Piața imobiliară din Târgu Mureș revine pe plus. Analiza FAYORA IMOBILIARE. Mureșul Rezidențial.

Share



Una dintre cele mai bune investiții pe termen mediu și lung rămâne investiția imobiliară, astfel că piața și-a revenit rapid la nivelul lunii Iunie 2020.

Dacă la intrarea în pandemia Covid-19, odată cu starea de urgență, am asistat practic la înghețarea pieței, surprinzător este faptul că odată cu relaxarea măsurilor cererea de locuințe a avut o evoluție ascendentă, iar apetitul cumpărătorilor a fost unul foarte ridicat. Astfel, la nivel național numărul de unitați locative tranzacționate de la începutul anului și până în Iunie 2020 a fost de 46.818 față de 40.207 unități locative vândute în aceeași perioadă a anului 2019. Am asistat deci la o creștere de 16,4 % a numărului de tranzacții imobiliare.

În ceea ce privește județul Mureș, la nivelul lunii Iunie 2020 conform datelor furnizate de ANCPI au fost tranzacționate un număr de 1005 imobile față de 854 în aceeași lună a anului 2019 deci, în luna Iunie am avut o creștere de 15,01 % față de Iunie 2019.

Dacă ne raportăm la evoluția vânzărilor efective în județul Mureș, de la începutul anului 2020 (inclusiv în lunile de stare de urgență) si până în luna Iulie inclusiv putem concluziona că în activitatea de tranzacționare rezultatele din 2020 sunt similare celor din 2019.

În cel de-al doilea trimestru (T2 2020) în contextul în care autoritățile au luat măsuri pentru prevenirea răspândirii Covid-19, iar în luna Aprilie și jumătate din luna Mai am avut instaurată stare de urgența, cel mai recent raport realizat de partenerii noștri de la Imobiliare.ro relevă doar o scădere moderată a prețurilor locuințelor fată de T1 2020, respectiv cu 1,7 % ce nu a fost resimțită în toate marile orașe, reședințe de județ și în marile centre regionale ale țării. În plus, datele statistice arată că atât cererea și oferta, cât și achizițiile de imobile și-au revenit după impactul pandemiei.

Dacă ne raportăm însă la perioada similiară din 2019 (T2 2020 față de T2 2019) prețurile solicitate pentru proprietățile rezidențiale au fost cu 7,1 % mai mari decât anul trecut, iar prețurile de tranzacționare la nivel național s-au majorat cu 8,1 %.

O tendință interesantă în contextul actualei pandemii este reprezentată de modificarea componenței cererii prin creșterea numărului de potențiali cumpărători interesați de achiziționarea de case noi (atât de tip individual cât și de tip duplex/cuplate). Astfel, la nivelul principalelor orașe ale țării, dar și la nivelul orașului Târgu Mureș împreună cu localitățile limitrofe s-a constatat o creștere a solicitărilor cu 15 – 20 % mai mare față de primele trei luni ale anului 2020.

Piața chiriilor este, de asemenea, direct influențată de efectul măsurilor luate de autorități pe fondul epidemiei Covid-19, în sensul în care asistăm la o stabilizare a prețurilor chiriilor în raport cu creșterile constante avute în perioada anterioară. Această tendință de stabilizare a prețurilor chiriilor va continua în Târgu Mureș și în orașele mari din centrele regionale, dar va fi direct influentață de anumite proiecte locale de anvergură (lucrări la autostradă, deschiderea unor centre comerciale noi, etc) și desigur creșterea numărului de investitori care doresc să investească în Târgu Mureș.

Avantajele colaborării cu o agenție imobiliară profesionistă în filosofia de business Fayora Imobiliare

În actualul context al pieței imobiliare și pe fondul efectelor pandemiei Covid-19, atât în ceea ce privește achiziția, dar și închirierea unei proprietăți rezidențiale sau de business, există tot mai multe persoane sau corporații care aleg să colaboreze cu agențiile imobiliare.

Unul dintre motivele principale în această decizie este diversitatea proprietăților imobiliare aflate în portofoliul agențiilor și, în consecință, posibilitatea clientului de a alege în conformitate cu specificațiile și nevoile pe care le are.

Intermedierea imobiliară presupune mai multe etape, de la oferirea de informații la prezentarea și vizionarea proprietăților, la încheierea și finalizarea tranzacției la notar sau, în cazul închirierii, prin semnarea contractului de închiriere între părți. Pe tot parcursul acestor etape, agențiile imobiliare cu un grad crescut de profesionalism, oferă consiliere și asistență efectivă ambelor părți implicate.

Căutarea unei locuințe sau a unui imobil pe cont propriu necesită un efort considerabil și nu întotdeauna clienții dispun de timpul necesar desfășurării acestui demers. Opțiunea apelării la o agenție imobiliară profesionistă aduce astfel la “pachet” mai multe avantaje și anume:

– în momentul colaborarii cu o agenție imobiliară, timpul necesar găsirii unei locuințe se reduce substanțial, agenția având în portofoliul propriu o gamă diversificată de proprietăți atât de pe piața locuințelor vechi deja construite, cât și oferte de locuințe noi, în curs de construcție, promovate prin parteneriatele pe care agenția le derulează cu investiorii și dezvoltatorii imobiliari.

– un alt avantaj ar fi selectarea locuințelor și imobilelor, conform necesității clientului, luând în calcul faptul că agenția imobiliară cunoaște proprietățile din portofoliul propriu, dar și pe cele existente pe piață, putând astfel elimina, în avantajul clientului, acele proprietăți care nu corespund întru totul cerințelor acestuia, clientul economisind astfel efort și timp.

– verificarea documentelor și înscrisurilor oficiale emise de autorități, rolul agenției fiind de a oferi asistență și implicit, încredere clienților. Avantajul în acest caz pentru client devine evident, prin conferirea certitudinii și a garanției unei tranzactii legale și certe.

Raul Truța – Manager Fayora Imobiliare