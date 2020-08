INTERVIU ”Magna Cum Laude”. Crina Pungea, pregătită în fața provocărilor financiare

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unor instituții de învățământ superior din județul Mureș, promoția 2020. În vârstă de 22 de ani, Crina Pungea este șefa de promoție a specializării Finanțe și Bănci din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș, iar în interviul următor ne oferă mai multe detalii despre specializarea aleasă și despre oportunitățile de viitor pe care aceasta le oferă.

Reporter: Pentru început, te rog să ne spui câteva lucruri despre tine.

Crina Pungea: Îmi place să cred despre mine că sunt o persoană veselă, cu simțul umorului, sociabilă, onestă, ambițioasă și mereu acolo pentru a oferi sprijin necondiționat.

Rep.: Ce te-a determinat să te îndrepți spre acest domeniu?

C.P.: Educația financiară este indispensabilă. Educația în acest sens, nu este doar despre bani, ci constituie un factor decisiv în dezvoltarea simțului responsabilității și de conștientizare privind gestionarea eficientă a resurselor financiare. Este foarte important, de exemplu, să cunoaștem faptul că valoarea unui leu deținut astăzi nu este egală cu valoarea unui leu ,,de mâine”. Valoarea sa nominală rămâne constantă, dar valoarea sa reală se modifică în timp. Astfel, este fundamental să învățam ce înseamnă deprecierea banilor și cum putem evita acest fenomen. Consider că o astfel de abordare a educației ar trebui promovată mai mult, iar obiectivul Facultății de Economie și Drept subscrie acestei viziuni. În ceea ce privește alegerea unui program de studiu, finanțe și bănci oferă multe oportunități profesionale, factor care a contribuit la decizia mea.

Rep.: Ce se studiază la specializarea Finanțe și Bănci?

C.P.: Aș vrea să încep prin a sublinia că finanțe-bănci nu înseamnă cursuri întregi doar despre instituții de credit. În egală măsura, se concentrează pe piața de capital, pe investitori, pe piața asigurărilor, pe administrarea fondurilor autorităților publice și ale societăților comerciale. În acest context, se studiază materii precum management, marketing, economie, contabilitate, econometrie, finanțe publice, economie monetară, analiză economică, piețe de capital, investiții, asigurări și reasigurări.

Rep.: Ați realizat stagii de practică?

C.P.: În programa universitară exista un stagiu de practică, cu caracter obligatoriu, pe care fiecare student trebuie să-l realizeze pe parcursul unui semestru. Am decis să efectuez acest stagiu la o bancă, respectiv BRD. Atunci mi-am definitivat o primă perspectiva privind aplicabilitatea informațiilor teoretice în practică. De asemenea, am avut oportunitatea de a participa la un internship în cadrul companiei Euro Narcis, experiență ce a reprezentat un aport semnificativ la dezvoltarea mea profesională și personală.

Rep.: Care sunt posibilitățile de angajare după absolvirea acestui program?

C.P.: Având în vedere complexitatea programului de studii, posibilităţile de angajare după absolvire sunt multiple: funcţionar bancar, contabil, broker de asigurări, broker de investiții, funcționar public, practician în control financiar.

Rep.: Ce lucru crezi că va constitui o provocare în acest domeniu?

C.P.: Provocările în acest domeniu sunt aceleași ca în oricare altul. Ar fi de prisos să enumăr eventuale obstacole deoarece dificultatea și proporțiile acestora diferă de la o persoană la alta, fiind influențate de modul specific de reacționare în faţa inevitabilului. De fiecare dintre noi depinde dacă o provocare devine o piedică sau un pas înainte.

Rep.: Cum ți-au afectat cursurile online studiul?

C.P.: Digitalizarea sistemului de învățământ constituie un pas înainte și susțin acest demers. Cu toate acestea, tranziția a fost prea bruscă, iar saltul peste câteva etape premergătoare a avut consecințe nefavorabile asupra studenților. Programarea cursurilor și a orelor petrecute în faţa monitorului, precum și evaluările finale reprezintă puncte care necesită îmbunătățiri. Pentru un student în an terminal, a fost destul de solicitant să parcurgă în faţa calculatorului orele de cursuri și seminarii, apoi alte câteva ore, în plus, pentru elaborarea lucrării de licență. De asemenea, nu cred că examinarea în mediul online este eficientă. Sub presiunea timpului, primează dexteritatea și rapiditatea.

Rep.: Ce te-a motivat în perioada studenției?

C.P.: În ziua de azi, cel mai de preț ”activ” este informația. Astfel, pregătirea mea pe parcursul facultății a fost una constantă, susținută în permanență de dorința de a deține informația și de a cunoaște modul în care poate fi utilizată. În calitate de student, obiectivul meu nu a fost de a lua nota 10, ci de a ști de 10.

Rep.: Ce îți place să faci în timpul liber?

C.P.: Iubesc natura, iar timpul meu liber este ocupat cu ieșiri și activități în aer liber. Îmi plac plimbările și călătoriile alături de familie și prieteni.

Rep.: Ce sfat le-ai oferi celor care au fost admiși la finanțe și bănci?

C.P.: Timpul este cel mai mare dușman, astfel, viitorilor studenți le-aș spune să fie deschiși, activi și să se bucure pe deplin de fiecare clipă în calitate de student.

A consemnat Andreea ȚIȚIU