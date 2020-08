INTERVIU ”Magna Cum Laude”. Hoffer Kinga, pasionată de a fi mereu alături de oameni

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune o serie de prezentare a șefilor de promoție ai unor unități de învățământ postliceal și superior din județul Mureș, promoția 2020. Hoffer Kinga este șefa de promoție din cadrul Școlii Postliceale ,,Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, la programul de studiu Asistent Medical de Farmacie, iar în interviul următor ne împărtășește lucrurile care au motivat-o pe parcursul anilor de studiu și dorința de a fi aproape de oameni, ajutându-i.

Reporter: Pentru început, vă rog să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră.

Hoffer Kinga: Numele meu este Hoffer Kinga și sunt fostă studentă la Facultatea de Psihologie și Școala Postliceală, profilul de asistent de farmacie. Sunt o persoană simplă, modestă, îmi place viața și iubesc oamenii care au un suflet frumos, întrucât mă inspiră să cred în bunătatea oamenilor și toți oamenii de acest fel cu care m-am întâlnit, mi-au oferit câte puțin din lumea lor, înfrumusețând-o pe a mea. Un lucru pe care l-am învățat este că o relație frumoasă cu tine însuți duce la o relație de armonie cu cei din jur.

Rep.: Ce v-a determinat să alegeți acest domeniu?

H.K.: Încă din copilărie mi-a plăcut foarte mult să mă joc de-a ,,farmacista”, iar în clasa a XII-a, după ce mi-am analizat opțiunile am descoperit că aveam de ales între facultaea de psihologie și asistent de farmacie, astfel încât am ales ambele variante, întrucât am simțit mereu nevoia de a fi aproape de oameni.

Rep.: Ce presupune meseria de asistent medical de farmacie?

H.K.: În primul rând presupune să le faci un bine oamenilor care intră în farmacie, întrucât asistentul medical de farmacie din secolul XXI își desfășoară activitatea într-o societate dinamică, informatizată, care este într-o continuă evoluție și mișcare. Asistentul medical de farmacie este practicianul centrat pe pacient, care este responsabil de rezultatul terapeutic și de îmbunătățirea stării de sănătate a acestuia. Din acest motiv, comunicarea cu pacientul este puntea și punctul de legătură dintre medicament și eficiența sa.

Rep.: Care sunt atuurile unui asistent medical de farmacie?

H.K.: Atuurile unui asistent de farmacie sunt buna pregătire profesională, empatia, capacitatea de comunicare, răbdarea și plăcerea de a face ceea ce îți place, împărtășind tot ce ai învățat și citit, cu dragoste. Emoția și satisfacția pe care le simți după ce pacientul se întoarce să îți mulțumească pentru sfatul sau recomandarea pe care i-ai făcut-o sunt incomensurabile.

Rep.: Care credeți că va fi problema cel mai des întâlnită în această meserie?

H.K.: Această meserie nu are probleme, doar oamenii au.

Rep.: Ce v-a motivat pe parcursul anilor de studiu?

H.K.: Cel mai mult m-a motivat Dumnezeu, speranța și dorința ca mâine să fiu mai bună față de cum sunt astăzi și să fiu înconjurată de oameni optimiști și puși pe fapte. Am fost motivată și de curiozitatea cu privire la ce îmi rezervă viitorul, dar și de puterea de a accepta, înțelege, tolera și ierta.

Rep.: Ce părere ați avut despre cursurile online?

H.K.: Deși la început a fost greu să ies din ritmul cu care eram obișnuită, cu timpul m-am acomodat, mi-a plăcut să am timp pentru mine, în care să fac ce îmi place. Consider că este un avantaj că era tehnologiilor permite realizarea orelor în mediul online pe platforme speciale, astfel încât recuperarea orelor s-a făcut în timp real. Lecțiile profesorilor au fost bine structurate, aceștia fiind mereu disponibili și amabili pentru a răspunde la întrebări.

Rep.: Care este cel mai bun sfat pe care l-ați primit pe perioada studenției?

H.K.: „Ai să greșești des stația. Ai să uiți să cobori sau pur și simplu o să ajungi fără să știi cum într-un loc pe care nu l-ai văzut niciodată. Nu-ți face griji, toți am trecut prin asta. Soluția e să nu-ți fie frică să le ceri colegilor indicații. Ba chiar și străinilor. La un moment dat o să fii expert și-o să-i ajuți tu pe alții.”

Rep.: Dacă ar fi să o luați de la capăt, ați alege să urmați tot acest drum?

H.K.: Cu siguranță. Nu regret nimic, mereu este o dinamică, întâlnim oameni noi și fiecare zi este o provocare.

Rep.: Ce cuvinte de încurajare le-ați spune celor care sunt interesați de acest domeniu?

H.K.: Le-aș spune că au șansa de a descoperi o profesie fără limite din care pot face o artă și să își acorde timpul necesar pentru a-și da seama ce își doresc cu adevărat, pentru că vor avea mereu timp să își schimbe drumurile în viață. Să aibă curajul să spună ,,Da” sau ,,Nu”, să fie entuziaști și plini de încredere căci din fiecare greșeală vor învăța lecții importante. Și nu în ultimul rând, să își exercite profesia etic și deontologic, cu plăcere și dăruire.

A consemnat Andreea ȚIȚIU