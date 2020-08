Spitalul Clinic Județean Mureș rămâne în prima linie de luptă împotriva COVID-19

Share



Compartimentul Relații cu Publicul al Spitalului Clinic Județean (SCJ) Mureș, a transmis miercuri, 26 august, prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că după 6 luni de la primul caz de COVID-19 în România, spitalul târgumureșean rămâne în prima linie de luptă împotriva noului coronavirus.

La data de 29 februarie, a fost adus la Spitalul Clinic Județean Mureș primul caz suspect de COVID-19, iar la data de 10 martie a fost confirmat primul caz, care ulterior a fost transferat la Cluj – Napoca, iar primul pacient confirmat și internat pe secția de terapie intensivă a spitalului a fost în data de 25 martie.

Ca o sinteză a ceea ce s-a petrecut în ultimele 6 luni, în secțiile SCJ Mureș au fost internați 1245 de pacienți pozitivi, dintre care 293 au venit de la alte spitale, urmând ca 94 din ei să fie transferați la spitale din județele Brașov, Prahova, Alba, Harghita, Covasna. De asemenea, 1081 de pacienți au fost externați, din nefericire 98 au decedat, 168 de pacienți au fost internați la secția de terapie intensivă, iar în prezent, mai sunt 9 pacienți internați la ATI, dintre care 5 sunt intubați.

În prezent, sunt internate 117 persoane în secțiile spitalului dedicate tratării bolnavilor cu COVID-19.

,,Din luna martie am început, treptat, eliberarea secțiilor din cadrul spitalului pentru a ne prelua rolul de spital suport faza 2 COVID-19 pozitiv. În lunile martie, aprilie și mai, am început internarea pe secțiile dedicate a bolnavilor COVID pozitivi, simptomatici, asimptomatici și cazurile grave. Începând din luna martie, personalul Secției Clinice Boli Infecțioase I și II, al Secției Pneumologie și al Secției ATI este în prima linie, iar ulterior i s-a alăturat și personal de la Secția Pneumologie și de la celelalte secții ale spitalului. În acest moment, toate circuitele sunt funcționale, iar din luna iunie am reluat asistența medicală și pentru pacienții non-COVID”, a transmis Compartimentul Relații cu Publicul al Spitalului Clinic Județean Mureș.

