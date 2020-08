Reghinean reținut pentru furt calificat

Share



Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a transmis luni, 24 august, prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că la data de 21 august, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr .6 Brâncovenești, cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Reghin, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin, au efectuat o percheziție domiciliară la locuința unui bărbat în vârstă de 64 de ani, din Reghin, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat.

,,Din cercetări a reieşit că în noaptea de 10 spre 11 august, cel în cauză, ar fi pătruns, fără drept, în curtea unui imobil, de pe raza comunei Brâncovenești, de unde, dintr-o anexă gospodărească, ar fi sustras unelte profesionale. În urma percheziției, poliţiştii au identificat şi ridicat mai multe mijloace de probă, în vederea continuării cercetărilor. În baza probatoriului administrat, la data de 21 august, faţă de bărbat, poliţiştii au luat măsura preventivă a reţinerii pentru 24 de ore”, a transmis Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

După mai multe cercetări s-a descoperit că în aceeași noapte, bărbatul ar mai fi pătruns într-o altă locuință, de unde ar fi sustras un motofierăstrău electric.

,,La data de 22 august, bărbatul a fost reținut pentru alte 24 de ore, ulterior dispunându-se măsura plasării sub control judiciar a acestuia, pentru 30 de zile. Prejudiciul total cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 4.000 de lei, acesta fiind recuperat în totalitate. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt calificat, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin”, se menționează în comunicat.

