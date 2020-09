INTERVIU ”Magna Cum Laude”. Miruna Bartelick a ales România în locul Statelor Unite ale Americii

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unor instituții de învățământ superior din județul Mureș, promoția 2020. Miruna Bartelick este șefa de promoție a specializării Medicină Generală, limba engleză, din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș, iar în interviul următor ne împărtășește mai multe detalii cu privire la călătoria ei prin viață, alegând în final România, țara în care s-a născut și în care și-a dorit mereu să se reîntoarcă.

Reporter: Pentru început, te rog să ne spui câteva lucruri despre tine.

Miruna Bartelick: M-am născut în Sighișoara și familia mea este mixtă, mama fiind de naționalitate română, iar tata de naționalitate germană. La vârsta de 3 ani m-am mutat în Germania împreună cu părinții mei, iar după 3 ani a venit o nouă provocare, deoarece ne-am mutat în Statele Unite ale Americii, unde am făcut școala generală și liceul. Timp de 13 ani am locuit în SUA, fiind o experiență deosebită, dar mereu știam că vreau să mă întorc în țară. După ce am terminat liceul, mă simțeam pregătită să încep un drum nou, iar când am aflat că am oportunitatea de a studia medicina în limba engleză în România, am decis să mă întorc.

Rep.: Ce te-a determinat să alegi facultatea de medicină?

M.B.: Am știut încă din clasa a VI-a că vreau să mă fac medic, deoarece mereu mi-au plăcut cursurile de biologie și chimie și îmi plăcea să mă uit la intervenții chirurgicale online. În liceu am avut ocazia de a merge la un job – shadowing la spital, pentru a vedea exact cu își petrece un medic ziua, iar după experiența aceasta eram și mai sigură că vreau să urmez medicina.

Rep.: Cum au fost anii studenției pentru tine? Au existat sacrificii?

M.B.: Au fost niște ani foarte frumoși, plini cu experiențe pozitive, dar și cu greutăți. Pe lângă tot ce am învățat a fost și o perioadă de maturizare și schimbare, iar sacrificiul a fost timpul liber, dar, când faci ceea ce îți place și când știi că înveți pentru cariera pe care ți-ai dorit-o mereu, nu pare a fi un sacrificiu.

Rep.: Cum ai găsit echilibru între viața personală și cerințele care ți se impuneau la facultate?

M.B.: A fost greu de găsit echilibrul, fiindcă în medicină este mereu ceva de învațat, și timpul meu liber venea cu un sentiment de vinovăție. Am încercat mereu să învaț din timp pentru a evita nopți nedormite și perioade de stres intens. Când simțeam nevoia de o pauză ieșeam la plimbare cu câinele, făceam sport, și petreceam timp cu prietenii și familia. Pentru a avea energia necesară pentru învațat trebuie să ne îngrijim din toate punctele de vedere și să ne acordăm timp liber când este nevoie.

Rep.: Care crezi că este un element fundamental pentru a construi relația doctor – pacient?

M.B.: Cred ca respectul față de pacient și comunicarea sunt esențiale. Este important ca medicul să asculte în totalitate grijile pacientulul și totodată să îl ghideze prin întregul proces de diagnosticare, tratament, și monitorizare. Cred că dacă pacientul nu se simte ascultat pierzi din start șansa la o relație doctor-pacient eficientă. Totodată, e important ca pacientul să înțeleagă elementele esențiale legate de boala lui pentru a respecta tratamentul și pentru a preveni complicațiile. Trebuie să facem totul cu compasiune, să nu uităm să fim întâi oameni, apoi medici. Acestea vor duce la o relație de încredere pacient-medic și vice versa.

Rep.: Pe ce ramură a medicinei dorești să te specializezi?

M.B.: Mi-au plăcut foarte multe specialități în timpul facultății, dar cel mai mult m-a pasionat endocrinologia, deoarece mi s-au părut interesante patologiile și faptul că sistemul endocrin este responsabil pentru echilibrul întregului organism. Datorită unui mentor bun, endocrinologia a început să mă fascineze și mi-am dat seama că acesta este drumul pe care vreau să îl parcurg ca și medic.

Rep.: Vei dori să profesezi în țară sau în străinătate?

M.B.: Mi-aș dori să rămân în țară, dar nu este momentul să afirm 100% acest fapt pentru că viața este un drum cu foarte multe cărări.

Rep.: Consideri că a fost mai dificil să parcurgi această facultate în limba engleză decât ar fi fost în limba română?

M.B.: Nu mi-a fost greu să parcurg facultatea în limba engleză, deoarece am făcut școala generală și liceul în limba engleză, iar în ceea ce privește limba română, trebuie să îi mulțumesc bunicii mele, care și-ar fi dorit să mă vadă absolvind. A fost profesoară de limba română, iar toate vacanțele de vară am fost eleva ei preferată, fiind mereu implicată în cei 5 ani de facultate în care a fost alături de mine. Mi-a insuflat ambiție și m-a învățat să muncesc pentru ceea ce îmi doresc, având-o ca exemplu, deoarece a terminat Facultatea de Litere cu nota 10.

Rep.: Care sunt calitățile cheie pe care trebuie să le aibă un medic?

M.B.: Consider că respectul, compasiunea și profesionalismul sunt cele mai importante. De asemenea, sunt importante ambiția și dorința de a învăța constant, deoarece medicina se schimbă și evoluează mereu. Pe lângă aceste aspecte, medicul trebuie să lucreze eficient într-o echipă multidisciplinară, iar relațiile cu asistenții și ceilalți medici din aceeași specializare și specialități diferite trebuie să fie bazate pe încredere, respect și comunicare pentru ca totul la unison să fie în folosul pacientului.

Rep.: A fost vreun moment în care ai vrut să renunți?

M.B.: Niciodată nu m-am gândit să renunț. Indiferent dacă am dat de obstacole și greutăți, am avut încredere în mine că reușesc să le depășesc.

Rep.: Ne poți împărtăși un ,,truc” pe care îl folosești pentru a te apropia de pacienți?

M.B.: Cred că modul de abordare al unui pacient trebuie făcut cu căldură și încredere. Indiferent de cât de încărcată este ziua noastră, trebuie să nu uităm că pacienții au rețineri, au frici, iar noi suntem datori prin comportamentul nostru să încercăm să le ameliorăm din start. Această atitudine este benefică atât pentru pacient, cât și pentru medic pentru o colaborare eficientă.

Rep.: Cum au afectat cursurile online ultimul an de studiu pentru tine?

M.B.: A trebuit să mă adaptez și să înțeleg că a fost singurul mod de a merge mai departe cu studiile, având în vedere situația grea cu care ne-am confruntat cu toții, dar, acest lucru nu înseamnă cu nu mi-au lipsit stagiile și interacțiunea cu pacienții.

Rep.: Dacă ar fi să o iei de la început, ai alege din nou medicina sau te-ai îndrepta spre alt domeniu?

M.B.: Cu siguranță aș alege din nou medicina deoarece nu îmi imaginez alt drum în viață.

Rep.: Cum ne sfătuiești să avem grijă de sănătatea noastră în această perioadă dificilă prin care trecem?

M.B.: Sunt conștientă că aveți toate informațiile privind igiena, masca, distanțarea și de aceea consider că este foarte importantă o alimentație sănătoasă și mișcarea. De asemenea, vreau să subliniez cât este de important psihicul, să fim indulgenți cu noi înșine și să ne luăm timpul pentru a diseca fiecare sentiment copleșitor, dar, totodată să știm să ne oprim și să încercăm să rămânem optimiști.

A consemnat Andreea ȚIȚIU