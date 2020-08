Candidatura Mariei Precup (PSD + ALDE Reghin), respinsă!

Share



Tribunalul Mureş a respins duminică, 16 august, prin hotărâre definitivă, candidatura din partea PSD/ALDE la funcţia de primar al municipiului Reghin a Mariei Precup, vicepreşedintele Organizaţiei de Femei a Partidului Social Democrat, ca urmare a rămânerii definitive a raportului Agenţiei Naţionale de Integritate, prin care aceasta a fost declarată incompatibilă, informează www.agerpres.ro.

Potrivit Agerpres, prin Hotărârea nr. 542/2020 din dosarul 2515/289/2020,Tribunalul Mureş a desfiinţat soluţia dată de Judecătoria Reghin, care a considerat legală Hotărârea nr. 1/14 august 2020 a Biroului Electoral de Circumscripţie Municipală nr. 2 Reghin, prin care Mariei Precup i-a fost înregistrată candidatura atât pentru primar, cât şi pentru Consiliul Local.

Contestaţia a fost formulată de Partidul Naţional Liberal şi de Uniunea Salvaţi România şi a fost respinsă inţial de Judecătoria Reghin.

Conform www.agerpres.ro, în contestaţia formulată de PNL şi USR Reghin se arată că prin Decizia 2899/2019 din 29 mai 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în dosarul nr. 438/43/2015 a fost menţinut raportul Agenţiei Naţionale de Integritate – Inspecţia de Integritate, prin care primarul municipiului Reghin a fost declarat incompatibil.

Maria Precup: ”Vă asigur că PSD Reghin va avea candidat de primar”

În aceeași zi de duminică, actualul primar al municipiului Reghin, Maria Precup, a postat pe pagina sa de Facebook următorul mesaj: ”Joi a fost contestată de către PNL și USR candidatura mea la funcția de primar si la cea de consilier local al Municipiului Reghin. Vineri, contestația lor a fost respinsă de către Judecătoria Reghin. Azi dimineață au declarat apel la Tribunalul Mureș și în această după amiază hotărârea completului de judecată a fost de admitere a apelului. Chiar dacă au reușit să îmi blocheze mie candidatura, vă asigur că PSD Reghin va avea candidat de primar la aceste alegeri locale. Vă mulțumesc tuturor celor care ați semnat pentru susținerea candidaturii mele, care m-ați încurajat și care, sunt convinsă, veți fi și de acum înainte alături de noi! Principalul motiv pentru care am ales să candidez a fost acela de a continua proiectele începute, pentru că pe lângă investițiile realizate în acești ani, mai avem de muncit! Îmi doresc ca la conducerea Primăriei Reghin să fie o echipă care să continue aceste proiecte. Iar ea va putea ajunge acolo doar cu ajutorul dumneavoastră! Am încredere în această echipă, am încredere în reghineni!”

(Redacția)