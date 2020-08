Servicii publice electronice la Primăria Sighișoara

Share



Conducerea Primăriei municipiului Sighișoara a anunțat miercuri, 19 august, printr-un comunicat de presă, elaborarea unei platforme electronice prin intermediul căreia sighișorenii pot comunica mult mai facil cu Primăria Sighișoara.

,,Am elaborat o platformă online modernă de comunicare cu cetățenii, astfel încât aceștia să poată rezolva problemele online, fără a fi nevoiți să se deplaseze la Primărie. Sighișoara a fost privată zeci de ani de utilizarea tehnologiilor smart și în acest mandat am făcut primii pași pentru a schimba lucrurile. Acest instrument de comunicare publică modernizat, în pas cu vremurile este o premieră pentru orașul nostru și sper ca un număr cât mai mare de sighișoreni să se bucure de utilitatea lui. Prin digitalizarea serviciilor municipale, în beneficiul direct și imediat al sighișorenilor, proiect la care s-a lucrat în ultimul an, simplifică procedurile administrației locale și se reduce birocraţia pentru sighișoreni. Se elimină fluxul clasic pe hârtie, pentru serviciile oferite, prin implementarea acestui portal de servicii către cetăţeni şi se actualizează sistemul de management de documente prin digitalizarea fluxurilor interne ce deservesc aceste servicii”, a fost mesajul transmis de primarul municipiului Sighișoara, prof. Ovidiu-Dumitru Mălăncrăvean.

Serviciile de care sighișorenii pot beneficia prin intermediul platformei includ: plata impozitelor și taxelor, eliberare online a certificatului de atestare fiscală, depuneri online a declarațiilor de impunere pentru clădiri, terenuri, descărcarea online a autorizațiilor comerciale, transmiterea de petiții și multe altele. Platforma este realizată în cadrul proiectului ,,eCetatean@Sighisoara2021”, fiind cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Aceasta a fost construită de compania Indeco Soft și poate fi utilizată inclusiv pe telefonul mobil.

Andreea ȚIȚIU