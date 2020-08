Dascălii și elevii din Târgu Mureș, sfătuiți să ”coabiteze” cu COVID-19

Share



Cetatea Medievală din Târgu Mureș a găzduit marți, 18 august, o conferință de presă susținută de Dorin Florea, primarul municipiului Târgu Mureș, și prof. Claudiu Bîndilă, inspector școlar general al județului Mureș, cu privire la începerea anului școlar 2020 – 2021.

”Castanele COVID”, scoase din foc de autoritățile locale

Din cauza pandemiei de COVID-19, cursurile se vor desfășura după trei scenarii puse la dispoziția autorităților locale de Ministerul Educației și Cercetării Naționale.

,,Știm că nu ne așteaptă clipe ușoare. Noul an școlar 2020 – 2021 nu începe sub semnul normalității, ci sub semnul acestei pandemii. Am avut o întâlnire în data de 3 august și am discutat cu colegii directori din toate zonele pe baza a ceea ce ni s-a comunicat de la Ministerul Educației și Cercetării, având în vedere cele trei scenarii posibile. În toate scenariile ni s-a atras atenția că decizia va fi descentralizată, deci trebuie să luam hotărârea la nivel local și să ne calculăm resursele, pentru că indiferent de scenariu, va fi un consum foarte mare de energie și de resurse. Vom vedea cu autoritățile locale cum putem rezolva concret problemele care există în diferite școli, chiar dacă analiza se va face doar cu 14 zile înainte de începerea școlii”, a fost mesajul transmis de inspectorul școlar general al județului Mureș, prof. Claudiu Bîndilă.

Florea: ,,Trebuie să învățăm să coabităm cu acest virus”

În cadrul evenimentului, s-a pus problema stagiilor de practică din cadrul liceelor cu profil tehnologic, dar și dotarea cu camere video care este necesară în cazul scenariului hibrid și de care multe școli nu dispune. În ceea ce privește stagiile de practică, primarul municipiului Târgu Mureș a oferit sugestia de utilizare a fostului Liceu de Chimie, cu realizarea unui program bine stabilit pe zile și pe ore pentru a se permite accesul și a sugerat posibilitatea de a expedia o adresă la service-urile auto mai mari, care pot asigura stagii de practică la 5-10 elevi.

,,Trebuie să învățăm să coabităm cu acest virus. Nu se pot desființa ore importante care definesc statutul unei școli. Trebuie să fim eficienți să să facem copiii interesați de ore, pentru a nu lua în calcul abandonul școlar, care în această situație este ușor. Voi discuta cu medici de la Infecțioase să ne facă recomandări cu privire la ce să spună dirigintele copilului, ce recomandări ne fac cu privire la mâini, cum să se dezinfecteze, cum să îi determinăm să nu pună mâna pe tot felul de lucruri”, a declarat Dorin Florea.

Unele cadre didactice, depășite de rigorile școlii online

La conferința de presă a participat și prof. Sabin Pășcan, inspector școlar general adjunct al județului Mureș, care a sugerat necesitatea unei discuții între mediul preuniversitar și cel universitar, deoarece învățământul universitar pregătește tânăra generație care va intra în învățământ și astfel să existe o discuție referitoare la tot ce înseamnă modul în care trebuie să se desfășoare activitățile online.

,,Trebuie să avem în vedere că în mediul de învățământ preuniversitar din județul Mureș media de vârstă a cadrelor didactice este destul de ridicată și sunt foarte mulți colegi de-ai noștri care nu știu să folosească tot ce înseamnă tehnologia modernă, pentru a intra în rând cu elevii. Doresc să avem o întâlnire cu mediul universitar pentru că acolo se pregătește deja tânăra generație de care didactice și deja ei să poată pune bazele unei astfel de activități, pentru că se pare că pe viitor ne vom lovi de această pregătire online a elevilor”, a menționat Sabin Pășcan.

Andreea ȚIȚIU