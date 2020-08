Coaliția PNL – USR – PLUS susținută de Theodora Benedek

Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș, Theodora Benedek, a anunțat sâmbătă, 22 august, prin intermediul unui comunicat de presă, că salute constituirea coaliției dintre PNL și USR-PLUS la nivelul județului Mureș, anunțată vineri de președinții filialelor județene ale celor trei formațiuni politice.

”Județul Mureș are nevoie de o Dreaptă unită și puternică, la fel cum PNL și USR PLUS pot forma o nouă majoritate în viitorul Consiliu Local al municipiului Târgu Mureș. Susțin cu convingere scopul enunțat al alianței, de face o Românie ”Fără penali în funcții publice”- proiectul de suflet al USR pentru care au semnat peste un milion de cetățeni. Îi asigur pe colegii din USR-PLUS și pe simpatizanții alianței că în calitate de primar ales, voi susține principiile și proiectele alianței și mă voi implica activ pentru implementarea lor”, a transmis Theodora Benedek, care candidează sub motto-ul ”Primarul Care Unește”.

(Redacția)