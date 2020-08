Ce trebuie să știi ca să îți echipezi casa cu ferestre și uși de calitate – recomandările Ferestre Partner în Mureșul Rezidențial

Share



Ferestrele și ușile de calitate oferă confort și siguranță și contribuie la aspectul plăcut al casei. Pentru a afla cum trebuie să alegem tâmplăria termoizolantă, am discutat cu Florin Muntean, reprezentantul firmei mureșene Ferestre Partner, companie cu peste 18 ani de experiență în domeniu. Acesta ne-a oferit un mic ghid al echipării casei.

Când ai în plan să construiești casa visurilor tale, sau să o renovezi, prima etapă pe care trebuie să o parcurgi este informarea.

Consultă specialiștii în domeniu și vezi ce soluții oferă – astfel este mult mai ușor pentru tine să construiești bine de la început, decât să corectezi ceva ulterior, generând costuri suplimentare.

Pentru alegerea celor mai bune soluții este de mare ajutor și chiar necesară vizitarea showroom-ului și a sediului furnizorului tău de ferestre si uși. Vizualizând soluțiile propuse, iei decizia de cumpărare în cunoștință de cauză.

Ia in considerare și timpul alocat de către consultant proiectului tău, dar și valoarea informațiilor oferite.

Ferestrele și ușile sunt elemente importante în construcția unei case, alături de fundația, zidăria, acoperișul. Atunci când nu acorzi suficientă atenție elementelor esențiale, există riscul să faci alegerea nepotrivită. Ai auzit și tu de la prieteni sau cunoștințe că „termopanele” nu sunt bune? Că au numai probleme….

Cu atenție și puțin interes din partea ta, poți evita problemele și să faci o alegere reușită în ceea ce privește echiparea casei cu ferestre și uși de calitate.

Calitatea ferestrelor și a ușilor ar trebui să fie cel mai important criteriu atunci când iei decizia de cumpărare, mai ales că fereastra este cel mai subțire perete al casei tale! Dar ce înseamnă totuși ferestre și uși de calitate? Ce îți oferă o fereastră de calitate? De ce anume trebuie să ții cont?

O fereastră și o ușă de calitate îți oferă în același timp:

-izolare termică

-confort acustic

-securitate și siguranță

-durată mare de viață

-design și intretinerea usoară

Dacă vrei să optezi pentru ferestre și uși de calitate, fii atent la următoarele aspecte:

1. Profilul din PVC din care este confecționată fereastra.

– Asigură-te că ai un profil Clasa A (se refera la grosimea pereților

exteriori și este cel mai înalt grad de calitate).

Atenție! Nu marca profilului este neapărat importantă, ci calitatea acestuia, dotările pe care le are. Nu confunda marca/numele unui profil din PVC, care este materia primă, cu fereastra, care este un produs finit. Pentru realizarea unui produs finit

(fereastră /ușă) pe lângă profilul din PVC sunt folosite multe alte componente, cu o importanță la fel de mare.

Din cauza cerinței consumatorilor de produse economice, fiecare producător de profile a implementat în portofoliul său de produse și variante economice, care se regăsesc sub același nume / brand, în acest caz nu mai pot fi satisfăcute cerințele în calitate și fiabilitate.

Acordă atenție maximă ”produselor premium” oferite la preț standard!

2. Rigidizarea profilului, este de asemenea o condiție esentială pentru o durată mare de viață a ferestrei/ușii. Ține minte! Oțel zincat – obligatoriu de 2mm, închis în toc (rectangular).

3. Echiparea cu feronerie. Ce este feroneria? Reprezintă ansamblul de piese care permite manevrarea ferestrei/ușii, adică închiderea și deschiderea acesteia. Siguranța și securitatea casei tale sunt foarte importante pentru familia ta. De aceea, feroneria joacă un rol vital în sistemul de protecție antiefracție, apărându-te de vizitatorii nepoftiți. De asemenea, izolarea termică și fiabilitatea ferestrelor și ușilor sunt influențate de sistemul de feronerie. Ca să îndeplinească cerințele mai sus menționate, asigură-te că feroneria are următoarele dotări: închidere perimetrală, toate punctele de închidere antiefracție, mecanism împotriva acționării incorecte și microventilație sunt câteva dintre cele mai importante echipări.

În cazul ușilor de intrare, sistemul de feronerie este cu atât mai important, cu cât ușa de intrare este intens folosită, iar siguranța oferită trebuie sa fie maximă. 4. Echiparea cu geam termoizolant. Este de mare importanță alegerea

vitrajului adecvat, având în vedere că geamul (sticla) reprezintă peste 80 % din suprafața unei ferestre și aici are loc, în principal, transferul termic. Alege cu atenție! O sticlă performantă va ridica performanțele întregii ferestre. Alegând sticla cu simț de răspundere, te poate ajuta la scăderea costurilor cu încălzirea. Distanțierul dintre foile de sticlă, ce intră în componența geamului termoizolant, este de asemenea, foarte important. Cu un distanțier termic de tip Warm Edge (bagheta caldă) – DuraTherm, crești performanțele de izolare ale ferestrei și reduci riscul de formare a condensului, fenomenul natural atât de neplăcut în sezonul rece. 5.Măsuratorile și montajul. O fereastră de calitate poate fi pusă în valoare doar printr-un montaj corect al acesteia. Altfel vor apărea disfunctionalități majore ale ferestrei/ușii și îi vor diminua drastic durata de viață. Montajul clasic sau profesional se realizează de către echipe specializate și se execută în conformitate cu cataloagele tehnice, folosind materiale de montaj de cea mai bună calitate, agrementate tehnic (Atenție! – spumă poliuretanică cu densitate mare în cazul montajului clasic și folie anti-vapori sau bandă precomprimată cu Agremente Tehnice, în cazul montajului profesional). Măsurătorile au, de asemenea, o importanță mare, aspectul final al casei fiind afectat de unele neconformități sau măsurători deficitare.

Ca un ultim sfat, investește timp și energie în alegerea ferestrelor și ușilor din PVC care îți vor utila casa, nu face rabat de la calitate, pentru că deși aparent obții un pret mai scăzut, de fapt, vei obține cel mai scump lucru din casa ta!

Ferestre Partner

Show-room: Târgu Mureș, str. Livezeni nr.4

Telefon: 0744 201 848, 0723 201 848

www.ferestrepartner.ro

Facebook: Ferestre Partner