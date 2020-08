Doctor of the Giugliano Hospital show the test tube for people who have to carry out the test for the coronavirus COVID-19. Italy is under lockdown in an attempt to stop the widespread of the coronavirus causing the Covid-19 disease. Photo by Salvatore Laporta / IPA/ABACAPRESS.COM

3 cazuri noi de Covid-19 în județul Mureș Share

Până astăzi, 11 august, în județul Mureș au fost confirmate 1094 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Față de ziua precedentă, au fost înregistrate 3 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, informează Biroul de presă al Instituției Prefectului – Județul Mureș. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1 persoană a fost reconfirmată pozitiv în județul Mureș. „Potrivit informațiilor DSP Mureș, la această dată sunt internate 136 persoane confirmate pozitiv în spitalele din județul nostru. De asemenea, până la această dată, 642 de persoane s-au vindecat și au fost externate din spitalele din județul Mureș. În plus față de acestea, 233 de persoane au fost externate la termenul de 10 zile (persoane confirmate pozitiv, dar asimptomatice), iar 35 de persoane au fost externate la cerere. Un număr de 52 de persoane sunt internate cu suspiciune de infecție cu virusul Covid-19, potrivit datelor DSP Mureș.Până acum, 86 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat în spitalele din județul Mureș (din cele 4 decese noi înregistrate față de ultima raportare, unul a fost înregistrat în data de 09.08.2020, unul a fost înregistrat în data de 10.08.2020, iar altele două în data de 11.08.2020)”, se arată în comunicatul transmis de Instituția Prefectului – Județul Mureș. 60 SHARES Follow us Share Share Share Share Share Share