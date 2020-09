Ilie Chiș Bălan (Rușii Munți): ”În administrație contează ce ai realizat, nu ce promiți”

Share



Senior al administrației publice locale din județul Mureș, primar al comunei Rușii Munți din anul 2000, Ilie Chiș Bălan candidează din partea Partidului Social Democrat pentru un nou mandat, al șaselea, la cârma localității aflate la ieșirea din defileul Deda – Toplița, la confluența munților Gurghiului cu munții Călimani.

Ilie Chiș Bălan a absolvit două facultăți și este membru al Partidului Social Democrat din anul 1996, când a devenit consilier local.

”Sunt inginer agronom, am terminat facultatea în 1977 – Agronomia, iar în 1982 am absolvit a doua facultate, Științe economice, secția Contabilitate și economie agrară. În politică activez din 1978. Nu am avut de ales deoarece la acea vreme funcțiile erau condiționate și de apartenența politică. După 1989 am intrat în PSD, în 1996. Nu mi-e rușine de ideile social-democrate, mă regăsesc în ideile care au ca prioritate omul. În perioada 1996 – 2000 am fost consilier local, iar din anul 2000 sunt primar al comunei Rușii Munți, până în 2020 când urmează un nou mandat. Sunt sigur că îl voi câștiga având în vedere realizările, pentru că în administrație contează ce ai realizat, nu ce promiți”, a declarat Ilie Chiș Bălan.

Infrastructură demnă de un oraș

Primarul social-democrat este mândru de infrastructura existentă în Rușii Munți, comparabilă cu cea din mediul urban.

”Având în vedere faptul că am reușit să atragem fonduri europene de 4 milioane de euro și fonduri PNDL de aproape 1 milion de euro, plus din fonduri locale, comuna Rușii Munți are o infrastructură de mediu urban. Avem canalizare în trei sate din patru și am dat în lucru proiectul tehnic pentru realizarea canalizării în al patrulea sat unde sunt 50-60 de familii. Absolut toate drumurile din comună sunt asfaltate, inclusiv 10 kilometri de drumuri forestiere, avem și iluminat cu leduri, teren de sport pentru divizia a 4-a, sală de sport. Consider că s-a realizat în comună ceea ce am promis în mandatele anterioare”, a afirmat Ilie Chiș Bălan.

Aducțiunea de gaz, prioritatea noului mandat

Candidatul PSD promite că își va canaliza energia pentru realizarea unui proiect mult așteptat de locuitorii comunei, respectiv introducerea în Rușii Munți a infrastructurii de gaz metan.

”Nu poți în 1-2 mandate să realizezi proiecte de mare anvergură cum este o canalizare, o aducțiune de apă, asfaltare. Pentru viitor am niște proiecte mai ample, cum ar fi aducțiunea de gaz. Am avut recent o ședință de Consiliul Local în care am aprobat asocierea a cinci comune, Aluniș, Brâncovenești, Rușii Munți, Deda și Vătava, pentru a obține finanțare pentru sistemul inteligent de aducțiune de gaz în cele cinci comune. Este o investiție destul de mare, am elaborat studiile de fezabilitate care trebuie reactualizate pe sistemul inteligent. Cred că în 4-5 ani locuitorii din Rușii Munți vor avea aducțiune de gaz. De 4 ani locuitorii comunei Rușii Munți primesc 6, respectiv 8 metri cubi de lemn de foc, în funcție de numărul de persoane din gospodărie, la preț de exploatare, diferența fiind acoperită de Primărie. În afară de aducțiunea de gaz doresc să realizez canalizarea în satul Sebeș, să realizăm o capelă nouă, care e gata în proporție de 50%, doresc asfaltarea unui drum vicinal și avem și un proiect mare de regularizare a Văii Huducului în satul Maiorești. În iunie 2020, după o ploaie torențială apa a fost foarte aproape să iasă din matcă. Le-am promis oamenilor, am și hotărâre de Consiliu Local. Am demarat anul acesta și un proiect de regularizare a cursurilor de apă din Rușii Munți, lucrare de 450.000 de lei care este în faza de execuție. Intenționăm ca pe viitor să introducem curentul electric pe Valea Sebeșului, care are o lungime de 10 kilometri, astfel încât vom oferi oportunitatea de dezvoltare a turismului, prin construire de cabane turistice. Avem drum asfaltat în zonă, unde doresc să amenajăm și parkinguri pentru ca turiștii să aibă condiții optime pentru relaxare. Avem și un izvor captat de apă unde este loc de parcare și de agrement”, a punctat Chiș Bălan Ilie.

Echipa de consilieri locali, întinerită

Potrivit afirmațiilor primarului din Rușii Munți, urmează o întinerire a echipei PSD din Consiliul Local.

”La Consiliul Local am discutat cu conducerea PSD Mureș și am stabilit să întinerim un pic echipa. Am avut consilieri de 80 de ani, le-am mulțumit pentru participare și pentru implicare și venim cu o echipă nouă, care are în componență trei femei. Avem o echipă tânără, astfel încât să demonstrăm oamenilor că Partidul Social Democrat nu este un partid de pensionari, așa cum eronat se afirmă, ci este un partid dinamic, deschis progresului”, a arătat Ilie Chiș Bălan.

”La Consiliul Județean Mureș, recomand lista Partidului Social Democrat, este o listă cu oameni care au demonstrat că au reușit în viață”, a încheiat primarul comunei Rușii Munți.

Mesaj pentru locuitorii comunei

”Eu niciodată nu le-am cerut oamenilor să mă aleagă. Eu le-am spus doar că voi candida. Mesajul meu pentru cetățeni sunt proiectele pe care le-am propus, aducțiune de gaz, canalizare în Sebeș, regularizarea Văii Huducului, asfaltarea drumului vicinal Rușii Munți – Morăreni și realizările care au fost în mandatul trecut, deloc puține: 1,5 milioane de lei pentru reabilitarea școlii – toaletele erau în curte, reabilitarea corpului de școală prin PNDL l, astfel încât acum elevii au condiții optime, construirea unui dispensar uman finanțat prin PNDL deoarece aveam un dispensar foarte vechi, iar proiectul este realizat în proporție de 80% și are valoarea de 1,2 milioane de lei, din care 1 milion de lei de la PNDL și 0,2 milioane de lei cofinanțare de la Consiliul Local. Sunt investiții deloc puține”, a transmis Ilie Chiș Bălan.

”În calitate de președinte executiv al PSD Mureș am pretenția că o cunosc foarte bine pe candidata PSD la președinția CJ Mureș, în persoana doamnei Dumitrița Gliga, și consider că după respingerea nefondată a candidaturii domnului Vasile Gliga, președinte PSD Mureș, Dumitrița este cea mai autorizată, competentă să candideze la această funcție. Juristă de profesie, vorbitoare fluentă de limba engleză și franceză, româncă cu rădăcini pe Valea Gurghiului, este cea mai autorizată să conducă destinele județului în calitate de președinte al CJ Mureș. Mult succes, Dumitrița!”, a mai transmis Ilie Chiș Bălan.

Finanțări pentru Rușii Munți, în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Asfaltarea străzilor în localitatea Sebeș, comuna Rușii Munți” (valoarea investiției: 1,8 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Construire dispensar uman” (valoarea investiției: 1 milion de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Extindere corp principal la Școala Gimnazială ”Dănilă Stupar” Rușii Munți, localitatea Rușii Munți” (valoarea investiției: 1,4 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)