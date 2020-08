Ce priorități are pentru Târgu Mureș, Adrian Mureșean, candidatul POL la Primărie

Share



Adrian Mureșan, propunerea Partidului Oamenilor Liberi (POL) la funcția de primar al Municipiului Târgu Mureș, vorbește, în cadul unui interviu, despre motivele candidaturii și prioritățile sale, în cazul în care va ajunge să conducă Primăria.

Domnule Mureșan, de ce credeți că sunteți cel mai potrivit pentru funcția de primar al Târgu Mureșului?

O mică observație, înainte să vă răspund. Sunt cel mai potrivit dintre contracandidații mei pentru funcția de primar, nu neapărat dintre toți târgmureșenii. Consider că experiența mea de management și cercetare industrială petrecută în Olanda, SUA, pe parcursul a peste 15 de ani, aici în Târgu Mureș din 2010, este un atu în fața contracandidaților mei. Repet, e posibil să fie târgmureșeni mai potriviți ca mine pentru funcția de primar, dar poate din motive personale sau de altă natură nu se implică. Dintre cei zece oameni care au ales să candideze, consider că sunt cel mai bun.

Dați-ne un exemplu în ce măsură experiența dumneavoastră se potrivește cu munca unui primar.

Vedeți dumneavoastră, munca unui primar este în principal prioritizarea și urmărirea proiectelor orașului. Acest gen de muncă este exact ce am făcut în calitate de Manager Cercetare Dezvoltare România și Ungaria sau Director Tehnic Lactate peste Europa, Orientul Apropiat și Africa. Ședințe de urmărire a portofoliului de proiecte, ședințe de management de proiecte. Sunt niște pași valabili pentru orice industrie și orice fel de activitate. Nici un alt candidat nu a avut o poziție asemănătoare in mediul privat. Pe de altă parte, meseria de bază ca să zic așa, cea de fizician, îmi permite să înțeleg rapid esența problemelor de orice fel și să intru repede în domenii de activitate care mi-au fost străine. Pentru doctorat am făcut cercetare în biomembrane cu toate că înainte nu știam ce sunt biomembranele, la FrieslandCampina am făcut cercetare în lactoza pentru inhalație cu toate că nu am mai lucrat in acest domeniu, și exemplele pot continua. În ce privește primăria Târgu Mureș, de patru ani de zile practic fac o parte din munca primarului, prezentând execuțiile bugetare anuale. Pentru a face acest lucru am învățat singur programare pentru a automatiza analiza de buget și am venit cu o clasificare nouă a cheltuielilor pentru a arăta într-un mod clar unde sunt prioritățile. De exemplu, un capitol bugetar unde majoritatea banilor merg pe utilități și salarii, nu poate fi prioritar deoarece acele cheltuieli trebuiau fi făcute oricum. Mai multe detalii puteți vedea pe execuțiile bugetare publicate pe site-ul nostru, www.oameniliberi.com.

Care sunt principalele priorități ale primarului Adrian Mureșan?

Mandatul meu se va axa pe două mari priorități: educația și infrastructura. Educația: trebuie să realizăm odată și odată că educația e finanțată din două surse: bugetul Ministerului Educației, care plătește 6481 RON pe an per elev pentru salariile profesorilor și alte cheltuieli pentru utilități, și bugetul local, unde Târgu Mureșul cheltuiește cam 1000 de lei pe an pentru fiecare elev. În principal primăria e responsabilă pentru reparația, construcția și dotarea școlilor. La aceste capitole bugetare primăria stă foarte prost, cu o cheltuială de 8,2 milioane de lei din suma de 11,27 de lei alocată în buget pe anul 2019. Revine 343 de lei per elev. Rețineți două lucruri: suma cheltuită de către executiv este sub cea alocată în buget, așadar povestea cu „nu a dat consiliul local bani” e falsă, iar suma de 343 de lei cheltuită de către primărie este infimă în raport cu cea de 6481, finanțarea de bază. Această stare de fapt trebuie să se termine. Noi trebuie să cheltuim sume de ordinul miilor de lei per copil pentru educație, nu de ordinul sutelor. Prima măsură va fi să ne asigurăm că toaletele sunt curate și au hârtie igienică și săpun. A doua măsură va fi să dotăm toate școlile din oraș cu material didactic nou și modern, pentru toate materiile dar în special pentru fizică, chimie și biologie, cele trei materii experimentale. Pe termen lung voi repara toate școlile cu sălile de sport aferente și voi cere consiliului local să aloce bani pentru perfecționarea profesorilor. Profesorii care fac activități în plus cu elevii, vor putea să ceară bani de la primărie pe concursuri de proiecte și să aibă parte din muncă remunerată. Inclusiv profesorii de sport. În orice oraș civilizat cheltuiala cu educația este prioritatea numărul unu și așa va fi în Târgu Mureș. În ce privește infrastructura, un element esențial este construcția de parcări supraterane. Rolul acestor parcări este de a elibera metri pătrați la sol, nu de a crea mai multe locuri de parcare. După ce am eliberat mii de metri pătrați de spațiu putem să facem în loc piste de biciclete separate fizic de trafic, locuri de joacă, alei pietonale, chiar parcuri. Aceste două elemente sunt doar două din multele proiecte asumate de mine și de POL. Proiecte pe transparență bugetară, inovare, trafic, cultură, sport, ca să amintesc doar câteva.

Apropos de sport. POL e atacat des că „vrea să taie finanțarea pentru sport”. Ce proiect aveți pentru sport?

Experiența abordării UDMR PNL PSD în ce privește sportul arată clar că aceste cluburi înființate, administrate și finanțate de către primărie nu au viitor. ASA și CSM au intrat în faliment după ce au tocat milioane de lei din banii târgmureșenilor. Au primit în mod constant banii ceruți de la primărie și consiliul local dar totuși au intrat în faliment. Aceste cluburi aveau cheltuieli mari pentru tot felul de slujbe de tip personal administrativ. E suficient să ne uităm la anunțurile de angajare ale CSM care au apărut in Zi de Zi: Director sportiv, Șef birou la biroul Achiziții și Administrativ , Inspector de specialitate la biroul Achiziții și Administrativ, Contabil șef, Consilier Juridic, si tot așa. Un club privat nu are asemenea cheltuieli, e mult mai eficient. Din ce am auzit de la sportivi, antrenorii și sportivii primeau banii cu greu. Noi am hotărât să susținem sportul de masă în mod direct prin acordarea de bonuri valorice în valoare de 200 de lei pe an pentru fiecare copil de vârstă școlară din Târgu Mureș. Aceste bonuri valorice vor fi folosite pentru antrenamente la orice club de sport din oraș. De asemenea, vom acorda bani cluburilor sportive doar prin concurs de proiecte transparent, cu aceleași reguli pentru toți cei finanțați.

Care va fi echipa dumneavoastră?

Echipa mea va fi compusă din membri POL, un partid care a fost cel mai activ în consiliul local și are o mare expertiză în zona administrației locale. Pe partea de digitalizare avem pe Dan Mașca, pe partea de sport avem antrenori activi, pe partea de turism și educație avem pe Radu Bălaș, pe infrastructură Pápai Laszlo. De asemenea mă bazez pe angajații din primărie care sunt convins că au îndemânările necesare ca sub un management performant să obțină rezultate de care să fie mândri. Iar odată cu ei, cei din primărie, să fim și noi târgmureșenii mândri de orașul nostru.

