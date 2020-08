Pașii necesari în cazul confirmării testului la cerere cu rezultat pozitiv COVID-19

Share



În plină pandemie, nu puține au fost persoanele care s-au pregătit de vacanță în străinătate și au fost nevoiți să efectueze un test Real Time PCR pentru COVID-19 înainte de plecare, rezultatul fiind pozitiv. Care sunt pașii de urmat din momentul confirmării cu infecția COVID, ce se întâmplă cu membrii familiei, dar și despre activitatea de monitorizare a respectării măsurilor de protecție împotriva COVID 19 a oferit mai multe detalii Dr. Iuliu Moldovan, directorul Direcției de Sănătate Publică Mureș într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Arina Toth, redactor Sănătate, Zi de Zi: Persoanele care doresc să călătorească în afara țării trebuie să prezinte un test COVID-19 negativ. În județul Mureș, unde se poate adresa populația pentru testul la cerere?

Dr. Iuliu Moldovan, directorul Direcției de Sănătate Publică Mureș: În județul Mureș există două aparate Real Time PCR unde se face testarea COVID-19 respectiv la Spitalul Clinic Județean Mureș, în cadrul laboratorului Clinicii de Boli Infecțioase, și la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Mulți dintre furnizorii de servicii medicale private din Târgu Mureș și nu numai au contracte cu alte laboratoare sau unități sanitare unde se face testare Real Time PCR la cerere, unități care se află pe lista de laboratoare acreditate de Ministerul Sănătății.

Reporter: În cazul în care un pacient se testează la cerere și rezultatul este pozitiv care este procedura? Laboratorul informează Direcția de Sănătate Publică sau pacientul, iar acesta din urmă informează Direcția de Sănătate Publică?

I.M.: Conform metodologiei, laboratorul unde se efectuează testarea, indiferent că este public sau privat, este obligat să trimită datele, în cazul în care rezultatul este pozitiv, la Institutul Național de Sănătate Publică, la persoana care a solicitat testarea și la Direcția de Sănătate Publică. Direcția de Sănătate Publică contactează pacientul și începe ancheta epidemiologică. Pacientul este îndrumat către unitatea spitalicească care tratează pacienții cu COVID din județ.

Rep.: Cum ajunge pacientul la unitatea spitalicească?

I.M.: Persoanele cu rezultat pozitiv trebuie să sune la 112 și așteaptă la domiciliu ambulanța pentru a fi transportate la spital.

Rep.: După ce ajunge la spital pacientului i se mai face un nou test COVID sau i se ia în considerare rezultatul testului efectuat la cerere, în laboratorul privat?

I.M.: Un test pozitiv este un test pozitiv și atâta timp cât laboratorul respectiv este acreditat de Ministerul Sănătății să facă testare Real Time PCR testul este luat în seamă.

Rep.: Ce se întâmplă cu membrii familiei cu care pacientul confirmat pozitiv cu noul coronavirus a venit în contact?

I.M.: Membrii de familie, conform anchetei epidemiologice, vor sta acasă, în carantină, 14 zile. Nu vor fi testați cât timp sunt asimptomatici. Dacă vor deveni simptomatici vor solicita testare sau solicită prin 112 ambulanța care să-i transporte la spital în vederea consultului. Pe perioada celor 14 zile persoanele carantinate la domiciliu sunt monitorizate de către Poliție în vederea respectării măsurii de carantinare la domiciliu.

Rep.: Ținând cont de numărul ridicat de cazuri înregistrate la nivelul țării Ministerul Sănătății a dispus suplimentarea personalului în cadrul Direcțiilor de Sănătate Publică. Care este situația din acest punct de vedere la Direcția de Sănătate Publică Mureș?

I.M.: De la începutul pandemiei am avut nevoie de personal suplimentar la Direcția de Sănătate Publică Mureș. Pe perioada stării de urgență am avut detașați medici rezidenți de medicină de familie, medici rezidenți epidemiologi, medici rezidenți de sănătate publică, au fost detașați chiar și medici epidemiologi. Am avut, de la începutul stării de urgență și până în prezent personal din rețeaua de medicină școlară de la nivelul municipiului Târgu Mureș. Am făcut și angajări, cu caracter temporar, pe perioada stării de alertă.

În cadrul Direcției de Sănătate Publică, pe perioada pandemiei, se desfășoară mai multe activități legate de COVID 19. Avem partea de apeluri din partea populației – în prezent sunt două linii telefonice ce funcționează zilnic de la 8 dimineața la 8 seara, primim în jur de 80 – 120 de apeluri telefonice pe zi. Mai există componenta de activități în cadrul comitetului județean de conducere și coordonare intervenție, unde avem 24 din 24 de ore un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică, partea de anchete epidemiologice, activități la aeroport unde este punct de trecere a frontierei și este necesară prezența reprezentanților Direcției de Sănătate Publică, raportări către Comitetul județean pentru conducerea și coordonarea intervenției, Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății, Instituția Prefectului, activități privind evidența persoanelor carantinate la domiciliu, contacți ai persoanelor pozitive, activități de introducere a rezultatelor, evidența rezultatelor negative, pozitive, activități de transmiterea buletinelor de analize medicale, activități de recoltare-pentru anumite categorii de persoane, din focare și cazul contacților simptomatici, recoltarea intră în atribuțiile Direcției de Sănătate Publică.

Rep.: Câte persoane se ocupă la ora actuală de apelurile venite din partea populației?

I.M.: Sunt patru persoane, atât personal detașat cât și angajați proprii.

Rep.: Considerați că este suficient numărul de personal, de linii telefonice alocate?

I.M.: La început a existat o singură linie telefonică, ulterior au fost trei, apoi cinci și în ultima perioadă au fost două. Dacă va fi cazul vom mări numărul de linii telefonice pentru a răspunde populației.

Rep.: Pentru controalele care se fac de către Direcția de Sănătate Publică în unitățile alimentare, la operatorii economici, pentru a verifica respectarea măsurilor de protecție împotriva infectării cu noul coronavirus, este personal suficient?

I.M.: Controlul respectării măsurilor care intră în competența Direcției de Sănătate Publică, referitoare la pandemie, este efectuat de către inspectorii din cadrul serviciului Control în sănătate publică din cadrul Direcției. Aceste controale se fac fie la sesizări ale cetățenilor, fie la controale dispuse la nivel județean, fie controale dispuse prin tematică la nivel național. Ca și număr de personal, având în vedere contextul epidemiologic, am avea nevoie de personal calificat în plus.

Rep.: Care este procedura de emitere a concediilor medicale pentru pacienții care au fost infectați cu COVID-19, atât cei asimptomatici care au rămas la domiciliu, cât și cei care a fost externați din spital, dar cu recomandarea să mai stea la domiciliu un anumit număr de zile?

I.M.: Conform Legii 136/2020, pentru persoanele care se află în carantină sau izolare instituită, concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii, care nu poate fi realizată de la domiciliu, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de Direcţia de Sănătate Publică.

Persoanele care beneficiază de concediu medical se adresează Direcției de Sănătate Publică, care eliberează un certificat din care rezultă perioada în care persoana a fost carantinată.

Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant, pe baza certificatului eliberat de Direcţia de Sănătate Publică. În caz de carantină sau izolare, certificatele de concediu medical se pot elibera la o dată ulterioară, dar numai pentru luna în curs sau luna anterioară. Durata concediilor medicale pentru carantină sau izolare nu se cumulează cu durata concediilor medicale acordate unui asigurat pentru alte afecţiuni.

În situaţia în care durata perioadei de carantină sau de izolare stabilită de Direcţia de Sănătate Publică depăşeşte 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale. Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină sau izolare reprezintă 100% din baza de calcul stabilită potrivit legii şi se suportă integral din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Rep.: Numărul de cazuri noi de infecție cu COVID-19 a început să crească și în județul Mureș. Cum vă explicați, nu se respectă măsurile?

I.M.: Avem un număr mai mare de cazuri zilnice având în vedere și toate măsurile de relaxare după starea de urgență, au început și testările la cerere pentru concediu în străinătate, avem o transmitere comunitară la nivel național și județean. Monitorizăm zilnic focarele care apar, încercăm să comunicăm cu publicul și cu agenții economici acolo unde apar focare ce măsuri să ia și cum să limităm numărul de cazuri. În general, populația și operatorii economici respectă măsurile de protecție.

A consemnat Arina TOTH

Material realizat, în cadrul noii rubrici Ghidați-vă după Zi de Zi, cu sprijinul grantului Google despre care mai multe detalii găsiți aici – https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund