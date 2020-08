Alianța PSD-ALDE și-a depus lista de candidați la Reghin

Share



În cursul zilei de azi, 14 august, reprezentanții Alianței PSD-ALDE constituită la nivelul municipiului Reghin și-au depus la Biroul electoral de circumscripţie din municipiu lista de candidați pentru alegerile locale din data de 27 septembrie.

„Chiar dacă nu este pentru prima dată când particip la un început de drum, pot spune că am avut emoții. Îmi doresc să fie o reușită acest pas, deși știu ce provocări sunt și ce luptă mai puțin onestă va urma. Nu puteam să abandonez proiectele mari pe care le-am început, care sunt în curs de licitații sau în stagiu de începerea lucrărilor. Mi s-a părut normal ca după lupta și munca de ani de zile să dau dovadă de responsabilitate și să le duc la bun sfârșit. Am o echipă tânără care îmi dă elan și care nu mă lasă să gândesc negativ, mă responsabilizează, are încredere și sunt alături de mine și împreună știu că vom reuși să terminăm ceea ce am început și ceea ce ne dorim încă să facem”, ne-a declarat Maria Precup, candidat pentru funcția de primar al municipiului Reghin din partea Alianței PSD-ALDE.

Consilierii propuși de Alianța PSD-ALDE

Lista propusă de Alianța PSD-ALDE pentru Consiliul Local Reghin îi cuprinde pe Maria Precup, Dan Dorul Rus, Ovidiu Marian, Dragoș Pui, Gheorghe Horea, Ionuț Pintea, Ioan Socol, Daniela Luca, Gavril Ormenișan, Cătălin Lateș, Florina Grama, Grigore Ungur, Violina Anti, Aurica Mariș, Carmen Monica Hurghiș, Cristian Nicoară, Nadia Maria Lateș, Andreea Larisa Pețan, Adela Maria Pop, Sorin Oltean, Vasile Covaci, Ioan Dorel Pascu, Diana Mihaela Costa și Frandeș Marcel.

„Sunt legată emoțional de oamenii din jurul meu. Mie personal mi-a fost greu să mă decid asupra celor de pe listă. Nu a fost o luptă, a fost un vot pentru a aduce un val nou în echipa de consilieri, fapt pentru care 90 % din consilierii propuși de PSD sunt tineri și foarte tineri, inclusiv femei. Avem și persoane pe listă care nu au făcut până acum poilitică dar care au fost extrem de implicați în viața municipiului Reghin, pe care personal nu i-am cunoscut. Aici vreau să mă refer la Ionuț Pintea, un băiat tânăr, o persoană extrem de serioasă. La fel și în cazul candidațiulor propuși de ALDE, unde vreau să-l remarc pe Cătălin Lateș, un băiat foarte tânăr și extrem de bine pregătit. Acest lucru ne dă încredere că vom face lucruri minunate”, a precizat primarul Maria Precup

Targetul PSD-ALDE la nivelul municipiului Reghin

„În mandatul actual avem un număr de 8 consilieri, iar acum cu alianța cu ALDE, sperăm să avem și mai mulți reprezentanți în Consiliul Local, mai ales că echipa este foarte bine pregătită și extrem de motivată. Ar fi ideal să avem o majoritate, dar nu neapărat, ideal este să avem cât mai mulți consilieri. Nu îmi doresc să avem o unanimitate, să conducem fără să avem o colaborare cu ceilalți consilieri. Îmi doresc ca cei care vor ajunge în consiliul local să uite de culoarea lor politică, să punem cu toții umărul, să treacă proiectele importante, deoarece nu avem niciun interes, nici personal, nici politic. Vream să le mulțumesc colegilor din Consiliul Local de la toate partidele că m-au înțeles și au fost de acord cu tot ceea ce am propus. Am avut consultări, mereu am ținut cont de propunerile lor și nu am avut probleme în ce privește aprobarea hotărârilor de consiliu local”, a subliniat primarul municipiului Reghin

Despre campania care stă să înceapă, Maria Precup crede că va fi una în care adversarii vor juca murdar.

„În ce mă privește, voi avea campanie liniștită, nu mă voi coborî la nivelul abordărilor contracandidaților. Au început lucrurile murdare, eu nu voi răspunde cu aceiași monedă. Sunt cu conștiința foarte împăcată, lucrurile murdare care se spun mă dor, dar nu mă afectează rațional. Voi merge mai departe, știu că nu au ce spune concret decât să inventeze lucruri neplăcute”, a conchis candidatul PSD-ALDE pentru funcția de primar al municipiului Reghin.