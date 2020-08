Mureșul Rezidențial – Când depășești așteptările clienților. FOMCO IMOBILIARE – GREEN RESIDENCE

Share



Fomco Imobiliare este o divizie a Fomco Group, pornită timid prin dezvoltarea unui singur bloc de locuințe cu patru etaje. Între timp, pe măsură ce anii au trecut, planurile de dezvoltare au devenit tot mai ambițioase, investițiile au crescut, proiectele au devenit mai complexe, iar familia celor care dețin acum un apartament dezvoltat de grup a devenit tot mai numeroasă.

Am stat de vorbă cu Bernát Nyulas, manager general Fomco Group și Szidónia Székely, managerul executiv al diviziei Fomco Imobiliare, ca să aflăm câteva informații în exclusivitate despre pașii următori din ambițiosul proiect Green Residence

Cum a fost anul 2019 pentru FOMCO IMOBILIARE?

BN: Din punctul meu de vedere a fost un an bun. Mă bucur mult să vă pot spune că blocurile I și II din proiect sunt finalizate și, într-un timp relativ scurt de la terminarea construcțiilor, cele două imobile și-au găsit locatari. Pentru mine și pentru echipă este un proiect închis cu succes și înseamnă, de asemenea, că ne putem concentra eforturile pentru dezvoltarea noilor proiecte. Iar asta e doar o parte din poveste, pentru că cel mai mult m-a bucurat feedback-ul pozitiv venit de la beneficiari. Până la urmă, ca în orice alt domeniu, dacă produci sau construiești ceva, e crucial să vezi ce crede cel căruia i te adresezi, despre produsul tău, mai ales după ce a avut ocazia să-l testeze. Faptul că actualii clienți, într-un procent însemnat, ne recomandă, e extrem de important. Confirmă că am făcut o alegere bună, dezvoltând divizia de imobiliare și că în cadrul diviziei, colegii mei fac o treabă excelentă.

SS: Green Residence, prin întregul concept, le propune viitorilor locatari să trăiască starea lor de bine. Satisfacția clienților este un aspect crucial pentru noi și de aceea suntem deschiși oricărui tip de feedback, pentru a ne asigura că oferim ceea ce am promis.

Dimensiunea generoasă a apartamentelor, locația liniștită și prețul competitiv sunt aspecte care au un aport major în asigurarea stării de bine a viitorilor locatari. Ne-am bucurat să aflăm că aproape toți clienții noștri ne-ar recomanda și că așteptările a peste 85% dintre ei au fost atinse. Aș vrea să transmit mulțumirile mele și ale echipei, clienților, pentru că au avut răbdare și ne-au sprijinit. Mi se pare că este genul de proiect care doar împreună cu clienții poate fi închis cu succes, iar rezultatele bune li se datorează și lor.

Revenind puțin la piața imobiliară, FOMCO IMOBILIARE este un dezvoltator activ în Tîrgu-Mureș. Care sunt planurile pentru a doua jumătate a anului 2020?

BN: Vrem ca în perioada imediat următoare să dăm în lucru blocurile III și IV din complexul Green Residence. Este principalul obiectiv pe termen scurt. Ideal ar fi ca ele să fie finalizate până la finele anului viitor și să putem livra încă aproximativ 200 de apartamente. La nivelul pieței imobiliare din Tîrgu-Mureș

FOMCO IMOBILIARE își va consolida prin această mutare poziția de jucător important. Având acest suport, confirmăm promisiunile pe care le-am făcut publicului căruia ne adresăm și, de ce nu?, și nouă. Vrem să ajungem, de fapt, la procesul de poziționare a brandului pe piață, pentru că niciodată nu ne-am propus să fim doar dezvoltatori de ansamble rezidențiale, ci un brand care să livreze produse și servicii de calitate, care răspund unor nevoi reale venite din piața imobiliară. Vorbesc de locuințe de calitate, corect dimensionate și finisate, în condițiile în care să fim și suficient de flexibili încât să ne adaptăm și să răspundem cât mai multora din cerințele locatarilor. Asta duce la satisfacția lor și ne deschide noi oportunități, pentru că recomandarea funcționează foarte bine în acest domeniu și nu numai.

De ce ar alege cineva să achiziționeze un apartament în blocurile III și IV în cadrul Green Residence?

SS: Așa cum reiese și din feedback-ul primit de la clienții noștri, locația liniștită, într-o zonă verde, dimensiunile apartamentelor și raportul calitate-preț sunt principalele argumente care îi conving. Avem un preț foarte corect raportat la calitatea pe care o oferim. În plus, oferim oportunitatea fiecărui locatar să își definitiveze singur starea de bine prin faptul că le punem la dispoziție apartamente semi-finisate. De multe ori suntem realmente copleșiți de rezultatele finale și ne bucurăm de ele împreună cu clienții noștri, cu fiecare în parte. Apartamentele din Blocul I și II au o poveste a lor proprie, unică și fiecare ne este dragă.

Revenind la întrebare, acest mod foarte personalizat de abordare a relației cu clienții vine din dorința noastră de a răspunde unor nevoi. Ca să facem asta ascultăm mult, foarte mult, de ceea ce ne spun clienții și ne adaptăm continuu. Pentru că am constatat că nu e o rețetă pe care o cauți, o găsești și pe care o poți repeta la nesfârșit, păstrând exact aceleași ingrediente și procese de lucru. E mai degrabă o evoluție, un proces de transformare care nu se oprește niciodată și în care, dacă vrei să ții pasul, trebui să asculți mult și să iei multe decizii din mers.

Care sunt provocările unui dezvoltator imobiliar din Tîrgu Mureș?

BN: Cred că cea mai mare provocare este să ne păstrăm relevanța pentru clienți și să menținem un standard de calitate pe care ni l-am autoimpus. Apropo de ce spunea și Szidónia, legat de acea capacitate de a reacționa rapid la ce cere piața și de a răspunde cu soluții la ce-și dorește publicul căruia ne adresăm. Am reușit să ne poziționăm pe piață, să ne găsim publicul, să-l cunoaștem, acum trebuie doar să ne facem treaba bine, în continuare. Până la urmă Fomco Group este un business pornit de la o afacere de familie și filozofia noastră a fost să ne dezvoltăm profesional continuu, astfel încât tot ce livrăm să fie la calitate maximă, iar urmarea firească să fie ca și business-ul în sine să crească. E normal să vrem să facem asta și în cadrul diviziei imobiliare.

SS: Sunt multe provocări dacă e să ne raportăm la o zi normală de muncă, adică așa-zis normală, pentru că lucrăm într-un domeniu în care nu cred că avem două zile la fel. Cred că împreună cu colegii mei de la FOMCO IMOBILIARE am reușit să fim consecvenți și să depășim de fiecare dată obstacolele, să răspundem prompt și cu succes la neprevăzut. Nu știu exact ce provocări vor mai urma, însă știu că suntem aici, plini de energie și cu siguranță veți mai auzi vești de la noi. Vrem să dăm în lucru, în perioada care urmează, blocurile III și IV din Complexul Green Residence, iar astfel să ne îndreptăm spre finalizarea a încă 200 de apartamente. Bineînțeles, urmează în scurt timp să venim cu informații concrete legate de condițiile de achiziție ale acestor locuințe. Avem și alte planuri de investiții pe termen mediu, lucrăm la ele, însă toate la timpul lor. În concluzie, chiar dacă a fost puțin mai liniște în comunicarea noastră, nu stăm și nu am stat deloc nici în ultimele luni. Continuăm să contribuim la starea de bine a clienților noștri și le recomandăm, tuturor celor interesați de statusul proiectelor noastre, să ne urmărească paginile din social media Green Residence Târgu-Mureș, sau să ne contacteze telefonic la numărul 0726136653 sau prin e-mail la info@apartamentemures.ro.