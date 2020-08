Condiții de siguranță la stomatologie în vreme de pandemie. Dr. Mirela Gaston: ”Pacienții să nu își neglijeze sănătatea bucală”

Share



Reluarea activității în cabinetele stomatologice, după finalizarea stării de urgență, a presupus implementarea mai multor măsuri de protecție astfel încât personalul medical și în special pacienții să fie în siguranță, fără riscul de contaminare cu SARS-CoV-2. Cu toate acestea, încă există reticență din partea populației de a se prezenta la cabinetul stomatologic. Ce măsuri de protecție au fost implementate, de ce este importantă prezentarea periodică la medicul stomatolog și multe alte informații au fost prezentate de Dr. Mirela Gaston, președintele Colegiului Județean al Medicilor Dentiști Mureș, într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Arina Toth, redactor Sănătate, Zi de Zi: După o perioadă de pauză, de două luni, în ce măsură s-a reluat activitatea cabinetelor stomatologice la finalizarea stării de urgență? Considerați că a fost o măsură benefică faptul că la nivel național s-a decis stoparea activității medicinei dentare, pe perioada stării de urgență, din cauza izbucnirii pandemiei de COVID-19?

Dr. Mirela Gaston, președinte Colegiul Județean al Medicilor Dentiști Mureș: După încetarea stării de urgență toate cabinetele stomatologice și-au reluat activitatea în mod firesc. După două luni de pauză existau solicitări din partea pacienților, au rămas tratamente nefinalizate. Desigur, am ținut cont de toate indicațiile referitoare la protecție în cabinetele noastre atât pentru noi, personalul nostru, cât și pentru pacienții noștri. Pentru medicii din domeniul stomatologiei nu a fost chiar atât de dificilă implementarea măsurilor de protecție. Noi și până acum am lucrat cu măști, cu viziere, mănuși de unică folosință. Chiar și o parte din echipamentul nostru este de unică folosință- pahare, aspiratoare salivare, câmpuri pentru instrumentar. Stomatologia modernă incumbă toate aceste condiții. Din informațiile pe care le am, de la momentul reluării activității, dacă protecția în cabinetele stomatologice nu ar fi fost corectă poate că ar fi un număr foarte mare de medici stomatologi infectați prin secțiile de terapie intensivă sau în spitalele COVID. Acest lucru ne demonstrează că în cabinetele stomatologice s-au luat măsurile foarte corecte. În cabinetul stomatologic pacientul deschide gura, noi lucrăm cu jet de apă, jet de aer care antrenează saliva, microparticulele din cavitatea bucală și în mod automat toată încărcătura bacteriană și virală din cavitatea bucală. De aceea, noi suntem printre specialitățile cele mai expuse, alături de ATI, unde se intubează prin cavitatea bucală sau nazală, și pe undeva se explică de ce noi am fost stopați forțat. Dar în astfel de situații trebuia o regulă generală pentru că foarte mulți dintre colegi poate că nu ar fi conștientizat pericolul la care eram expuși. Eu, personal, consider că a fost o măsură benefică (stoparea activității – n.r.) pentru siguranța noastră.

Rep.: A existat reticență, teamă de infectare, la începutul reluării activității, dat fiind faptul că în acest domeniu se lucrează în cavitatea bucală a pacientului iar virusul se poate împrăștia ușor prin intermediul aerosolilor?

M.G.: Să afirmăm că nu ne-a fost teamă este o utopie, mai ales că toți ne-am aflat în fața unei situații noi. Sigur, când ai un inamic pe care îl vezi poți să îți iei toate măsurile mult mai ușor. Eu zic că este un război de pe poziții inegale și, de fapt de asta ne-am temut, că nu știam de cine să ne apărăm, cum este cel mai bine să ne apărăm. Poate uneori am exagerat. Dar de ceea ce mă tem pentru mine, pentru familia mea, este că trecând atâtea săptămâni parcă începem să obosim în a sta tot timpul vigilenți. Și nu poți să condamni nici populația care este foarte expansivă, a început să iasă, pe străzi, la terase etc, pentru că este un inamic pe care nu îl vezi și atunci îl ignori. Pentru noi, este important să ne păstrăm spiritul clar, relaxat, ca să putem judeca și lua măsuri corecte în activitatea noastră, pentru că până la urmă pacienții depind de noi și și ei trebuie să fie în siguranță când vin la noi.

Rep.: Ce măsuri de protecție, mai exact, au fost implementate pentru reducerea sau evitarea riscului de contaminare în cabinetul stomatologic?

M.G.: Ne-am reluat activitatea în cabinet, dar programările le-am făcut telefonic cu unele întrebări țintite pentru a selecta cazurile potențial riscante. Am făcut triajul telefonic și am încercat să programăm pacienții la un interval mai mare de timp pentru a putea aerisi, dezinfecta aparatura și pregăti cabinetul pentru următorul pacient. La sosire pacienții primesc capelină, botoșei, iar echipamentul personalului este format din halat de unică folosință, măști, viziere, mănuși de unică folosință. Pacienții sunt cooperanți, vin cu masca, sunt atenți la indicațiile care trebuie urmate, li se ia temperatura, avem soluție dezinfectantă pentru mâini. Am încercat să evităm ca în sala de așteptare să stea mai mult de 1-2 pacienți în interior.

Rep.: La momentul reluării activității cu ce v-ați confruntat? Au existat pacienți care nu au înțeles măsura de stopare a activității, au fost pacienți cu tratamente nefinalizate la momentul în care activitatea a fost stopată?

M.G.: Pacienții care au rămas cu lucrări neterminate au înțeles și a fost firesc să fie așa având în vedere perioada aceasta. Cazurile de urgență au fost rezolvate în punctele care au acordat urgențe în perioada de repaos a cabinetelor. Pe perioada stării de urgență am fost sunați de pacienții noștri și am încercat să temporizăm prin tratamente antibiotice, antiinflamatoare ceea ce s-a putut și în momentul în care am pornit activitatea au fost printre primii care au venit. Sigur, în cazurile acute, unde durerea nu a cedat cu tratament medicamentos, i-am îndrumat către colegii noștri de la urgența stomatologică. Ceea ce a rămas stopat am finalizat după reluare. Dar cunoscând situația la nivel european, înainte de stoparea activității, ne-am orientat și ne-am grăbit să nu lăsăm lucrări protetice neterminate. Am grăbit finalizarea multor tratamente tocmai pentru că bănuiam că vom închide pe o perioadă nedeterminată. Noi, personal, în clinica noastră, nu am avut pacienți care să fi rămas cu tratamente neterminate sau situații delicate, fără dinți sau cu durere.

Rep.: A fost reluată activitatea cu efectuarea tuturor procedurilor care se făceau și înainte?

M.G.: Efectuăm toate procedurile. Este foarte greu să intervii cu modificări în tratamentul stomatologic. Am păstrat protocoalele și am luat măsuri suplimentare ca să putem lucra corect.

Rep.: Din partea pacienților a existat reticență în a se prezenta la stomatologie după finalizarea stării de urgență? Există teama de infectare cu noul coronavirus în cabinetul stomatologic dat fiind faptul că aici nu sunt protejați de o mască?

M.G.: Există o categorie de pacienți care au venit și vin la consultații doar dacă este necesar deoarece sunt speriați.

Rep.: În perioada stării de urgență, urgențele stomatologice din județul Mureș au fost rezolvate doar în două locații din Târgu Mureș. S-ar fi putut organiza serviciu de urgență și în alte locații din județ?

M.G.: Din păcate, noi (Colegiul Stomatologilor Mureș – n.r.), ne-am zbătut să se deschidă în patru orașe din județ – Sighișoara, Reghin, Luduș, Târnăveni, unde sunt cabinetele școlare, dar fără niciun rezultat. Am trimis cereri primăriilor din aceste orașe să deschidă cabinetele școlare, iar medicii angajați ai Direcției de Sănătate Publică, ai Ministerului Sănătății, să fie la locul lor de muncă și să acorde servicii de urgență, primordial pentru copii, pentru profesorii angajați și apoi să rezolve urgențele care ar fi venit din orașele respective. Nu am avut susținere, nu am fost înțeleși. Noi nu puteam deschide aceste cabinete fără sprijinul primăriilor. Este un mare minus deoarece au trebuit să vină la Târgu Mureș, la urgențe, copii, de exemplu, din Luduș.

Rep.: În județul Mureș ar putea fi extinsă această rețea de servicii de urgențe stomatologice?

M.G.: Pe parcursul anilor noi am avut mai multe solicitări, am făcut cereri. Ceea ce am reușit a fost doar cabinetul stomatologic din cadrul SMURD de la Târgu Mureș. În celelalte orașe sunt secții ale SMURD și acolo ar trebui să fie câte un cabinet stomatologic de urgență. Este o problemă pe care sperăm că timpul o va rezolva.

Rep.: Ce recomandări, sfaturi aveți pentru pacienți pentru viitor, referitor la prezentarea la cabinetul stomatologic?

M.G.: Eu cred că va trebui să se ajungă la o normalitate, iar pacienții să vină să își rezolve problemele de sănătate bucală. Sunt foarte multe cazuri de infecții, gingivită, parondopatii, afecțiuni chirurgicale care recomandă tratament chirurgical în zona bucală. Pacienții să nu își neglijeze sănătatea bucală, pentru că există aceste boli de focar, infecții, granulom, abcese dentare, dinți gangrenați. Toate aceste infecții care determină focare de infecție se revăd la distanță într-o anumită patologie – cardiacă, renală, articulară. O altă problemă, destul de puțin discutată, se referă la controalele la cabinetul stomatologic, care ar trebui efectuate măcar o dată pe an, dar benefic ar fi o dată la șase luni. Ar trebui să fim și noi, stomatologii, mai atenți la patologia oncologică, tumorală, pentru că noi nu suntem o specialitate care doar tratează o carie sau pune proteză. Lucrăm într-o cavitate unde avem țesut, mucoasă, este vecinătatea marilor vase, trunchiuri nervoase, este o zonă în care găsim, din păcate, destul de frecvent, din statistica ultimilor ani, afecțiuni oncologice. Este foarte important ca stomatologii să fie foarte atenți la ce leziuni văd pe limbă, palat, mucoasele vestibulară, jugală, pentru că, din păcate, există și aici un risc.

Rep.: Din activitatea dumneavoastră, și nu numai, cum arată sănătatea orală a mureșenilor? Se prezintă aceștia la controale stomatologice periodice?

M.G.: Din punct de vedere al copiilor noi am făcut sondaje prin controale la câteva clase la școlile din oraș și am fost plăcut impresionați de faptul că sănătatea orală a copiilor este bună și oglindește grija și atenția părinților pentru sănătatea orală a copiilor lor. Sunt copii cu procese carioase rezolvate, cu obturații, destul de mulți cu aparate ortodontice, se vede că au și o igienă bună și acest lucru ne-a bucurat foarte mult. La adulți există și oameni care sunt mai atenți cu propria persoană și încearcă să își găsească resursa financiară pentru a-și pune la punct sau întreține, în continuare, sănătatea orală. Aș sugera ca pacienții să nu prioritizeze doar lucrurile materiale și trebuie să aloce resurse financiare și pentru sănătate. Este mult mai ieftin să faci două controale pe an și eventual să se descopere o carie medie, să zicem, care este tratată. O plătești și cel puțin 6 luni sau un an, depinde de cum poți să vii, ești rezolvat. Dacă nu vii la aceste controale ci doar atunci când e deja o carie, cu durere, se face un abces, dintele acela poate fi sau nu salvat, tratamentul lui necesită mai multe ședințe, care se plătesc. Deci și sub aspect financiar o afecțiune netratată, complicată, sporește cheltuielile financiare, nu mai vorbesc de timp și poate și suferința. Dacă pierzi dintele este nevoie de o lucrare protetică care înseamnă alți bani. Un control, două, pe an, este mult mai ieftin decât să neglijezi și să vii la cabinet o dată la 3-4 ani sau chiar mai mulți.

Rep.: Care sunt provocările pentru stomatologie pentru perioada următoare?

M.G.: Eu aș spune să nu lăsăm ștacheta jos legat de protecția noastră, să fim sănătoși, să nu ne infectăm și să ne putem trata pacienții. Cea mai mare provocare este să depășim această perioadă dificilă și să revenim cât de repede, poate anul viitor, la evenimente științifice, congrese, simpozioane, întâlniri care ne lipsesc tuturor, să vedem știința ce a mai făcut în această perioadă și chiar și legat de sănătatea dentară în această perioadă.

Rep.: Vă gândiți și la organizarea unor astfel de evenimente la Târgu Mureș?

M.G.: Da, noi am amânat pe anul viitor, la începutul lunii februarie, un congres cu tematică multidisciplinară, în care sunt implicate și specialități precum oftalmologie, cardiologie, ortopedie- partea de postură. Sperăm să reușim să-l organizăm dacă evoluția (n.red. – pandemiei) va fi bună.

A consemnat Arina TOTH

Material realizat, în cadrul noii rubrici Ghidați-vă după Zi de Zi, cu sprijinul grantului Google despre care mai multe detalii găsiți aici – https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund