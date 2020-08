INTERVIU. Dragoș Pui, pas în față pentru viitorul Reghinului

Share



Este de profesie economist, are vârsta de 35 de ani, un mandat de consilier local la activ și este propunerea Alianței PSD – ALDE pentru funcția de primar al municipiului Reghin la alegerile locale care vor avea loc în acest an, în data de 27 septembrie. Vă invităm, în rândurile următoare, să faceți cunoștință cu Dragoș Pui, reghineanul care își dorește să reprezinte cu cinste și demnitate generația tânără din care face parte, precum și să contribuie, în calitate de primar, alături de echipa de consilieri locali PSD -ALDE, la transformarea municipiului Reghin într-un veritabil oraș european.

Reporter: Pentru început vă rog să vă prezentați, pe scurt, locuitorilor din municipiul Reghin.

Dragoș Pui, candidatul Alianței PSD – ALDE la funcția de primar al municipiului Reghin: Sunt un reghinean, la fel ca fiecare dintre ei. Am plecat din Reghin la facultate dar, la fel ca mulți dintre ei am ales să mă întorc acasă. Mulți știu deja, dar ce aș vrea să știe toți reghineni despre mine, e că sunt un om onest și muncitor! Am vorbit în campania de anul trecut pentru alegerile europarlamentare – alegeri în care am fost unul din cei 32 de candidați din țară, reprezentantul pe lista PSD al zonei centru Mureș, Harghita, Covasna, că în cei peste zece ani de activitate politică și patru de activitate administrativă am luat decizii și am avut inițiative care au avut întotdeauna, un singur obiectiv: binele comunității pe care o reprezint. Asta îmi doresc să știe reghinenii acum. Să știe că au în mine un aliat, un partener și că voi asculta mereu vocea comunității reghinene.

Reporter: Vorbiți vă rog despre evoluția dumneavoastră profesională. Cu ce vă ocupați în prezent?

Dragoș Pui: Mi-am început activitatea profesională în cadrul unei instituții financiare nebancare, ca și operator de credite, eram anul 4 de facultate, după care m-am îndreptat către un alt obiect de activitate, tot din spectrul financiar, dar mult mai dinamic, spre piața de capital. Activitatea de broker pe piața de capital, a fost captivantă și m-a ajutat să am o viziune mai clară despre modul în care funcționează economia și interdependența dintre sectoarele economice. La sfârșitul anului 2011 am decis, împreună cu viitoarea mea soție, să ne întoarcem în Reghin. Cei 10 ani petrecuți la Târgu Mureș au fost foarte frumoși, dar Reghinul a rămas în sufletul nostru. Din 2012 am devenit directorul executiv al unei companii din domeniul imobiliar, activitate cu care mă ocup și în prezent.

Reporter: Când ați intrat în politică și de ce în Partidul Social Democrat?

Dragoș Pui: Ca student am realizat că un mod în care pot avea un impact pozitiv asupra generației mele și a comunității din care fac parte e genul acesta de implicare civică. Am început să mă implic gradual în tot mai multe activități și să îmi asum din ce în ce mai multe responsabilități. De ce Partidul Social Democrat? La început datorită oamenilor pe care i-am cunoscut și a modului în care ei înțelegeau să facă politică. Am înțeles rapid că acesta este locul meu, că sunt un social-democrat. Social-democrația este cea care susține intervenții economice și sociale pentru a promova justiția socială, iar eu cred cu tărie în această viziune. Cred că trebuie să existe, – un safety net/plasă de protecție – ca să folosesc o metaforă – care reprezintă tocmai acea intervenție a statului care prin politicile pe care le implementează nu lasă ca cei fără sursă de venit, familiile sărace, persoanele cu dizabilități etc să se piardă prin crăpăturile sistemului, protejându-i. acesta este genul de politică pe care am vrut să îl promovez: o politică care utilizează mecanisme prin care economia să se dezvolte dar în același timp redistribuie într-un mod echitabil pentru întreaga societate.

Reporter: Ce funcții politice ați avut, de-a lungul anilor, în Partidul Social Democrat?

Dragoș Pui: Am fost simpatizant politic, apoi am deveni membru în anul 2009, după care în 2012 am fost ales de către colegii din Organizația Tineretului Social Democrat Reghin în funcția de președinte, iar ulterior am fost ales în funcția de vicepreședinte al TSD Mureș. Din anul 2016 sunt consilier local al Partidului Social Democrat în Consiliul Local al municipiului Reghin și vicepreședinte al PSD Reghin.

Reporter: Cum apreciați activitatea avută în cadrul Consiliului Local al Municipiului Reghin în perioada 2016-2020?

Dragoș Pui: Mi-am început mandatul de consilier local cu foarte mult entuziasm. Vă spun cu toată sinceritatea că pentru mine a fost și este o onoare să reprezint reghinenii în consiliul local. În acești 4 ani am încercat să transform în propuneri de proiecte de hotărâre toate soluțiile la problemele care mi-au fost supuse atenției de către cetățeni. Un lucru uneori deloc ușor de făcut. Am înțeles, în timp, că de multe ori chiar dacă vrei să faci un bine și ai cele mai bune intenții pentru comunitate doar diferența de opinie a celor din jurul tău te poate pune în situații foarte dificile, motiv pentru care ai nevoie de răbdare și de o bună capacitate de argumentare și chiar de multă putere de a convinge consilierii din alte partide asupra utilității proiectului pe care îl propui.

Reporter: Ați fost surprins de nominalizarea făcută de colegii dumneavoastră, care v-au propus pentru a fi candidat la funcția de primar al municipiului Reghin? Care au fost motivele pentru care ați acceptat propunerea colegilor dumneavoastră de partid?

Dragoș Pui: În politică la fel ca și în viață ai mereu parte de surprize. Mai mult sau mai puțin plăcute. Ai mereu parte de situații neprevăzute în fața cărora trebuie să reacționezi și să te adaptezi. Așa cum spuneam și la depunerea candidaturii mele, eu am fost pus în fața unei astfel de situații în care am avut de ales: între a-mi asuma o responsabilitate – pentru că eu cred că înainte de orice, a candidat la orice funcție publică dar mai ales la cea de primar, e nevoie de responsabilitate – sau a face un pas în lateral. Eu am ales să mă ridic la nivelul acestei provocări. Am ales să #stepup, să fac pasul acesta și să îmi asum această responsabilitate și onoare deopotrivă de a-mi reprezenta nu doar colegii din PSD ci și pe cei din ALDE, eu candidând așa cum bine ați spus din partea Alianței Electorale Locale PSD-ALDE. Propunerea de candidatură a venit după ce candidatura actualului primar, doamna Maria Precup a fost contestată de PNL și USR și deși prima instanță a dat câștig de cauză doamnei primar, apelul făcut de cele două formațiuni a fost admis. În consecință organizația PSD Reghin și-a desemnat un alt candidat, conform procedurilor interne, prin vot secret. Am acceptat propunerea din două mari considerente. Am intrat în politică deoarece vreau să schimb lucrurile și vreau să fac ceva pentru oameni și acum mi se oferă această șansă. Consider că într-o anumită măsură sunt un reprezentant al generației mele. Fără să vreau să par arogant, cu toată modestia posibilă, un tânăr de 35 de ani din Reghin este investit cu încrederea a sute de oameni să reprezinte unul dintre cele mai mari partide politice din România într-o competiție electorală cât se poate de serioasă. Pe de altă parte, poți să te înscrii într-o cursă electorală și să o câștigi, dar trebuie și să știi ce faci după data de 27 septembrie, ce se întâmplă cu orașul și cu administrația locală după alegeri. Aceasta va fi de fapt adevărata ”probă de foc”. Poate că nu am experiență în calitate de primar, cum de altfel niciun contracandidat nu are, dar dețin o experiență pe plan administrativ iar Primăria Municipiului Reghin are nevoie de un manager care să poată să coordoneze proiectele aflate în derulare și care să fie capabil să coordoneze și să organizeze echipa astfel încât să avem rezultatele dorite. Din experiența mea de până acum, pot afirma că echipa din cadrul Primăriei Municipiului Reghin este alcătuită din profesioniști adevărați.

Reporter: De fapt, este vorba de două echipe… Prima ar fi echipa din Executivul Primăriei, iar a doua ar fi echipa din Consiliul Local…

Dragoș Pui: Așa e, fără sprijinul Consiliul Local activitatea primarului ar fi mult mai complicată. Cred că reprezentanții Consiliului Local sunt adevărate surse de informații pentru un primar, aceștia aflându-se și ei la rândul lor în legătură cu populația, venind în sprijinul primarului cu propuneri, sugestii și chiar semnale de alarmă în situația în care există anumite probleme, în vederea corectării acestora. În același timp, rolul Consiliului Local este decisiv în funcționarea unui oraș. Sunt un om de echipă și am încredere că voi putea face echipă cu Consiliul Local indiferent de structura sa și împreună vom decide de fiecare dată modul cel mai potrivit de a face lucrurile. Întotdeauna în interesul reghinenilor.

Reporter: Cum caracterizați echipa propusă de Alianța PSD – ALDE pentru Consiliul Local al Municipiului Reghin?

Dragoș Pui: Pe plan local avem o alianță PSD – ALDE care face echipă pentru Reghin, pentru Consiliul Local. Avem reprezentativitate în toate categoriile sociale și chiar profesionale și în ceea ce privește studiile: ingineri, juriști, maiștri și studenți. Avem atât oameni tineri cât și seniori, avem, de asemenea, colege foarte implicate și foarte bine pregătite. Din punctul meu de vedere, echipa PSD – ALDE este cea mai bună echipă care candidează la Consiliul Local al Municipiului Reghin. Am mare încredere că reghinenii vor vedea acest lucru și că vor sprijini această echipă.

Reporter: Ați anunțat că veți candida sub sloganul ”Step Up Reghin”. Vă rog să explicați care este mesajul transmis de acest slogan.

Dragoș Pui: Mesajul este pe cât se poate de simplu, pe cât se poate de real și simțit de mine în momentul de depunere a candidaturii, când într-o perioadă foarte scurtă de timp am fost pus în situația de a lua anumite decizii importante și când am avut de ales între a face pasul în față sau a face pasul în lateral. Am ales să îmi asum reponsabilitatea și să fac pasul în față considerând că doar așa, cu curaj și determinare, pot să îmi ating obiectivul. Obiectivul meu principal de când am intrat în politică a fost să schimb în bine viața oamenilor. Acum mi s-a dat această șansă și am dorința și determinarea de a reprezenta cu demnitate generația din care fac parte. Se știe, la nivel național solicitările opiniei publice către mediul politic sunt de a face schimbul de generații, de a veni cu oameni tineri, noi, onești, educați și care să reușească să transforme în realitate, prin proiecte, viziunea nouă în administrarea atât a județelor cât și a localităților. Asta s-a întâmplat, am făcut pasul în față, ”Step Up Reghin”, am ales să îmi asum responsabilitatea și să muncesc pentru viitorul Reghinului.

Reporter: Veți fi doar primarul tinerilor sau al întregii comunități reghinene?

Dragoș Pui: Voi fi primarul Municipiul Reghin. Iar municipiul Reghin este o comunitate multiculturală în care își regăsește locul fiecare cetățean. Un primar nu poate să facă lucruri în comunitate doar pentru o anumită categorie. Voi fi primarul celor care m-au votat și voi munci 4 ani astfel încât la final de mandat și cei care nu m-au votat să poate fi mândri de mine, de echipa mea și de orașul nostru.

Reporter: Care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește viitorul municipiului Reghin?

Dragoș Pui: Mi s-a mai adresat această întrebare în urmă cu câteva zile și am răspuns că în primul rând trebuie continuate proiectele începute. Simt un ușor disconfort în momentul în care văd că la fiecare alegeri aproape toți candidații care câștigă o iau apoi de la zero și distrug tot ce s-a făcut bun până la momentul respectiv și vor să vină cu ceva total nou. Consider că o astfel de atitudine este contraproductivă. Noi avem multe proiecte în diferite stadii de implementare acum în Reghin care răspund nevoilor cetățenilor și acestea trebuie fără doar sau poate, continuate.

Îmi doresc foarte mult să avem proiecte care să ducă la creșterea calității vieții în Reghin. Municipiul Reghin s-a dezvoltat considerabil în ultimii ani, vreau să continui pe acest drum . Așa că planul meu e să duc la bun sfârșit proiectele demarate deja de actualul primar – proiecte cu o valoare de peste 86 milioane; am apoi în plan proiecte care vor transforma Reghinul într-un municipiu cu o calitate a vieții crescută – am aici în vedere proiecte care, în principal, vor crește calitatea serviciilor medicale și calitatea condițiile din învățământ. La fel de importante în planul meu e creșterea siguranței cetățenilor – aici voi avea în vederea creșterea frecvenței patrulărilor în cartiere, extinderea iluminatului public și extinderea sistemului de camere video în zonele intens circulate. Sunt conștient că pentru o creștere a calității vieții avem nevoie de zone de agrement potrivite structurii comunității noastre, o comunitate în care se regăsesc din ce în ce mai multe familii tinere! Atractivitatea unui oraș este dată și de potențialul său economic iar un element esențial în împlinirea acestuia este infrastructura. Așadar implementarea proiectului cu centura ocolitoare care la acest moment are contractul semnat și bugetul aprobat de CNAIR este prioritară pentru mine și îmi voi canaliza toate eforturile în acest sens.

După câștigarea alegerilor locale, mi-ar plăcea să am o întâlnire de lucru cu foștii mei contracandidați, care la momentul despre care vorbim – validarea rezultatului alegerilor- vor fi actualii mei colegi. O întâlnire de lucru în care – dacă vor exista proiecte pentru comunitate la care eu și echipa mea nu ne-am gândit, dar ele au apărut în oferta lor electorală – să găsim împreună soluții de a include aceste proiecte pe lista de priorități a municipiului. Acestea vor fi primele lucruri pe care le voi face în calitate de primar.

Îmi doresc ca după 4 ani de mandat municipiul Reghin să devină un oraș pe care tinerii să îl ia serios în considerare pentru întemeierea unei familii. Îmi doresc, de asemenea, ca după mandatul 2020-2024 traiectoria europeană a orașului să fie cât se poate de clară și atât investitorii cât și oamenii simpli să vină deschiși către Reghin, fără temeri.

Reporter: Aveți un mesaj și pentru reprezentanții mediului de afaceri din municipiul Reghin?

Dragoș Pui: Administrația locală din orice oraș trebuie să țină cont de mediul de afaceri, având în vedere că se finanțează și din taxele și impozitele colectate de la acesta. Mesajul rămâne același mai ales în contextul actual când ne aflăm în fața unei incertitudini economice fără precedent în istoria recentă și prin care, din punctul meu de vedere, putem să trecem doar având un patriotism local, arătând respect producătorilor locali și susținerea noastră cumpărând produsele lor și promovându-i în interiorul comunității. În calitate de primar voi încerca să implic mediul de afaceri reghinean în tot ce înseamnă activitate a administrației locale și voi promova cât voi putea de mult produsele locale și producătorii noștri locali.

Reporter: Aveți vreun mesaj pentru locuitorii municipiului Reghin înainte de această competiție electorală?

Dragoș Pui: La fel ca în orice altă competiție intru cu dorința de a câștiga, însă spre deosebire de orice altă competiție, de această dată îmi doresc să câștig pentru Reghin, mult mai mult decât îmi doresc să câștig pentru mine. Cred că ceea ce îmi doresc eu pentru comunitatea noastră e ceea ce avem cu toții nevoie iar în urma feedback-ului primit zilele trecute de la reghineni, cred că este un obiectiv realizabil. Cred că această conjunctură face posibil nu doar pentru mine personal, ci pentru întreaga mea generație, să demonstrăm prin rezultate și proiecte implementate cu succes, că tineri capabili nu doar merită ci și trebuie să fie promovați și să aibă sprijinul formațiunii din care fac parte, indiferent de culoarea politică.

Cred că prin votul acordat mie, ca și primar, și echipei mele de consilieri locali, dau o șansă tinerei generații să se afirme și să demonstreze că este timpul și există și posibilitatea de a se face acel transfer de generații mult așteptat. Celor care mă vor vota le spun că vor susține un candidat onest care întotdeauna a pus interesele cetățenilor pe primul loc.

Vreau să le spun reghinenilor că la finalul celor 4 ani de mandat, îmi doresc să avem cu toții un municipiu în care – prin colaborarea între toate formațiunile care se vor regăsi prin votul reghinenilor în consiliul local – vor fi deja implementate proiecte care să răspundă necesităților exprimate de reghineni. Un municipiu care va fi făcut primii pași importanți spre un smart city, o comunitate cu traiectorie europeană în care se vor regăsi soluții inteligente care să îmbunătățească viața reghinenilor și care, în același timp să pună în valoare potențialul comunității noastre. Îmi doresc ca Reghin 2024 să fie un oraș din care să pleci pentru facultate dar în care să vrei să te întorci să trăiești, în care vrei să îți întemeiezi o familie, să îți crești copiii, o comunitate în care să vrei să pui bazele unei afaceri locale.

A consemnat Alex TOTH