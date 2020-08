S-a deschis Centrul de Informare Turistică a județului Mureș

Share



Începând de astăzi, 21 august 2020, turiștii care vizitează municipiul Târgu-Mureș vor avea la dispoziție un centru de informare turistică modern. Centrul de Informare Turistică a județului Mureș a fost amenajat de către Consiliul Județean Mureș și Asociația Visit Mureș la parterul Palatului Culturii, cel mai vizitat obiectiv turistic din Târgu-Mureș.

Turiștii vor beneficia în cadrul Centrului de servicii de informare specifice, respectiv informații despre principalele obiective turistice din județ, trasee recomandate pentru diferite tipuri de turism activ, cultural, religios, balnear sau de agrement precum și date legate de oportunitățile de cazare și servire a mesei. Informațiile vor fi oferite de reprezentanții Asociației Visit Mureș, în mai multe limbi, dar turiștii vor avea și posibilitatea de a consulta materiale informative puse la dispoziție de birourile de informare turistică din județ. De asemenea, va exista posibilitatea consultării hărții interactive a județului Mureș prin info-kiosk-ul montat în cadrul centrului iar cei care doresc vor putea descărca aplicația Visit Mureș pentru a avea la dispoziție informații în timp real despre zonele pe care le vizitează.

La evenimentul de deschidere, președintele Consiliului Județean Mureș, a vorbit despre importanța promovării turistice a județului.

”Astăzi am finalizat un al obiectiv important, deschiderea la Târgu-Mureș a unui Centru de Informare Turistică în care turiștii pot obține informații nu numai despre municipiul reședință, ci despre întreg județul Mureș. Promovarea turismului a fost una dintre prioritățile ultimilor patru ani, primul pas fiind reluarea participării reprezentanților Consiliului Județean Mureș la târgurile de specialitate și crearea unei Asociații care să gestioneze coerent acest domeniu. Consider că acești primi pași au fost esențiali, județul Mureș este de patru ani o prezență constantă la evenimentele de profil, iar Asociația a reușit să dezvolte o aplicație și un site de promovare turistică a județului”, a spus Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

Acesta a subliniat că proiectele legate de dezvoltarea turismului vor continua.

”Județul Mureș are o mulțime de atracții turistice, dar promovarea acestora nu este suficient. Următoarele planuri vizează dezvoltarea infrastructurii turistice. De curând a fost inaugurat traseul Via Transilvanica din județul Mureș și am făcut primele demersuri administrative pentru a dezvolta două trasee pentru biciclete, unul pe Valea Nirajului și celălalt în zona de câmpie”, a declarat Péter Ferenc.

”Acest Centru este important deoarece începând de azi turiștii pot obține informații direct de la angajații noștri și nu doar prin aplicații online. Deși din cauza pandemiei turismul internațional nu este favorizat, trebuie să se pună accent pe turismul intern ceea ce reprezintă o provocare, în sensul că trebuie să le arătăm concetățenilor noștri care sunt valorile județului. Eu îi invit pe toți locuitorii județului și nu numai, să descopere atracțiile zonei noastre și îi asigur că pot găsi informații noi și interesante despre locuri pe care nu le cunoșteau până acum”, a spus managerul Asociației Visit Mureș, Szőcs Levente. Acesta a făcut un apel către operatorii și proprietarii de obiective turistice în județ care doresc să fie promovați în cadrul Centrului să contacteze asociația pentru ca materialele lor de promovare să poată ajunge mai ușor la turiști.

Alături de Consiliul Județean Mureș, membrii fondatori ai Asociației sunt Muzeul Județean Mureș și Serviciul Salvamont-Salvaspeo.

Directorul Muzeului Județean Mureș, Soós Zoltán, a subliniat importanța diseminării informațiilor către turiști.

”Este un Centru foarte important pentru județ și pentru oraș pentru diseminarea informației. Județul nostru are câteva atracții bine cunoscute la nivel național și internațional, cum sunt Sovata, Sighișoara, dar cred că este important ca și Târgu-Mureș-ul să fie mai bine cunoscut ca destinație turistică și pentru asta trebuie să avem o strategie bine gândită. Târgu Mureș trebuie să devină, cât mai curând, o destinație preferată pentru city-break! Avem un potențial turistic deosebit, prin bogăția patrimoniului cultural, prin serviciile medicale de excepție, și zonele comerciale impresionante. Exploatarea inteligentă a acestor resurse ar stimula turismul local. Centrul de Informare Turistică a fost finanțat de CJ Mureș și realizat de echipa Muzeului Județean și Visit Mureș, iar lucrările au fost realizate de firme locale. Am integrat piese de mobilier din mobilierul Palatului, în stil Art Deco și Art Noveau pentru că dorim să arătăm tuturor aceste obiecte reprezentative pentru cultura noastră”, a declarat Soós Zoltán.

Șeful serviciului Salvamont-Salvaspeo Mureș a explicat că în cadrul centrului turiștii vor primi informații despre traseele montane din județ și recomandări legate de punctele de Salvamont și de prim ajutor amplasate pe acestea. „Membrii Salvamont verifică și întrețin traseele și marcajele aferente pentru ca turiștii să poată face drumeții în condiții de siguranță. Vom păstra o comunicare permanentă cu colegii noștri de la Visit Mureș pentru a-i informa cu privire la eventualele atenționări legate de condițiile meteo de pe trasee astfel încât aceștia să poată sfătui turiștii când și cum pot porni în drumeție în siguranță”, a spus Kovács Róbert.

Turiștii vor putea obține informații de la Centrul de Informare Turistică a județului Mureș în fiecare zi a săptămânii în intervalul orar 9.00 – 17.00.

(Biroul de Presă al Consiliului Judeţean Mureş)