă parte, chiar dacă e mult mai aproape, Franța a fost o încercare mult mai grea. Acolo am simțit că a fost nevoie să îmi pierd personalitatea pentru a mă putea integra și înainte de a pleca, fară a avea niciun prieten mi-am dat seama că mă pierdusem pe mine însumi. Chiar dacă Franța nu a fost cea mai placută experiență, avantajul de a vorbi limba franceză este foarte mare, iar eu încerc să văd doar lucrurile bune.

Rep.: Ce îți propui pentru viitor?

R.F.: Pentru viitor îmi propun să fac cât mai multe voluntariate în România până când voi găsi o nouă oportunitate de plecare. Acum încerc să aplic în cadrul unui schimb de experiență în Brazilia, în care voi pleca cel mai probabil în ianuarie 2021. În viitorul mai îndepărtat mi-ar plăcea să încep Facultatea de Medicină în București, cu scopul de a lua parte în cât mai multe misiuni umanitare unde este nevoie.

Rep.: Care au fost dezavantajele și avantajele experiențelor tale internaționale?

R.F.: Nu cred că a existat niciun dezavantaj în niciuna dintre experiențe, poate dorul de oameni ar putea fi catalogat ca fiind un dezavantaj, dar consider că dorul este o parte foarte importantă în dezvoltarea elevului de schimb. Avantaje sunt nenumărate, în afara faptului că înveți o altă limbă și ai o familie pe cealaltă parte a lumii, treci prin alt sistem educațional, vezi altă formă de a trăi. Prin atât de multe lucruri treci încât le poți considera pe toate avantaje pentru că îți contribuie la formarea noii tale indentități post schimb cultural.

Rep.: Pentru ce ești recunoscătoare?

R.F.: Pentru absolut tot, toate întâmplările și toate momentele prin care am trecut fie ele bune sau rele, asta e deja irelevant. Cea mai recunoscătoare sunt pentru oamenii pe care i-am avut în jurul meu și pentru cei pe care îi am acum. Fericirea pentru mine stă în relațiile pe care le am cu oamenii.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN