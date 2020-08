INTERVIU. Denisa Câmpean, candidata cu nota 10 la Titularizare

Share



Concursul național de Titularizare este unul dintre cele mai importante examene din cariera profesorilor, având în fiecare an mii de candidați înscriși care se ,,luptă” pentru obținerea unei catedre în învățământ. În acest an, județul Mureș se mândrește cu o candidată care a obținut nota 10 în cadrul examenului de Titularizare la proba istorie. În interviul următor, Denisa Câmpean ne împărtășește cum și-a dorit încă din copilărie să devină dascăl, dar și descoperirea pasiunii pentru disciplina istorie.

Reporter: Pentru început, te rog să ne spui câteva lucruri despre tine.

Denisa Câmpean: Mă numesc Câmpean Denisa Mădălina, am 22 de ani, iar din anul 2019 sunt absolventa specializării Istorie din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș și absolventa Facultății de Geografie din cadrul Universității ,,Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș. În prezent, frecventez cursurile de masterat la specializarea Elitele, cultura și construcția europeană din cadrul UMFST, iar în anul școlar 2019 – 2020, am profesat pentru prima dată în învățământul preuniversitar, pe catedra de istorie de la școlile din Chiheru de Jos, Batoș, Suseni și Vătava.

Rep.: Când ți-ai descoperit pasiunea pentru istorie?

D.C.: Pasiunea pentru istorie mi-am descoperit-o încă din școala primară, atunci când îmi plăceau foarte mult lecțiile de istorie, disciplină la care am avut rezultate foarte bune. O contribuție esențială la dezvoltarea acestei pasiuni au avut-o dascălii de istorie din gimnaziu și liceu, care mi-au stimulat și mai mult această înclinație.

Rep.: Ai știut dintotdeauna că vrei să fii profesoară?

D.C.: Încă din copilărie visam să fiu profesor întrucât am avut modele din acest domeniu în familie.

Rep.: Cum au fost începuturile în această meserie? Ce te-a ținut motivată?

D.C.: Începutul în cadrul acestei profesii nu a fost ușor, confruntându-mă cu numeroasele provocări pe care le presupune munca de dascăl, dar am reușit să fac față motivându-mă pasiunea pentru istorie, ambiția personală și plăcerea de a relaționa cu cei din jurul meu.

Rep.: Ne poți împărtăși un truc pe care îl folosești pentru a relaționa mai ușor cu elevii?

D.C.: În cadrul lecțiilor încerc permanent să destind atmosfera prin intervenții hazlii dar în același timp generatoare de gândire și analiză din partea elevilor.

Rep.: Care crezi că este fundamentul de bază în relația profesor – elev?

D.C.: Fundamentul de bază în relația profesor-elev este respectul reciproc, iar acesta se clădește pe încrederea în tine și în cel care îți coordonează activitatea.

Rep.: Care sunt punctele forte pe care trebuie să le aibă un profesor?

D.C.: Punctele forte ale unui profesor trebuie să fie empatia, reflexia permanentă asupra idealului de a fi un model pozitiv de urmat, perseverența în munca pe care o desfășoară, dragostea pentru profesie, deschiderea pentru inovație și puterea de a descoperi și stimula capacitățile fiecărui elev.

Rep.: Ce te-a motivat pe perioada studiului încât să ajungi la această performanță ca fiind singura persoană din județ care a obținut nota 10 la titularizare la istorie?

D.C.: Studiul meu a fost motivat de dorința de a rămâne în continuare la catedră, cunoscând faptul că acest concurs este unul foarte greu.

Rep.: Consideri că elevii au nevoie de mai multă libertate la școală sau mai multă disciplină?

D.C.: Consider că la școală trebuie să existe un echilibru între disciplină și libertatea de acțiune a elevilor fără ca aceasta din urmă să fie știrbită și doar coordonată către direcțiile generatoare de performanță.

Rep.: Cum gestionezi problemele disciplinare ale elevilor tăi?

D.C.: În timpul scurt al activității mele didactice am avut ocazia să fiu și dirigintă la una dintre clasele la care am predat, prilej cu care a trebuit să gestionez și problemele disciplinare care s-au ivit la colectivul de elevi pe care l-am coordonat. Principala modalitate prin care am reușit să rezolv aceste probleme a fost aceea de a-i conștientiza pe elevi cu privire la greșelile pe care le-au făcut. Astfel am avut cu aceștia numeroase discuții democratice cu scopul de a trezi spiritul de empatie de la nivelul emoțional al personalității elevilor.

Rep.: Unde ți-ai dori să profesezi: gimnaziu sau liceu?

D.C.: Pe viitor îmi doresc să profesez la liceu deaorece consider această activitate ca fiind o nouă provocare pentru mine.

Rep.: Ce mesaj le-ai transmite celor care se pregătesc pentru examenul de titularizare?

D.C.: Mesajul meu este să aibă încredere în forțele proprii, să studieze temeinic și să nu uite că profesia de dascăl este una nobilă.

A consemnat Andreea ȚIȚIU