RAGCL , SERE, MUZEU – Disperarea naște monștri

R. Domnule Toncean se spune că vreți să dați afară angajații din RAGCL , SERE, MUZEU din Reghin.

G.T. În lipsă de idei și soluții contracandidații mei s-au gândit că frica îi poate ajuta mai mult decât omenia. Prin urmare au răspândit zvonul conform căruia Gabriel Toncean primar înseamnă oameni dați afară din slujbele lor. Am declarat public că nu intenționez să dau nici un angajat care își face treaba afară din locul său de muncă. Dimpotrivă, mă angajez să creez toate condițiile pentru ca actualii angajați să poată performa în următorii 4 ani, cum nu au făcut-o în cei 8 scurși până acum. Știu ce înseamnă să creezi locuri de muncă, nu să le desființezi!

R. E totuși un zvon care a pornit de undeva?

G.T. Sincer nu știu de unde, cu siguranță acest zvon nu a pornit nici de la declarațiile mele nici de la cele ale echipei PNL. Cred că e doar o stratagemă a unor oameni disperați că își pierd avantajele, oameni care nu au făcut foarte multe pentru Reghin, deși ar fi putu să facă și care, mă repet, în lipsă de idei mă înfățișează pe post de sperietoare.

R. Care e strategia lui Gabriel Toncean pentru angajați, din perspectiva viitorului primar?

G.T. Spre diferență de adversarii mei politici eu nu ameninț, nu mă răzbun și nici nu vreau să creez frică. Am mai spus, toți angajații au locurile de muncă asigurate cu 2 condiții: să-și facă bine treaba pentru care sunt plătiți și să respecte cetățenii Reghinului. Toți angajații primăriei și ai RAGCL, Sere, Muzeu trebuie să respecte cetățenii Reghinului, cei care de altfel le și plătesc salariile prin taxele și impozitele cu care contribuie la bugetul local.

R. Așadar Gabriel Toncean nu va da afară oamenii din locurile de muncă?

G.T. Nu, cu mâna pe BIBLIE, nu! Toți angajații trebuie să înțeleagă că ne așteaptă 4 ani în care e nevoie de foarte multă muncă, de efort susținut, de corectitudine pentru a reuși să recuperăm 8 ani de nerealizări. Am arătat deja multe lucruri se pot rezolva mai bine și mai repede dacă există interes și voință. Poate aceste lucruri au lipsit până acum, sau poate cetățenii au fost învățați să nu aibă așteptări prea mari de la administrația locală.

R. Vorbiți de așteptări, de ce ar fi altfel cu dumneavoastră primar?

G.T. Absolut corectă întrebarea dvs. În primul rând pentru că eu nu sunt singur, am o echipă formată din oameni care au făcut performanță în sectoarele lor de activitate. Așadar acești oameni au știința și dorința de a performa și în cadrul primăriei Reghin. În al doilea rând, nici eu nici cei care ne vor vota, nu vrem să plecăm noi sau copii noștri pentru că nu au oportunități în Reghin. Acest oraș are un potențial enorm, el doar trebuie gestionat corect și profesionist. În al treilea rând, sunt un om care a creat locuri de muncă și nu le-a desființat. În al patrulea rând sunt un om de cuvânt și de acțiune.

R. Așadar la Reghin după 27 septembrie oamenii nu trebuie să fie speriați!

G.T. În nici un caz. În Reghin după 27 septembrie lucrurile vor intra în normal. Cu mențiunea că vom avea de muncit mult și cu adevărat pentru Reghin.

(Comandat de: PNL Mureș / Cod AEP: 21200012)