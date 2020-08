Sergiu Papuc despre viitorul PSD la Congres

Share



Social democratul Sergiu Papuc, viceprimar de Târgu Mureș, a declarat televiziunilor prezente la Alba Iulia, la Centrul de vot al Congresului PSD pentru pesediștii din Alba, Sibiu și Mureș: ”Eu sper că s-au făcut calculele și moțiunea din 7 septembrie va trece. Noi, în județul Mureș, nu am pierdut primari pentru că e stabilă situația la noi, dar cred că cel mai important este ca guvernul Orban să plece și să lansăm un nou slogan: Fără diletanți în funcția publică!, pentru că cea mai mare problemă în administrație, că e locală, că e centrală, e lipsa de pregătire profesională și aceasta ar trebui să primeze. Trecând peste cumetrii și alte lucruri de genul acesta, deci oameni pregătiți la locul potrivit, care să facă ce au de făcut conform fișei postului, poate asta e cel mai important până la urmă. Competența va trebui să primeze și de aceea acest guvern trebuie să plece acum pentru că și-a dovedit crasa incompetență”.

La o alta televiziune națională, Sergiu Papuc, candidatul PSD la primăria Târgu Mureș, a spus: ”Da, e absolut nevoie de o rebranduire în PSD, mai ales rebranduire ideologică. Vor trebui reînființate și să funcționeze la capacitate maximă departamentele din Consiliul Național PSD și cred că aceasta va fi misiunea profesorului Vasile Dâncu dacă va fi ales. Institutul Social Democrat va trebui din nou repus pe roate, ca să spunem așa, pentru că, vedeți dumneavoastră, poate în toți acești 18 ani de când sunt eu membru de partid, poate că uneori ne-am pierdut busola și trebuie să învățăm din greșelile trecutului, trebuie să ne întoarcem… să ne reîntoarcem la oameni și, până la urmă la viziunea pe care o avem, viziunea pe care o am și eu în Târgu Mureș unde candidez la Primăria Municipiului, cu o echipă foarmată doar din tineri, în foarte mare parte din tineri, pentru că până la urmă, școala pe care am făcut-o eu, școala de partid pe care am făcut-o, vor trebui să o facă și ceilalți și asta va trebui să se întâmple în perioada următoare, să ne reîntoarcem la oameni, să ne reîntoarcem la membri, să ne reîntoarcem la nucleul dur al partidului și să mergem mai departe pentru că fără social democrație, nu poate exista democrație”.

”Da, rebranduirea poate să reușească dacă ne gândim ideologic, dacă reînființăm toate departamentele, dacă funcționăm iarăși în grupuri de lucru, pe care le-am avut cândva. Eu am lucrat în Departamentul de Justiție și Protecție Socială atunci când președintele Consiliului Național era Adrian Năstase și când lucrurile funcționau. Vasile Dâncu va trebui să facă în continuare aceste lucruri, pentru că e nevoie de un suflu profesionist, e nevoie de oameni care au făcut ceva, care au demonstrat ceva și care vor să facă ceva”, a conchis social democratul Sergiu Papuc.