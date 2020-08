Liberalul Ioan Mocean, candidat pentru un nou mandat de primar în Sărmașu

Share



Actualul primar al orașului Sărmașu, ing. Ioan Mocean (PNL), și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat la alegerile locale care vor fi organizate în data de 27 septembrie 2020.

”Candidez pentru un nou mandat de primar pentru considerentul că după o experiență de 15 ani de inginer pe șantierele gazeifere din Ardeal și 20 ani de muncă în primărie pot să-mi asum cu responsabilitate conducerea în continuare a comunității sărmășene. Candidez pentru a continua împreună cu dumneavoastră, cetățenii sărmășeni dezvoltarea orașului prin realizarea proiectelor în implementare – 8 proiecte pe Fonduri Europene si Guvernamentale – și a celor înscrise în portofoliul de proiecte din executivul bugetar 2021-2027. Candidez pentru că eu cred în oameni și simt susținerea dumneavoastră, a majorității sărmășenilor și dorința de a continua împreună ceea ce împreună am început. Candidez pentru că sunt susținut puternic de o echipă puternică, o echipă de consilieri locali bine pregătită, o echipă de profesioniști din diferite domenii de activitate, o echipă care are candidați pentru fiecare localitate componentă a orașului. Garanția că echipa Mocean Ioan primar plus consilierii PNL va continua dezvoltarea Sărmașului este asigurată și prin votul dumneavoastră”, a precizat ing. Ioan Mocean, primar al orașului Sărmașu din anul 2004.

Alex TOTH