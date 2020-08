Gestionarea eficientă a investițiilor în comuna Gornești

Share



Paradoxul comunei Gornești este legat de multitudinea de localități, nouă la număr, care fac parte din întregul numit UAT Gornești. Despre gestionarea eficientă a acestui întreg ne-a vorbit Kolcsár Gyula, primarul comunei Gornești.

Reporter: Sunteți la cel de-al treilea mandat. Care a fost cea mai optimă perioadă de dezvoltare pentru comuna Gornești?

Kolcsár Gyula: Nu pot să spun că acest ultim mandat a fost un mandat ușor. Aici putem vorbi și de experiențele acumulate în abordarea și câștigarea proiectelor, of-ul cel mare fiind birocrația. Nu pot să spun că înainte nu a existat acest fenomen, dar parcă acum este mult mai greu. Ca și caz concret, amintesc de proiectul pe fonduri europene derulat în 2012 pe Măsura 322 prin care am reușit să conectăm satele Petrilaca și Teleac la DN 15. Au fost 12 kilometri de covor asfaltic cu o valoare de 1,8 milioane de euro. Tot în acest proiect a intrat și construcția unei grădinițe noi la Periș și o reabilitare de cămin cultural la Pădureni.Treburile cu acest proiect s-au mișcat foarte repede , de la proiectare și până la execuție În prezent, din păcate, avem pe fonduri europene două cămine culturale pentru reabilitare, cu contract semnat aproape de doi ani de zile, iar dacă mergeți acum prin Petrilaca veți vedea că abia se lucrează. Nu știu care sunt cauzele, nu există forță de muncă calificată, la care se adaugă și acea birocrație care complică și mai tare situația. Avem speranțe enorme că până la urmă aceste proiecte se vor realiza.

Rep.: Revenind la mandatul actual, care sunt proiecte concrete la nivelul comunei Gornești?

K.G.: Mă refer în principal la cele cu finanțare europeană, respectiv reabilitarea căminelor culturale din satele Petrilaca și Periș. La cel din Petrilaca se lucrează momentan, iar la cel de la Periș am predat amplasamentul. Prin Programul Operațional Regional (POR) avem un proiect care vizează Școala Generală din Periș. Deși este una din cele mai bine puse la punct școli din județ, noi am considerat că este necesar să aducem anumite îmbunătățiri.Fațada este pe un singur nivel, unde vor veni amenajate încă niște clase prin ridicarea unui nivel, la care se adaugă amenajarea curții, cu pavaj, cu locuri de parcare în față .Este un proiect depus, câștigat, care urmează să se concretizeze începând cu toamna acestui an, cel mai târziu în primăvara anului viitor. Valoarea acestui proiect este de 480.000 de euro. Tot pe fonduri europene, prin intermediul Grupului de Acțiune Locală „LEADER Parteneriat Mureșean” avem reabilitarea celor două dispensare din Gornești și Periș. La ambele dispensare va fi schimbat acoperișiul, vor fi diferite compartimentări și lucrări de modernizare. Valoarea investiției este de 180.000 de euro. Un proiect care îi vizează direct pe cei din Teleac și Petrilaca sunt cele două terenuri de sport cu gazon sintetic. Sperăm să ne apucăm de aceste investiție în cursul acestui an. Momentan așteptăm să iasă autorizațiile de construire , să ne apucăm de treabă, valoarea totală a acestor terenuri fiind de 100.000 de euro. Tot prin GAL am achiziționat un tractor pentru diferite munci de gospodăprie comunală, cu tot felul de accesorii, care vin în completarea parcului de utilaje existent la ora actuală.

Rep.: Puneți bază foarte tare pe utilajele necesare gospodăriri comunale

K.G.: Fără să mă laud, nu cred că mai există o primărie în județ care să se poate lăuda cu un parc de utilaje precum cel care îl deține comuna Gornești. Avem un buldoexcavator, avem încărcătorul frontal, tractorul vechi cu remorcă, alt tractor pentru nutrienți cu două remorci, cu vidanjă, cu mașină de împrăștiat gunoiul de grajd, la care se adaugă tractorul cel nou cu o remorcă de 14 tone. Mai mult de atât, în toamna acestui an vom achiziționa un excavator de dimensiuni mai mici cu șenile. Acest utilaj va veni în sprijinul locuitorilor comunei, în special în ce privește branșamentele de canalizare. Locuitorii vor plăti un preț mai mic, din cauza faptului că acest utilaj este mult mai funcțional decât buldoexcavatorul clasic datorită faptului că permite rotirea la 360 de grade, și nu la 180 de grade ca în cazul buldoexcavatorului.

Rep.: Proiectele cu finanțare guvernamentală. Cum stați la acest capitol?

K.G.: Pe PNDL I avem megaproiectul de canalizare a apelor menajere în localităţile Gornești și Periș, prin care s-a făcut conducta principală. Suntem martiri putem spune, vom ajunge undeva la 1 milion de lei din fonduri proprii în ce privește branșamentele casnice pe străzile unde urmează să vină covorul asfaltic , să nu fim nevoiți să tăiem asfaltul, plus extindere rețea de apă. În martie am făcut Perișul, iar momentan se lucrează în Gornești , tocmai pentru că ne ajunge din urmă proiectul pe PNDL II, „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Gornești” în valoare de 9,484,694. În această săptămână ne vom apuca și de acest proiect de asfaltare care însumează undeva la 9,6 kilometriu de drumuri ce urmează să fie reabilitate în localitățile Gornești și Periș.

Rep.: Ce alte proiecte mai aveți la nivel de comună?

K.G.: Aici vreau să mă refer la pista pentru bicicliști dintre localitățile Periș și Gornești cu o lungime de peste un kilometru. Este o investiție extrem de binevenită. Recent a fost montat un podeț, urmează să punem la punct și partea de iluminat public, bănci, iar la toamnă să plantăm și arbuști ornamentali. Această pistă pentru bicicliști va fi ca și o zonă de promenadă. În acest fel s-a creat o legătură, nu doar fizică, între cele două localități ale comunei noastre. La Teleac, am achiziționat tabla pentru acoperișul școlii din localitate. Deși clădirea în mare parte nu este funcțională, am zis să reparăm acoperișul, astfel să putem conserva clădirea , una extrem de mare. O schimbare de acoperiș va avea loc și la căminul cultural din Mura Mare, respectiv la școala din Mura Mică.

Rep.: Ce vă nemulțumește vizavi de derularea proiectelor la nivel de comună?

K.G.: Durerea mea o reprezintă asfaltul de la Iara-Ilioara unde am depus un proiect pe fonduri europene dar suntem pe lista de așteptare. Proiectul este depus de doi ani de zile, depus de Submăsura 7.2 – „Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”. Propunerea noastră a UDMR-ului pentru cei din legislativul național a fost aceea de a se face o reașezare bugetară din programele unde nu s-au cheltuit bani, fiind acum pe ultima sută de metri în ce privește exercițiul financiar 2014- 2021. Practic, să se ia de la proiectele mari, cele din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) unde sunt milioane de euro. În momentul în care s-ar pune niște bani la AFIR, în următoarea secundă s-ar genera investiții, un plus valoare pentru economie și pentru comunitățile locale beneficiare ale acestor proiecte care momentan sunt blocate din lipsa banilor. Valoarea maximă a unui proiect pe Submăsura 7.2 este de 1 milion de euro. Proiectul nostru de asfaltare are o lungime de 9,2 kilometri , de la Periș, de la bifurcația drumului către Petrilaca , până la Ilioara. Practic sunt acoperite două localități, respectiv Iara și Ilioara.

Rep.: Legat de drumurile comunale, cum vă îngrijiți de ele?

K.G.: Am depus o scrisoare de intenție la Compania Națională de Investiții (CNI) în ce privește un proiect de reabilitare a tuturor străzilor rămase neasfaltate care leagă localitățile comunei. Ar fi undeva la 26 de kilometri de drum de asfaltat. Aici mă refer la Pădureni-Ilioara, Ilioara-Iara, Iara-Periș. Ilioara-Mura Mică, Mura Mică-Mura Mare care să se lege cu localitatea Teleac. Se cere să avem extrasul CF pentru aceste drumuri. În acest sens am făcut un contract cu o firmă de cadastru care în câteva luni ne va pune în mână extrasul CF pentru aceste drumuri.

Rep.: Ce perspective se anunță pentru comuna Gornești?

K.G.: Vreau să mă refer aici la fosta unitate militară. După ce acest teren a fost predat Consiliului Județean care la rândul lui la dat în folosință celor de la ISU, aceștia urmează să dezvolte un centru de pregătire a personalului operativ la dezastre. Ne-am apucat să întăbulăm drumul care face legătura cu fosta unitate militară de 1,9 kilometri. Este absolut necesar să fie modernizat și dotat cu toate utilitățile. Acest centru de pregătire va însemna foarte mult din punct de vedere al dezvoltării zonei, cu precădere pentru comuna Gornești.

A consemnat Alin ZAHARIE