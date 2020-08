Victor Prodan, candidat oficial la Primăria Ungheni

Share



Actualul primar al orașului Ungheni, Victor Prodan (PNL), a anunțat joi, 14 august, prin intermediul unei postări pe pagina sa oficială de Facebook, înscrierea în competiția pentru funcția de primar al orașului Ungheni.

,,Am realizat multe împreună! Marea majoritate a proiectelor cu care am venit în fața dumneavoastră au fost finalizate. Au rămas, desigur, și proiecte pe care nu am reușit să le duc la bun sfârșit. Unele dintre acestea sunt în derulare, celelalte ni le propunem pentru perioada imediat următoare. Eu cred că orice obiectiv, oricât ar fi de îndrăzneț, poate fi realizat. Pentru aceasta este nevoie de perseverență și implicare. Tocmai de aceea, vă propun astăzi, în 2020, să mergem mai departe împreună!”, a fost mesajul transmis de primarul orașului Ungheni, liberalul Victor Prodan.

Andreea ȚIȚIU