Ioan Mocean (PNL) susținut de UDMR la Sărmașu

Liderul UDMR Sărmașu, viceprimarul Sallai Imre, a anunțat marți, 1 septembrie, că echipa ”Lalelei” îl va susține pentru funcția de primar al orașului Sărmașu pe actualul primar, liberalul Ioan Mocean.

”Realizările echipei primar – viceprimar susținută de consilierii PNL -UDMR din ultimii ani sunt o realitate și credem că am redus substanțial decalajul de statut urban/rural, forțat în 2003 de către PSD prin trecerea la statutul de oraș. Am reușit astfel să implementăm câteva proiecte importante în infrastructură rutieră, utilități, educație, servicii publice, etc., investiții care au schimbat substanțial imaginea orașului și localităților componente. Vom continua dezvoltarea localităților prin implementarea unor proiecte noi pentru care sunt semnate contracte pe fonduri europene și guvernamentale care însumează un total de peste 45 milioane lei – centru recreativ, centru cultural, creșă, asfaltări străzi/drumuri comunale, rețele de canalizare și modernizarea stațiilor de epurare, etc., proiecte care au termen de finalizare anul 2023. Pentru certitudinea realizării acestor proiecte susținem în continuarea buna colaborare între PNL și UDMR, respectiv primar ing. Ioan Mocean și viceprimar Sallai Imre”, a precizat Sallai Imre, pe pagina sa de Facebook.

