Gombos Attila – sfaturi pentru siguranță în vremuri de pandemie. Mureșul Rezidențial.

Gombos Attila, managerul companiei Gombos Security, una dintre firmele cu mare experiență în domeniul pazei și monitorizării, ne-a oferit detalii despre noi măsuri de siguranță, care vizează persoane, cartiere rezidențiale și obiective industriale, în această perioadă de timp specială.

Rep. Cum traversează firma Gombos Security această perioadă specială pentru persoane și mai ales pentru companii?

Gombos Attila: Este într-adevăr o situație aparte în societate. Noi nu am fost afectați prea tare de situația generată de pandemie, însă am avut clienți cu dificultăți. Firme din domeniul HORECA, sau companii din diverse industrii afectate în această perioadă, au fost nevoite să închidă, sau să își restrângă activitatea. Am venit în sprijinul lor, oferindu-le monitorizare gratuită, mai ales că s-a și înregistrat o creștere a infracțiunilor în domeniul spargerilor.

Aici aș aminti faptul că situația actuală a dat posibilitateta unor administratori să înțeleagă că o pază automatizată reduce costurile și simplifică procesul de monitorizare. Noi am dezvoltat foarte mult acest tip de pază în ultimii ani și considerăm că pe viitor mulți vor alege paza automatizată pentru protejarea proprietăților și bunurilor. În acest caz, aparatura performantă înlocuiește cu succes paza umană. E vorba despre sisteme moderne de monitorizare, ce semnalează precis zona prin care se încearcă pătrunderea într-un perimetru stabilit și apoi, prin supraveghere video, putem vedea despre ce este vorba. Aș preciza că la tipul acesta de monitorizare, costurile sunt cu 50 % mai mici decât în cazul monitorizării cu pază umană, iar eficiența este mai mare.

Ce ne puteți spune despre securizarea locuințelor ?

Legat de securizarea locuințelor, aș aminti faptul că sistemele de alarmă și camerele sunt elemente importante, care chiar dacă nu garantează siguranța proprietății, scad mult riscurile, descurajând intențiile unor potențiali infractori. Apropo de alarmă, precizez că important este să și fie folosită, deoarece știm multe cazuri în care oamenii își montează sisteme de alarmă, dar nu le folosesc.

Ce alte utilități au sistemele de alarmă ?

Este o întrebare bună. Să știți că am avut cazuri în care unele companii au reușit să evite pierderi masive de buni cauzate de incendii, grație alarmelor instalate. Chiar îmi amintesc de un caz recent, în Corunca, unde ca urmare a declanșării sistemului de alarmă, din cauza fumului, echipa noastră a intervenit rapid și a oprit un incendiu ce urma să se producă.

Sunt, de asemenea, cazuri în care persoane bolnave, aflate în situații critice, pot fi ajutate de echipa noastră de intervenție. Având un timp de reacție foarte rapid, de 4-5 minute, ajungem imediat acolo unde este nevoie de ajutor.

Fără să ne lăudăm, putem spune că suntem cea mai rapidă entitate de intervenție, care se poate deplasa în orice colț al orașului , al județului sau al țării.

Ce servicii specifice aveți pentru dezvoltatorii imobiliari?

Am mai discutat anterior despre acest subiect, dar este bine să reamintim că pentru zone rezidențiale am dezvoltat un serviciu de patrulare. Fără să fie vorba de costuri mari, putem asigura patrulare în cartiere și ziua și noaptea. Echipele Gombos Security asigură patrularea în respectiva zonă, oferind siguranță atât pentru persoanele care locuiesc aici cât și pentru bunuri.

Acest lucru crește semnificativ siguranța locatarilor. Copiii se pot juca în voie, iar proprietățile sunt în siguranță.

Lasă o lumină aprinsă

Nu trage jaluzelele

Atenţie la bagaje

Întotdeauna, atunci când pleci de acasă, lasă un televizor/radio pornit. Totodată, este foarte important să lași minimum o lumină aprinsă în casă. Aceasta este una dintre principalele impedimente luate în considerare de hoți atunci când vor să intre într-o casă.

Există prize care pot fi programate să-ți aprindă lumina la o anumită oră, dar și aplicații mobile care pot să-ți controleze tv-ul și lumina din casă.

Nu uita de balcon – Foarte multe spargeri au avut ca punct de plecare balconul, cu atât mai mult dacă locuieşti la un etaj inferior, sau la ultimele nivele. Închide foarte bine uşile şi geamurile ce comunică cu balconul şi nu lăsa lumina aprinsă într-una din aceste camere. Dacă ai geamuri la balcon, atunci închide-le bine!

Cutia poştală trebuie să fie goală – O cutie poştală goală le transmite spărgătorilor un mesaj extrem de clar: casa este locuită.

În cazul în care ai o casă la curte, fă tot posibilul ca aceasta să fie cât mai vizibilă, cât mai bine luminată, iar tufișurile, gardul viu sau copacii să fie în permanență tunse și îngrijite.

La fel, dacă locuiești la curte, este bine ca atunci când pleci de acasă, să lași o mașină parcată în fața porții sau chiar în curtea casei (chiar dacă nu e a ta, ci a verișoarei/părinților/vecinului).

Cunoaște-ți bine vecinii, intră în vorbă cu ei, fii drăguț! A te împrietenii cu vecinii presupune de la sine că oricând, în cazul în care ceva nu este în regulă, te vor anunța sau tu vei putea pune o întrebare.

Ia-ți un câine. Un câine MARE. Care să facă gălăgie și să fie scos de rudele sau prietenii tăi cât ești plecat. Nu uita de clasicul afiș cu “Atenție! Câine rău!”.

Pune-ți o cameră de securitate care să fie la vedere.

De regulă, un hoț ar petrece între 8 și 12 minute în casa ta, așa că dacă totuși ești genul de persoană care pune răul înainte, fă în așa fel încât cele mai de preț lucruri ale tale să nu fie găsite în 12 minute.