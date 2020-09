Fugă de la locul accidentului

Share



Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a transmis marți, 1 septembrie, prin intermediul unei știri de presă, faptul că la data de 30 august, în jurul orei 20.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Târnăveni au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier, pe raza comunei Adămuș, în care un pieton în vârstă de 8 ani a fost accidentat ușor de un autoturism, al cărui conducător auto nu a fost găsit la locul accidentului.

,,În urma verificărilor efectuate, a fost identificat și depistat un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din aceeași comună, stabilindu-se că în timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Adămuș, ar fi acroșat pietonul, care s-ar fi aflat pe marginea părții carosabile, după care a părăsit locul accidentului fără a anunța ori a avea încuviinţarea organelor de poliţie. Fiind testat cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la unitatea medicală, în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei”, a transmis Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

După mai multe verificări s-a constatat faptul că bărbatul nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar la data de 31 august, s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Mureș, iar cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni.

Andreea ȚIȚIU