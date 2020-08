Rocadă la Consiliul Județean Mureș. Candidatul PSD la președinția Consiliului Județean (CJ) Mureș va fi Gliga. Dumitrița Gliga

Share



În seara aceasta am primit o informare de presă în care Partidul Social Democrat Mureș a anunțat că Dumitrița Gliga va fi, de astăzi, candidatul formațiunii la președinția Consiliului Județean Mureș, după ce candidatura liderului social-democraților, Vasile Gliga, a fost stopată la Curtea de Apel Târgu Mureș. Acesta va deschide în continuare lista de consilieri județeni a PSD la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Poate ar fi trebuit să fie o informare banală, dar cu cât noroi s-a împroșcat asupra unui candidat, consider că trebuie să mai adaug câte ceva. O opinie, mai informată, să nu o luăm razna considerând că putem publica orice neverificat și colporta orice minciună care să acopere un adevăr.

Câteodată mai anticipez bine. De dimineață i-am spus lui Aurelian că probabil se va întâmpla asta. Apoi am citit câteva hotărâri de prin țară care admiteau candidaturile unora și am zis că cine știe, în instanță se poate întâmpla orice. Da, se poate întâmpla orice.

Am amintit de procesele de prin țară și aș vrea să insist asupra acestui aspect ca să mă fac mai bine înțeleasă. Concret, deși aveau aceeași interdicție care opera până mai încolo, în 2022 spre exemplu, cum e cazul primarului din Deta, Timiș, un liberal numit Roman, ocaua de judecată nu e aceeași la instanțele noastre. Nici litera legii nu e aceeași. Vasile Gliga nu poate candida la președinția Consiliului Județean Mureș, în schimb mulți alți candidați cu aceeași interdicție – da.

“Ne-am asumat acest risc, având legea de partea noastră și sunt printre puținii cu soluție nefavorabilă, în spețe identice, privind candidatura la alegerile locale din 27 septembrie 2020*. Așa cum am arătat și în motivele întâmpinării la contestația depusă la Tribunalul Mureș împotriva Hotărârii nr. 22 a Biroului Electoral de Circumscripție nr. 28 Mureș și în motivele de apel împotriva Hotarârii nr. 633/2020 din 17 august 2020 a Tribunalului Mureș, consider că mi-a fost respins dreptul constituțional și legal de a fi ales la președinția Consiliului Județean. E de subliniat faptul că pot candida ca și consilier județean, însă nu am fost lăsat să candidez pentru președinția CJ”, a declarat Vasile Gliga.

Chiar dacă i-a fost oprită candidatura în instanță, Vasile Gliga rămâne locul 1 pe lista de consilieri județeni la alegerile din 27 septembrie.

În urma respingerii candidaturii, în această seară, PSD Mureș a înregistrat la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 28 Mureș candidatura Dumitriței Gliga.

“Îmi asum onorată această candidatură. “Știu. Vreau. Pot” este un slogan pe care îl voi promova în această competiție electorală. Sper într-o campanie corectă, în care să ne duelăm în proiecte benefice pentru locuitorii județului Mureș”, a declarat Dumitrița Gliga, noul candidat al PSD Mureș pentru președinția Consiliului Județean Mureș.

Să vedem adevărul. Doar adevărul… Dincolo de prietenii…

Sunt în presă cu întreruperi din 1998. Întotdeauna am văzut derapaje, dar m-a ferit cel de-al șaselea simț de două lucruri: pe de o parte să fac greșeala de a nu asculta și cealaltă parte, iar pe de altă parte de a nu îmi folosi proprii neuroni pentru a scrie și a documenta un subiect. Mai precis, mai concret, dacă făceam o anchetă, îl întrebam și pe cel vizat de sănătate, uzând de faxuri, telefoane, pentru că eram în alte timpuri, de o lege 544 aflată la începuturi, iar, în al doilea rând și pe de altă parte, nu primeam servite pe care să le public și atât.

Azi am citit toate mizeriile, inclusiv în mass-media de la unele care, recunosc, am din ce în ce mai puține așteptări, și pentru că mi-am făcut propria documentare și puteți să mă verificați dacă am făcut-o bine, Vasile Gliga a pierdut în 2017 un proces în CONTENCIOS ADMINISTRATIV la Înalta Curte de Casație și Justiție, de unde i s-a tras interdicția invocată acum și promovată mincinos că ar fi altceva. CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Interdicția operează până în 16 noiembrie 2020. Primarul din Deta o are până în 2022. Și mai candidează. Vasile Gliga nu s-a mai înscris în nicio competiție din 2012 încoace. O fi fost suficientă penitența sau ca să fim satisfăcuți, în democrația facebook ar trebui să fie veșnic? Până și pe un criminal, violator, condamnat deci în PENAL, îl reabilităm… Nu eu, ci legea noastră…

Dar ce mai e adevărul astăzi?

Cred că în democrația facebook, adevărul e al celui care urlă și minte mai tare… Pentru că puterea poporului de la “bieții” greci nu are nicio legătură cu paiațele civice din zilele noastre… E propria mea opinie și mi-o susțin oricând… De fapt, nici nu trebuie, pentru că observ că, pe nemestecate, credem orice.

P. S. Și ar mai fi multe de zis. Dar campania e lungă și eu sunt cu multe nescrise și nespuse :).

*În susținerea acestui punct de vedere, vă punem la dispoziție hotărârile judecătorești pronunțate de mai multe instanțe de judecată din România. Menționăm că toți candidații ale căror candidaturi au fost contestate și ale căror întâmpinări/apeluri le-au fost admise aveau interdicție de 3 ani de a candida, potrivit art. 25, al. 2 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Ligia VORO