INTERVIU ”Magna Cum Laude”. Sara Oltean, pasionată de stilul de viață sănătos

Cotidianul Zi de Zi vă propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unor instituții de învățământ superior din județul Mureș, promoția 2020. Sara Oltean este șefa de promoție a specializării Nutriție și Dietetică din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș, iar în interviul următor ne împărtășește pasiunea sa pentru un stil de viață sănătos și curiozitatea constantă de a fi mereu la curent cu cele mai recente informații cu bază științifică în acest sens.

Reporter: Ce te-a determinat să alegi această facultate?

Sara Oltean: Am visat dintotdeauna să devin cadru medical și, deși inițial plănuiam să studiez medicina, mi-am dat ulterior seama că nu era exact ceea ce mă vedeam făcând. Astfel, am aflat despre specializarea Nutriție și Dietetică, iar după ce m-am documentat despre acest domeniu, am ajuns la concluzia că alimentația este esențială în viața oamenilor, întrucât un regim neadecvat poate produce diverse patologii, sau poate agrava anumite simptome, pe când o alimentație corectă poate aduce o mulțime de beneficii.

Rep.: Ce ți-a plăcut cel mai mult în cadrul acestui program de studiu? Dar cel mai puțin?

S.O.: Mi-au plăcut foarte mult materiile studiate, care în primul an s-au axat pe clădirea unei baze cu noțiuni medicale, iar apoi, pe oferirea de informații nutriționale la modul general, în diferite patologii sau în cadrul anumitor grupe de vârstă sau stări fiziologice. Nu aș putea spune că este ceva ce nu mi-a plăcut sau mi-a plăcut mai puțin.

Rep.: Care crezi că va fi cea mai mare provocare în meseria de medic nutriționist?

S.O.: O primă mențiune este faptul că absolvenții acestui program nu vor deveni medici, ci se vor numi nutriționiști – dieteticieni, întrucât nu vor avea dreptul de a prescrie rețete medicamentoase, ci se vor axa pe evaluarea pacientului din punct de vedere nutrițional, pe baza analizelor medicale și ale altor măsurători, elaborând un plan alimentar și sfaturi nutriționale în funcție de nevoile fiecărei persoane. Consider că cea mai mare provocare va fi de a-i determina pe oameni să iasă din zona de confort și să deprindă obiceiurile sănătoase asociate rezultatelor dorite pe termen lung.

Rep.: După părerea ta, cât de dăunătoare pot fi dietele găsite pe internet?

S.O.: Voi lua ca exemplu dietele de slăbit, însă există o mulțime de alte diete care promit să vindece numeroase afecțiuni, ceea ce este fals, iar în unele cazuri, abandonarea medicației în detrimentul unei diete de pe internet poate pune viața în pericol. Găsim pe internet diverse rețete, însă, în primul rând, trebuie să avem în vedere riscurile la care ne supunem dacă urmăm asfel de diete, de la stări de oboseală până la deficite nutriționale. În al doilea rând, curele drastice de slăbire au cunoscutul efect yo-yo, așadar kilogramele pierdute, sau chiar în plus, pot fi mult mai ușor recâștigate după renunțarea la dietă. Nu în ultimul rând, există un risc psihologic care stă la baza adoptării unor diete drastice, de la nemulțumirea și lipsa acceptării sinelui, până la patologii precum anorexia nervoasă și bulimia.

Rep.: Care sunt excesele alimentare pe care oamenii le fac constant? Cum putem renunța la ele?

S.O.: Cel mai des întâlnite sunt excesul de sare, grăsimi și dulciuri, dar putem renunța la ele prin reducerea cantității de sare de bucătărie și completarea cu ierburi aromatice pentru satisfacerea gustului, evitarea gătirii prin prăjire, având ca alternativă coacerea și fierberea. În ceea ce privește dulciurile, acestea pot fi înlocuite cu fructe. Recomand evitarea lor pe cât posibil, dar un consum ocazional nu poate fi definit ca fiind rău.

Rep.: Care este sfatul tău pentru un mod de viață sănătos?

S.O.: Recomand în primul rând mișcarea, consumul de legume din abundență, a cerealelor integrale și a fructelor, și evitarea excesului de orice fel, deoarece cantitatea va face mereu diferență.

Rep.: Cum ai găsit echilibru între viața de studentă și cea personală?

S.O.: Nu a fost deloc greu, consider că organizarea și prioritizarea activităților sunt cheia, însă pasiunea este foarte importantă, făcând ca studiul să nu mi se pară extrem de dificil.

Rep.: Cum ți s-au părut cursurile online și cum ți-au afectat studiul?

S.O.: Din păcate, cursurile online le-am susținut în al doilea semestru din ultimul an, care era dedicat în totalitate prcaticii pe anumite secții. Deși interacțiunea cu pacienții nu a fost posibilă, acesta fiind principalul dezavantaj, am primit studii de caz pe diferite patologii, ceea ce m-a determinat să mă informez în detaliu despre acestea și să elaborez cel mai bun plan alimentar aferent. Avantajul studiului online ar fi faptul că am avut la dispoziție mai mult timp pentru căutarea informațiilor.

Rep.: Ce te-a motivat pe parcursul anilor de studiu?

S.O.: Cu cât bagajul de cunoștințe este mai vast, cu atât calitatea specialistului este mai mare, iar scopul meu este acela de a da dovadă de profesionalism în domeniul ales, lucru de care oamenii au atâta nevoie pentru a fi ajutați în cel mai corespunzător mod posibil.

Rep.: Care sunt planurile tale de viitor?

S.O.: Voi urma un program de masterat în cadrul UMFST, în paralel cu onorarea unui loc de muncă și voi lua în considerare orice oportunitate care poate contribui la dezvoltarea mea pe plan profesional.

Rep.: Vei dori să profesezi în țară sau în străinătate?

S.O.: Doresc să profesez în țară.

Rep.: Ce sfat le-ai oferi celor care doresc să urmeze această facultate?

S.O.: Îi sfătuiesc să se înarmeze cu răbdare, ambiție și perseverență. În spatele oricărei reușite stă multă muncă, iar din pasiunea pentru ceea ce au ales se va naște întotdeauna ceva frumos.

A consemnat Andreea ȚIȚIU