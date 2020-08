Raport de primar. Szabó József Levente (Ceuașu de Câmpie)

Share



Cu patru mandate la activ, dacă îl socotim și pe cel care se va încheia în curând, Zabó József Levente se numără totuși printre primarii tineri ai județului Mureș. În urmă cu 16 ani, la primul mandat, era cel mai tânăr primar din România. A fost ales de locuitorii comunei Ceuașu de Câmpie în ideea de a aduce un suflu nou în administrație. În ce măsură a reușit acest lucru și cât a realizat din ceea ce și-a propus vor aprecia cei peste 5000 de locuitori ai Comunei Ceuașu de Câmpie, comună care mai cuprinde satele Voiniceni, Porumbeni, Câmpenița, Herghelia, Culpiu, Săbed și Bozed. Care sunt reușitele și nereușitele administrației locale din Ceuașu de Câmpie, în ultimii patru ani, veți afla din interviul de mai jos.

Rep : Vă rugăm, în primul rând, să ne descrieți, în câteva fraze, comuna Ceuașu de Câmpie

Szabó József Levente: Ceuașu de Câmpie este o comună frumoasă, cu oameni frumoși, situată aproape de Târgu Mureș. Ceuașu de Câmpie se află la aproximativ 12 km de municipiu, dar Voiniceni, unul din satele aparținătoare este chiar și mai aproape, la 7 km. Principalele activități economice sunt legate de comerț și agricultură. Nu avem activități industriale consistente, iar acest lucru ne oferă posibilitatea de a respira un aer curat. Cred că dintre comunele limitrofe municipiului avem cel mai curat aer. Acest lucru a determinat dezvoltarea investițiilor din domeniul imobiliar, în sensul că tot mai mulți localnici, dar și târgumureșeni , aleg să își ridice aici case. Comuna este cunoscută bine și pentru Turnul cu Ceas, aflat în Ceuașu de Câmpie, un important monument istoric al județului Mureș. Aici aș aminti și Biserica de Lemn din Culpiu, de asemenea un obiectiv cultural de referință pentru comună.

Infrastructura

Referitor la activitatea din ultimii patru ani, cel de al 4-lea mandat al dvs, vă rog să amintiți cele mai importante proiecte realizate de echipa pe care o conduceți din postura de primar.

S.J.L. : Aș începe cu menționarea unui proiect foarte important, și anume introducerea apei potabile în Herghelia, Culpiu și Bozed, lucrare aflată în fază de execuție, începută în primăvara acestui an. Este un proiect realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) . Valoarea proiectului este de 7 milioane lei. Estimez că finalizarea lui va avea loc anul acesta, undeva în octombrie-noiembrie. Aici aș menționa că proiectul a fost făcut astfel încât cei care vor beneficia de apă nu vor mai avea cheltuieli legate de ducerea apei în gospodărie. În proiect au fost curprinse și legăturile de la conducta principală, inclusiv căminele de vizitare. Practic, beneficiarii vor avea apa în curte fără nici o cheltuială. La finalizarea cestui proiect toți locuitorii comunei vor vea acces la apă potabilă de la rețea.

Care este situația la capitolul canalizare ?

S.J.L.: Aici avem un alt proiect în derulare, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR), adică fonduri de la Uniunea Europeană, care vizează realizarea canalizării în Ceuașu de Câmpie, Voiniceni și Câmpenița. Proiectul a fost demarat în 2018 și trebuia să fie gata, dar, din păcate, firma care a câștigat licitația pentru realizarea lucrărilor nu a respectat contractul, a lucrat neconform, așa că am fost nevoiți să reziliem unilateral contractul. Din fericire nu am făcut plăți, așa că nu au fost pierduți bani. Am scos din nou la licitație lucrarea și sper că în această toamnă va fi stabilit executantul. Vom avea o întârziere de un an, dar important este că anul viitor lucrarea va fi gata. În următoarea etapă, avem în vedere introducerea canalizării în Porumbeni și Herghelia, iar apoi, cu un nou proiect, în Culpiu, Săbed și Bozed.

Care este starea drumurilor din comună?

S.J.L.: Pot să vă spun că în ultimii ani am asfaltat aproximativ 9 km de drum. E vorba despre drumuri de legătură: Săbed – Bozed, DN15E – Sat Culpiu și DN15E – Sat Herghelia. Investiții pe zona trotuare nu am făcut pentru că avem lucrările de canalizare și nu are sens să cheltuim bani pentru a sparge ulterior. Unde nu am reușit să asfaltăm am făcut pietruiri în permanență, pentru a se putea circula civilizat.

Aici aș menționa faptul că avem despus un proiect la Guvernul României, în valoare de 2,5 milioane de Euro, ce vizează finanțarea lucrărilor de asfaltare pe toate străzile lăturalnice din Ceuașu de Câmpie, Voiniceni, Porumbeni și Câmpenița. Proiectul a fost acceptat, urmând să așteptăm alocarea fondurilor.

Școală și activități culturale

Ce ne puteți spune despre căminele culturale, în ce stare se află ?

S.J.L. : Dintre cele 8 cămine culturale din comună, 6 au beneficiat de reparații importante la acoperiș, practic fiind montate acoperișuri noi, din material de calitate, iar căminele culturale din Voiniceni și Săbed au fost renovate recent. Toate cele 8 cămine au fost dotate cu sisteme de sonorizare, cu mobilier nou (printr-un proiect PNDR), cortine automatizate, pardoseală pentru covor de dans, pe scenă, lumini pentru spectacole. Aici aș aminti faptul că din fonduri europene, prin Grupul de Asociere Locală – LIDER, care cuprinde localitățile Sântana de Mureș, Ceuașu de Câmpie, Șincai și Mădăraș, al cărui președinte sunt, am câștigat un proiect în valoare de 85.000 de euro, din care am construit un teren sintetic cu vestiare (pentru fotbal, tenis cu picorul și tenis de câmp), în Ceuașu de Câmpie și am achiziționat un utilaj multifuncțional pentru decolmatare, desfundare poduri și cosit iarbă. Care este situația în unitățile de învățământ ?

Cu școlile și grădințile stăm bine, în general, dar desigur mai pot fi aduse îmbunătățiri. Cursuri pentru clasele 1-4 au loc în 6 din cele 8 localități ale comunei, iar 5-8 la Ceuașu de Câmpie, Voiniceni și Săbed. Grădinițele funcționează în 7 din cele 8 localități ale comunei. Transportul copiilor spre unitățile de învățămât este asigurat de două microbuze școlare.

În momentul de față efectuăm lucrări de renovare a Școlii Generale din Porumbeni, iar pentru școlile din Voiniceni și Săbed avem despus un proiect la Compania Națională de Investiții. Proiectul prevede refacerea și modernizarea acestor unități de învățământ, începând de la uși și ferestre, terminând cu mobilierul, inclusiv sală de lectură. În momentul în care vom beneficia de finanțare vom putea demara lucrările.

S.J.L.: Ați avut implicări în activitatea cultelor religioase?

Primăria a avut un aport financiar important în construirea capelelor mortuare în localitățile Săbed, Câmpenița, Voiniceni și Porumbeni, iar punctual, în funcție de solicitări am sprijinit cultele religioase de pe raza comunei în diverse activități. De asemeena, am sprijinit și sprijin toate activitățile culturale din cadrul comunei. Aș aminti aici și festivaul de datini și obiceiuri ”Bună seara lui Moș Crăciun”, pe care îl organizăm în fiecare an, în luna decembrie la Voiniceni.

Sănătate și siguranță

Legat de siguranța cetățenilor comunei ce ne puteți spune ?

S.J.L.: La acest capitol trebui să amintesc de mașina de pompieri primită ca donație din străinătate, prin Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea, unde, e important de menționat, a avut și Primăria Ceuașu de Câmpie un aport de 30.000 de lei. Mașina are o capacitate de 2700 l de apă, iar în completare, pentru incendii mai mici, în special la incendii de vegetație, folosim o mașină de teren dotată cu remorcă, bazin de 1000 l și pompă. Și aceasta a fost primită ca donație.

Referitor la mașina de pompieri, dorința mea, care se va concretiza într-un proiect pentru viitorul mandat, este să asigurăm permanență. A fost o situație în care un incendiu izbucnit sâmbăta a fost oprit foarte repede, pentru că, întâmplător, cei doi oameni care lucrează pe această mașină se aflau sâmbăta la serviciu, pentru niște reparații. Dacă vom reuși să finanțăm un serviciu permanent vom putea fi deosebit de eficienți. Avem un proiect și pentru construirea unui garaj în care să ținem mașina de pompieri, dotat cu dormitor și bucătărie, în ideea obținerii permanenței.

Aici aș mai preciza că un alt obiectiv pentru mandatul viitor este să obțin finanțare și pentru Serviciul de urgență – Salvare, prin 112. Un lucru foarte important pentru sănătatea și siguranța locuitorilor comunei.

Tot la capitolul sănătate trebuie să amintim despre Centrul de Medicină Lifestyle Herghelia, cunoscut în întreaga țară.

Cum merge activitatea agricolă în comună ?

S.J.L.: Și la acest capitol cred că putem fi mulțumiți. Toate cele 38.000 de hectare de pe raza comunei sunt lucrate. Ne mândrim cu activități de cultivare a viței de vie la Culpiu, iar în ceea ce privește creșterea animalelor putem menționa că activitatea principală constă în creșterea oilor. Vorbim de un efectiv de peste 7000 de capete.

La capitolul nerealizări ce ați menționa ?

S.J.L.: Desigur, oricât de mult ai munci nu poți să fii perfect și să realizezi tot ceea ce îți propui. Îmi pare rău că nu am putut să ne ținem de graficul legat de canalizare, dar acest lucru nu a depins de noi. Chiar dacă am fi intuit că firma ce urma să efectueze lucrările nu este în măsură să le ducă la bun sfârșit, nu puteam interveni decât în momentul nerespectării clauzelor. Ceea ce am și făcut. De asemenea, nu suntem mulțumiți de gradul de realizare a retrocedărilor, dar și aici sistemul legislativ, cu multe ițe, te pune în situații imposibile.

Una peste alta, consider că ceea ce a depins de noi am făcut, atât cât am putut de bine. Neavând activități industriale puternice în comună, depindem mult de obținerea finanțărilor prin diverse proiecte. Opinia mea este că am reușit să accesăm multe fonduri și să îmbunătățim, astfel, considerabil nivelul de trai al locuitorilor din Comuna Ceauașu de Câmpie, iar acest parcurs va continua.

A consemnat Florin Marcel Sandor

Despre Ceuașu de Câmpie

Ceuaşu de Câmpie este atestat documentar în anul 1505, sub numele de Chyawas.

Se situează pe cursul superior a pârâului Voiniceni, la 12 km distanţă de municipiul Târgu Mureş, zonă deluroasă – câmpie.

Biserica Reformată a fost construită în anul 1798 din pietrele zidurilor ce înconjura biserica romano-catolică de odinioară. Lângă biserică se află Clopotniţa de lemn. Încă din anul 1332 satul Herghelia este atestat documentar (Menes), de asemenea Porumbeniul (Galamb) şi Culpiul (Kulpen), unde în 1650 se construieşte biserica ortodoxă din lemn ,,Sf. Arhangheli”.

SATE AFLATE ÎN COMPONENŢĂ: Ceuaşu de Câmpie, Câmpeniţa, Herghelia, Porumbeni, Voiniceni, Culpiu, Săbed, Bozed

ACTIVITĂŢI SPECIFICE ZONEI:

Agricultură

Comerţ

Prestări servicii

Prelucrarea lemnului

Panificaţie

Meşteşugărit: confecţionat obiecte din papură

Creşterea animalelor

Prelucrarea papurei şi a sorgului