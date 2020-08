INTERVIU ”Magna Cum Laude”. Gabriela Cifu și-a dorit din copilărie să profeseze în domeniul juridic

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unor instituții de învățământ superior din județul Mureș, promoția 2020. În vârstă de 26 de ani, Gabriela Cifu este șefa de promoție a specializării Drept, învățământ cu frecvență redusă, din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș, iar în interviul următor ne împărtășește câteva lucruri despre experiențele pe care le-a avut în cadrul studenției, dar și planurile sale de viitor.

Reporter: Pentru început, te rog să ne spui câteva lucruri despre tine.

Gabriela Cifu: Sunt din județul Harghita și am absolvit Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, specializarea Administrație Publică, respectiv un masterat în domeniul administrației publice, în cadrul fostei Universități „Petru Maior” din Târgu-Mureș, iar ulterior, cursurile Facultății de Economie și Drept, specializarea Drept din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș.

Rep.: Ce te-a motivat să alegi Facultatea de Drept?

G.C.: Mi-am dorit încă din copilărie să fiu avocat, iar odată cu trecerea timpului această idee s-a conturat, mai ales după absolvirea primei facultăți. Spun acest lucru, deoarece pe parcursul acesteia am început să descopăr tainele dreptului, fiind sigură că este un domeniu pe care îmi doresc să îl urmez. Astfel, am profitat de oportunitatea de a-mi aprofunda cunoștințele în domeniul juridic, urmând timp de 2 ani cursurile Facultății de Drept.

Rep.: Cum a fost experiența studenției? Ce a fost plăcut și ce a fost mai puțin plăcut?

G.C.: Studenția este una dintre cele mai frumoase perioade, deoarece se află cumva la granița dintre viața de adolescent și cea de adult. Din punctul meu de vedere, această perioadă este marcată în mare parte, de momente frumoase, pe care cu siguranță un student nu le uită niciodată. Întâlnirile cu profesorii și colegii la cursuri și seminarii, ieșirile cu colegii, prieteniile legate cu unii dintre aceștia, activitățile școlare și extrașcolare, stagiile de practică reprezintă cele mai frumoase și fructuoase momente pentru mine. Cu siguranța nu pot uita nici sesiunile de examene și perioada dinaintea acestora, când aproape fiecare student spune „de mâine mă apuc de învățat”, iar acea zi de mâine se tot amână. Din păcate, cea mai neplăcută perioadă prin care am trecut și noi studenții, a fost cea determinată de pandemie, fiindu-ne răpit un ultim semestru pe care puteam să-l petrecem alături de profesorii și colegii noștri la facultate.

Rep.: În ce domeniu juridic vei dori să te specializezi?

G.C.: Construirea unei cariere de succes în domeniul juridic presupune ani mulți de muncă și multă experiență și tocmai din acest motiv, îmi doresc să îmi încep activitatea ca grefier, iar pe parcurs, după ce dobândesc experiența necesară să țintesc spre o funcție mai importantă specifică domeniului, cum ar fi cea de notar sau judecător.

Rep.: Care crezi că sunt atuurile unui avocat de succes?

G.C.: În primul rând, a fi jurist înseamnă a fi om. Din punctul meu de vedere, pentru a atinge culmile succesului, un avocat trebuie să fie perseverent, echilibrat, rațional, corect și nu numai. Având în vedere că această profesie presupune un contact direct cu oameni care se confruntă cu diverse probleme și apelează la un astfel de specialist având toate speranțele că îi va ajuta, un avocat de succes trebuie să fie un bun ascultător și să depună toate eforturile pentru a ajuta persoana respectivă, ținând cont totodată de prevederile legale și de etică, cu privire la desfășurarea acestei profesii.

Rep.: Ai realizat stagii de practică? Dacă da, cum te-au ajutat în formarea ta profesională?

G.C.: Pe parcursul anilor de studiu am avut oportunitatea de a efectua stagii de practică, atât în țara cât și în străinătate. În anul 3, la Drept am optat să îmi efectuez practica la un cabinet individual de avocatură, iar după 3 luni în care am participat zilnic la activități specifice acestei profesii, mi-am dezvoltat anumite abilități și am avut posibilitatea de a pune în practică noțiunile teoretice dobândite la facultate. De asemenea, în cadrul masteratului pe care l-am absolvit, prin intermediul programului Erasmus am efectuat un stagiu de practică la Universitatea Salento din Lecce, Italia, iar această experiență a contribuit în mod semnificativ atât la dezvoltarea mea personală, pentru că am cunoscut oameni noi, cu o cultură diferită față de cea a noastră, dar mai ales profesională, deoarece prin intermediul specialiștilor care m-au coordonat în această perioadă am aflat o mulțime de informații cu privire la sistemul lor juridic, instituțiile statului, având ocazia chiar să vizitez o parte dintre acestea.

Rep.: În ce proporție consideri că te-a schimbat această experiență?

G.C.: Experiența vieții de student a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării mele ca om, cu trecerea fiecărui an în care eram student, mi s-au schimbat perspectivele, am țintit la lucruri din ce în ce mai înalte, am cunoscut oameni noi care și-au pus amprenta asupra vieții mele, locuri noi și bineînțeles m-am specializat într-un domeniu pe care îmi doresc să îl urmez și despre care înainte să devin student știam doar prea puține lucruri.

Rep.: Cum au afectat cursurile online ultimul an de studiu pentru tine?

G.C.: Din păcate această pandemie ne-a arătat că într-o clipă ceea ce era normal pentru noi, poate să devină cu totul diferit. Nu pot să spun că nu am dobândit informații și în această perioadă, prin intermediul cursurilor online, dar nimic nu se compara cu întâlnirile din sălile de curs cu profesorii și colegii noștri, cu atât mai mult cu cât am fost în ultimul an și poate informațiile și explicațiile dar și sfaturile de la profesori, erau altfel primite în mediul în care eram obișnuiți cu toții.

Rep.: Care crezi că va fi cea mai mare provocare în meseria pe care o vei desfășura?

G.C.: Fiecare profesie presupune provocări, dar cea de jurist cu atât mai mult, deoarece indiferent că vorbim despre avocați, notari, procurori, judecători, fiecare trebuie să deprindă o capacitate de flexibilitate, spontaneitate și adaptabilitate, mai ales că normele legislative sunt în continuă schimbare și ca jurist trebuie să fi la zi cu toate acestea.

Rep.: Ce mesaj le-ai transmite viitorilor studenți la Drept?

G.C.: Celor care pe viitor își doresc să devină studenți la drept, le transmit să își aleagă acest domeniu numai dacă într-adevăr le place și consideră că li se potrivește o profesie specifică juridicului, să profite de fiecare zi a vieții de student, de fiecare moment petrecut alături de colegi și profesori și de fiecare oportunitate ce li se oferă, pentru că fiecare lucru contribuie la formarea ca om și ca specialist în domeniul juridic.

A consemnat Andreea ȚIȚIU