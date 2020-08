INTERVIU ”Magna Cum Laude”. Mircea Ciprian Ungur, șef de promoție și vicecampion european

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unor instituții de învățământ superior din județul Mureș, promoția 2020. Mircea Ciprian Ungur este șeful de promoție al specializării Educație Fizică și Sportivă, din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș, iar în acest interviu ne împărtășește mai multe detalii cu privire la domeniul ales, povestindu-ne în același timp despre importanța sportului în viața noastră.

Reporter: Pentru început, te rog să ne spui câteva lucruri despre tine.

Mircea Ciprian Ungur: Am 30 de ani și practic fotbalul de la vârsta de 7 ani, începând acest sport în Târgu Mureș, până la vârsta de 14 ani, iar apoi am urmat cursurile școlii de fotbal Ardealul din Cluj – Napoca. După terminarea junioratului, am evoluat pentru Unirea Dej, FCM Târgu Mureș, Avântul Reghin, CS Iernut și MSE 08 Târgu Mureș. În prezent, evoluez pentru echipa FC Nova Vita Târgu Mureș, alături de care am obținut titlul național și titlul de vicecampion european. În urma evoluțiilor de la Nova Vita am fost selecționat la Naționala României de minifotbal, alături de care am participat la un puternic turneu amical în Cehia, la Brno, unde am obținut locul I, iar în septembrie 2019, am participat la Campionatul Mondial în Australia, unde am obținut medalia de bronz.

Rep.: Ce te-a motivat să te îndrepți spre această specializare?

M.C.U.: Așa cum se poate observa, toată viața mea se leagă de fotbal. De-a lungul timpului am avut mulți antrenori și profesori care m-au format, atât ca sportiv, cât și ca om, și mi-am dorit să le calc pe urme și să învăț și eu la rândul meu alte generații de sportivi și de oameni, primul pas fiind să înțeleg tainele acestei meserii în cadrul specializării de Educație fizică și Sport.

Rep.: Ce presupune domeniul de educație fizică și sportivă?

M.C.U.: Acest domeniu presupune însușirea unor cunoștințe de bază legate de capacitățile motrice, psihopedagogice, anatomice, fiziologice din toate ramurile sportive, pentru o mai bună înțelegere a sporturilor precum fotbal, tenis, handbal, baschet, volei, înot, schi, atletism, gimnastică, aceste sporturi pe care le practicăm de la vârste fragede.

Rep.: Cât de importantă este partea teoretică în acest domeniu?

M.C.U.: Este la fel de importantă ca și partea practică, pentru că nu poți practica un sport fără a avea idei de bază despre ce presupune acesta, care sunt regulile, ce tip de echipament este permis și multe alte lucruri pe care deseori le trecem cu vederea înainte să ne apucăm de un sport, chiar și ca activitate recreațională.

Rep.: Cât de important consideri că este sportul în viața unei persoane?

M.C.U.: Este foarte important, mai ales în zilele noastre în care avem un stil de viață mult mai sedentar și stresant, tocmai de aceea și specialiștii recomandă să practicăm mișcare cel puțin 30 de minute pe zi. Prin sport reușim să ne îmbunătățim sănătatea, iar lucrul acesta s-a dovedit atât de studii, dar mai ales de cei care practică diferite sporturi și care pot să ateste că se simt mult mai bine, iar viața lor este mai ordonată și echilibrată.

Rep.: Cât de important este ca exercițiile fizice să fie făcute sub supravegherea unui antrenor personal?

M.C.U.: La început este foarte important, pentru că la fel ca în orice domeniu, există oameni specialiști care ne îndrumă și ne oferă cel mai potrivit cadru, adaptat stilului fiecăruia. Dacă avem o problemă cu stomacul mergem la doctor, dacă ni se strică mașina mergem la mecanic și de aceea este important ca în momentul în care decidem să ne apucă de un anumit sport, să primim sfaturi de la un specialist.

Rep.: Ai avut vreun moment dificil din punct de vedere fizic în cadrul facultății? Dacă da, cum l-ai depășit?

M.C.U.: Nu pot să spun că am avut neapărat un moment dificil, cred că am trecut prin sincope, la fel ca oricare alt student, însă le-am depășit și mă bucur că am reușit să închei cu bine această experiență alături de toți colegii mei.

Rep.: Ce crezi că îți va oferi cea mai mare satisfacție în această meserie?

M.C.U.: Probabil momentul în care voi fi la catedră și voi vedea bucuria din ochii elevilor mei la finalul anului când obțin premii, la fel cum mă simțeam și eu când eram elev și mă lăudau profesorii.

Rep.: Unde crezi că vei întâmpina dificultăți în ceea ce privește această meserie?

M.C.U.: Cred că cel mai greu va fi la început, cum se întâmplă mereu când faci un lucru pentru prima dată în viață, sunt genul de om care muncește foarte mult pentru a trece peste aceste greutăți și sunt sigur că meseria pe care mi-am ales-o nu este una ușoară, dar satisfacțiile pe care ți le oferă sunt pe măsură.

Rep.: Ce te-a motivat cel mai mult pe parcursul anilor de studiu?

M.C.U.: Pentru început, faptul că am fost admis primul și lumea avea așteptări de la mine, iar apoi m-a motivat faptul că voi deveni profesor după absolvire.

Rep.: Având în vedere că acesta este un program care implică multă mișcare, cum au afectat cursurile online ultimul an de studiu pentru tine?

M.C.U.: Perioada prin care trecem este dificilă pentru toată lumea și fiecare dintre noi s-a adaptat cum a putut mai bine condițiilor actuale și același lucru pot spune că l-am făcut și eu, având antrenamente online de 3 ori pe săptămână cu echipa de fotbal. Din fericire, am depășit și această perioadă dificilă și astăzi reușim să ne reluăm activitatea într-un ritm cât de cât normal, respectând toate măsurile de siguranță și distanțare socială.

Rep.: Ce sfat ne-ai oferi pentru un stil de viață sănătos?

M.C.U.: Să avem o viață echilibrată din toate punctele de vedere și să practicăm cât mai mult sport posibil. Ar fi ideal să avem și o dietă echilibrată și adaptată nevoilor și stilului de viață al fiecăruia, și nu în ultimul rând, să fim optimiști.

A consemnat Andreea ȚIȚIU