Veste proastă despre ”Vâltoarea Mureșeană”!

Organizatorii evenimentului ”Vâltoarea Mureșeană” au anunțat joi, 27 august, faptul că ediția din acest an a evenimentului nu va putea fi organizată din cauza restricțiilor impuse de contextul epidemiologic.

,,Am sperat că restricțiile anunțate la începutul pandemiei în primăvară vor fi relaxate până în toamnă și vom avea posibilitatea de a organiza un eveniment la care vor putea participa târgumureșenii. Ne-am pregătit cu mai multe scenarii: public limitat, înregistrarea participanților, transmisiuni live, distanțare. Am luat această decizie luând la cunoștință opinia reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Mureș și experiența altor organizatori de festivaluri. Un motiv important a fost renunțarea la toți invitații din străinătate, care nu ar fi putut ajunge din cauza restricțiilor de călătorie și a obligativității carantinării și astfel festivalul din acest an nu ar fi fost la nivelul edițiilor precedente”, au transmis organizatorii.

Deși scopul festivalului era de a ajuta formațiile locale, producătorii locali și partenerii care asigură tehnica de lumini și sonorizare, în momentul de față evenimentul nu poate fi organizat în condiții de siguranță și din acest motiv s-a decis anularea lui.

Andreea ȚIȚIU