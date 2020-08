Tăcerea Mieilor la Târgu Mureș și votul pentru Soós

Share



Ne aflăm in prag de alegeri locale la Târgu Mureș, avem o sumă de candidați, destui pentru a crede că orașul e pregătit de o veche-nouă guvernare locala.

Multe interese pe fotoliul de primar, multe promisiuni, multe proiecte, multe văicăreli despre starea orașului și foarte puține soluții. Toți știu ce trebuie făcut dar nu și cum se FACE!

Primarul vechi, dă șah-mat orașului cu așternutul electoral al favoriților lui Maior-Benedek-Pașcan. Nu s-a putut hotărî care e urmașul orașului distrus. Și atunci i-a aruncat pe toți în luptă. Despre echitatea luptei n-am sa vă vorbesc. Dar merită să trecem în revistă starea orașului.

Zestrea orașului florilor

Fără lipsă de modestie o spun și acum așa cum am spus-o când eram viceprimar și consilier local, sau ori de câte ori am avut ocazia. Orașul se află azi într-o situație financiară extrem de gravă, datorită modului greșit în care a fost administrat timp de 20 ani. Patrimoniul municipiului, valorile sale imobiliare, sunt vândute, abandonate rând pe rând și înstrăinate din motive care nu au nimic de a face cu viitorul și interesele târgumureșenilor. Pe zi ce trece, orașul devine tot mai sărac, mai lipsit de mijloace și de soluții, iar lista ilegalităților care se comit sub ochii noștri este interminabilă. Rapoartele Curții de Conturi, anchetele DNA și dosarele pe rolul instanțelor confirmă, fără drept de apel, aceste adevăruri. Avem unul dintre cele mai scumpe transporturi în comun din țară, aflat pe mâna unei firme condusă din umbră de omul de casă al primarului, Claudiu Maior. Avem cel mai prost management al deșeurilor ce zac in containere de lux insuficiente, la un tarif incredibil de mare. O infrastructură rutieră precară, un oraș fără o centură ocolitoare, un oraș fără industrie, un oraș supermarket. Între timp, banii orașului sunt cheltuiți discreționar, după voința unui singur om, consilier de primar. Milioane de lei au intrat în buzunarele sparte ale unor cluburi private, în timp ce bursele elevilor nu sunt plătite, în timp ce școlile sunt lăsate de izbeliște și învățământul târgumureșean, altădată mândria învățământului românesc, se prăbușește. Un buget care nu acorda prioritate sectoarelor vitale pentru viitorul orașului nostru precum sănătatea, învățământul, mediul, asistența socială, fond locativ, investiții etc. Un buget care risipește banii publici, administrați incorect, iar CIFRELE nu mint! Bugetul orașului e plin de greșeli de calcul, de serioase deficiențe de abordare, care demonstrează modul neprofesionist și clientelar.

V-ați întrebat vreodată cât au costat în realitate pavelele și florile cu care Primăria a împânzit orașul? De ce plombările și asfaltările țin doar doi, trei ani, pentru ca apoi să se repare din nou, evident, pe bani publici? De ce nu sunt făcute publice contractele de achiziție ale Primăriei? De ce nu sunt suficiente spații de parcare? De ce nu există nici până azi o strategie de dezvoltare pe termen lung a orașului? De ce s-a renunțat la sistemul termic centralizat? De ce blocurile nu sunt încă anvelopate și izolate termic și de ce avem printre cele mai scumpe cheltuieli comune din România? Și multe, multe altele, mult prea multe pentru a le mai aminti aici! Partea gravă este că aproape toți cei care cunosc situația, tac, din motive pe care vă las pe dumneavoastră să le judecați.

De fapt, Primăria a fost condusă în cel mai tipic stil mafiot. Totul este numai imagine și poleială, iar în ziua când va trebui să decontăm acest lung șir de abuzuri, vom constata cu toții că Târgu Mureșul este un oraș aflat în pragul falimentului. Vom plăti cu toții, din buzunarul nostru, pentru corupția, delăsarea, incompetența, lipsa de transparență și minciunile actualei administrații, doar pentru că ne-am lăsat amăgiți de vorbele frumoase și de minciunile frumos ambalate de experții în comunicare, plătiți tot din bani publici.

Cine sunt candidații?

Fără a brusca prea tare candidații trebuie să recunosc că, în calitatea mea de fost viceprimar, consilier local si om politic, cândva am spus cu voce tare, cu curaj și demnitate toate aceste constatări privind starea și direcția greșită a orașului. Nu m-a împiedicat nimic! Nici banii, nici interesele, nici amenințările, nici jocurile de culise. De ce? Pentru că eu cred cu tărie că, atunci când crezi cu adevărat în ceva, când simți că ești liber să spui adevărul, nimic nu te poate opri. Doar banii sau interesele!

Revin la candidați! Cei care azi candidează ca urmași ai lui Florea au o foarte mare problemă. S-au trezit brusc candidați, dintr-un somn lung electoral sau dintr-un film precum Tăcerea mieilor. Toți au fost martori în consiliul local la decăderea orașului. Toți au girat și au votat inepțiile unui singur om, Maior. Toți au fost miei blânzi. Toți au tăcut! N-am văzut proiecte, n-am văzut inițiative, n-am văzut obiecții sau sancțiuni, am văzut în schimb aplauze și frăție. Toți au tras un mandat de somn electoral. Iar acum s-au trezit candidați! Candidați ai unor interese oculte de partid, de conjunctură. Toți au visat frumos și acum trezindu-se, sunt uimiți de starea orașului, retrograd, urât, murdar, subdezvoltat, pe care îl critică vehement ACUM! Din postura de candidați. Până acum nimic! Tăcerea mieilor!

Dar domnilor și doamnelor candidați, conți și contese, eu vă spun cu aceeași libertate și vehemență dintotdeauna, TIMPUL dumneavoastră a expirat! În toate sensurile termenului.

Dacă vă uitați pe scena politică târgumureșeană veți vedea că mai toate partidele se află într-un autosabotaj continuu, mai toate partidele manipulează candidați de carton, candidați fictivi pe primele locuri, apoi evident îi retrag și promovează cartonul pentru un nou sezon de somn electoral de tăcerea mieilor.

M-am decis!

Am văzut, de-a lungul timpului, în mandatul meu de consilier județean, apoi consilier local dar și mai apoi, până acum în zile electorale, un singur om la fel de vocal, de curajos, de liber precum sunt eu. Întrevăd în persoana lui același om de caracter, profesionist, onest pregătit pentru administrație cum mi-aș dori eu. Este singurul candidat, rămas pe baricade, independent, care a lepădat interesele și haina de partid cu onestitate și curaj, care în consiliul local a demonstrat de nenumărate ori că votează cu propria conștiință în spiritul binelui public, nesubordonat intereselor oculte de partid.

Acesta este bunul coleg și prieten Soós Zoltan. Încă din 2012-2014 avem proiecte și inițiative comune privind dezvoltarea orașului, proiecte pentru care ne-am zbătut, am trudit, am primit oprobriul actualilor candidați, fără să ne temem, fără să tăcem, fără să dormim, cu onoare și curaj. Nu sunt vorbe, sunt fapte!

Sunt alături de el, îl susțin, sunt convinsă ca știe ce are de făcut și, mai ales, știe cu cine merge la drum în proiectul de Reabilitare a orașului. Acest oraș are nevoie urgent de o reparație Capitală! Are nevoie de oameni demni, harnici, curajoși, experimentați, profesioniști, are nevoie de echipă! Mă bucur să fac parte din această echipă! Voi fi atentă, trează ca și până acum la nevoile acestui oraș. Mă voi reactiva în această echipă liberă și independentă de culisele și interesele partidelor.

Împreună Învingem! Împreună vom administra corect orașul!

