INTERVIU ”Magna Cum Laude”. Iosif-Andrei Fekete, pasionat de matematică încă de mic

Cotidianul Zi de Zi vă propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unor instituții de învățământ superior din județul Mureș, promoția 2020. Iosif-Andrei Fekete este șeful de promoție al programului de masterat Tehnologia Informației din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș, iar în interviul următor ne împărtășește opinia sa cu privire la dezvoltarea acestui domeniu în România.

Reporter: Pentru început, te rog să ne spui câteva lucruri despre tine.

Iosif-Andrei Fekete: Sunt o persoană ambițioasă, activă și cu simțul umorului. Cea mai mare parte a timpului o dedic dezvoltării de jocuri video, iar în rest îmi place să fac practică și să urmăresc diferite sporturi.

Rep.: Ce te-a determinat să te îndrepți spre acest domeniu?

I.A.F.: Încă din primii ani de școală am preferat practica în detrimentul teoriei, iar disciplina mea preferată a fost matematica. Acest domeniu mi-a oferit șansa de a folosi teoria în aplicații practice, din punctul meu de vedere acesta fiind cel mai eficient mod de a învăța și de a acumula experiență.

Rep.: Cum consideri că a contribuit acest program la formarea ta profesională?

I.A.F.: Pot spune că acest program m-a ajutat pe plan profesional întrucât am reușit să îmi dau seama pe ce specializări mi-ar plăcea să profesez.

Rep.: Care consideri că este cea mai mare dificultate în acest domeniu?

I.A.F.: Consider că cea mai mare dificultate este de a ține pasul cu avansul rapid și continuu al tehnologiilor.

Rep.: Cum evaluezi dezvoltarea acestui domeniu în România? Ce s-ar putea îmbunătăți?

I.A.F.: La capitolul acesta, eu consider că România stă din ce în ce mai bine, deoarece tot mai mulți absolvenți de liceu aleg să se înscrie la facultăți care au specializări din domeniul IT, iar absolvenții acestor facultăți ajung pe piața muncii bine pregătiți. Din punctul meu de vedere, cea mai importantă îmbunătățire ar fi majorarea locurilor disponibile la programele de studii din cadrul facultăților, deoarece statisticile din ultimii ani ne spun că numărul de absolvenți ai acestor facultăți este semnificativ mai mic comparativ cu nevoia din industria IT.

Rep.: Tehnologia informației este constituită din mai multe domenii, pe care din ele ai dori să profesezi și de ce?

I.A.F.: Sunt mai multe domenii pe care aș putea profesa, însă încă nu m-am axat pe unul anume, dar mi-aș dori să aleg un domeniu unde pot fi creativ și să îmi expun ideile.

Rep.: Cum au afectat cursurile online ultimul an de studiu pentru tine?

I.A.F.: Fiind an terminal, am avut doar un curs online, deci am fost norocos și pot spune că nu am fost deloc afectat.

Rep.: Care sunt planurile tale de viitor?

I.A.F.: Pot spune că pe viitor îmi propun ca orice voi alege să fac, să fac cu plăcere.

Rep.: Consideri că în urma acestui program îți va fi mai ușor să te integrezi pe piața muncii?

I.A.F.: Da, deoarece acest program de masterat conține discipline din mai multe zone ale tehnologiei informației, iar examenele din sesiune constau în mare parte în prezentări de proiecte.

Rep.: Ce mesaj le-ai transmite viitorilor studenți care iau în considerare continuarea studiilor cu această specializare?

I.A.F.: Viitorilor studenți le-aș transmite să se înscrie, să frecventeze cursurile, să discute cu profesorii și să le adreseze întrebări, să se implice în activități extracurriculare deoarece vor avea doar de câștigat atât pe plan profesional, cât și pe plan personal.

A consemnat Andreea ȚIȚIU