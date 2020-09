Mariana Vlad (Băla): ”Am dorința de a continua să schimb lucrurile în bine”

Share



Într-o lume a administrației publice locale considerată pe nedrept a bărbaților, Mariana Vlad a demonstrat din 2004 și până în prezent, prin muncă, sacrificii și implicare maximă, că este omul potrivit la locul potrivit, respectiv pentru a conduce mai departe, pentru un nou mandat, Primăria comunei Băla.

”Am vârsta de 48 de ani, sunt căsătorită, am doi copii frumoși, o fată și un băiat. Am intrat în politică în 1998, în PDSR. La alegerile din anul 2000 eram singura femeie candidată la funcția de primar din partea PDSR Mureș. Am ieșit pe locul 3 atunci și am fost aleasă viceprimar, iar din 2004 sunt primar al comunei Băla”, se prezintă Mariana Vlad.

Eforturi mari, reușite frumoase

Cu Mariana Vlad la cârma Primăriei, comuna Băla a făcut pași importanți în modernizarea infrastructurii.

”În 2000 am făcut o evaluare a lucrurilor care trebuie făcute pentru comuna Băla. Nu știam politică aproape deloc, dar aveam o dorință mare de a schimba lucrurile în bine în comuna Băla. Făcând o comparație de unde am preluat comuna la momentul respectiv, chiar dacă eram viceprimar, m-am implicat foarte mult alături de fostul primar, iar astăzi pot spune că am schimbat foarte multe în bine în Băla. Avem un iluminat public modern, cu leduri, pe care ni-l doream foarte mult, finanțat cu fonduri guvernamentale, de la Ministerul Dezvoltării. Proiectul este finalizat și pe fiecare stâlp de iluminat avem amplasate becuri cu led, realizare de care sunt foarte mulțumită și cred că și locuitorii celor două sate ale comunei, Băla și Ercea. La momentul respectiv, străzile erau pietruite în proporție de circa 30%. În timp, am reușit să pietruim aproape toate străzile, în procent de 98-99%. În schimb, sunt nemulțumită că nu am reușit să asfaltez toate străzile. O prioritate constantă a fost introducerea utilităților, apă și canalizare. Am reușit să introducem apa doar în localitatea Băla, dar rețeaua este dimensionată în așa fel încât în etapa a II-a să putem racorda și satul Ercea, desigur după întocmirea proiectului ”Canalizare și extindere de apă”. Am amenajat un parc de joacă pentru copiii din Ercea, urmând ca în viitorul apropiat să amenajăm un parc și în localitatea Băla. Sunt alocate fonduri pentru două capele în cele două sate, în valoare de 50.000 de lei fiecare. Beneficiem de finanțare prin Programul național de cadastru general, pentru intabularea gratuită a terenurilor din comuna Băla. Mai avem un proiect finalizat în anul 2017, finanțat prin PNDR, măsura 1.2.5. – drumuri de exploatație agricolă, de 13,8 kilometri, precum și un proiect în derulare, ”Wifi EU”, pentru satele Băla și Ercea. Am reușit acoperirea comunei cu semnal pe telefonia mobilă, Digi și Telekom, care reprezenta o problemă majoră a cetățenilor. Extinderea și reabilitarea Căminului Cultural din Ercea este în derulare cu finanțare din bugetul local”, a declarat primarul PSD al comunei Băla.

Grijă pentru Educație

În prezent, condițiile existente în școala din Băla sunt similare cu cele din unitățile de învățământ din mediul urban.

”Am ținut foarte mult la sprijinirea culturii, la renovarea școlilor, la accesul acestora la internet. Chiar dacă avem elevi puțini, aproximativ 25, ei au condiții similare cu cele existente în școlile din oraș: sală de calculatoare, internet, camere de supraveghere, grupuri sanitare. Elevii beneficiază, de asemenea, și de un microbuz școlar. În prezent, se reabilitează o parte din exteriorul școlii din Băla, în proporție de 70%. De-a lungul timpului am avut o colaborare foarte bună cu persoanele din conducerea școlii”, a subliniat Mariana Vlad.

”Camionul de Crăciun cu Tiberiu Ușeriu a trecut prin Băla, prilej cu care copiii și părinții au plantat o mică pădure. A fost un lucru deosebit, știind că lăsăm ceva în urma noastră. De asemenea, cunoscutul jucător de tenis Horia Tecău și-a lansat la Băla cartea ”Viața în ritm de tenis”. Totodată, am sprijinit organizarea de tabere gratuite pentru elevii din Băla și Ercea, la munte și la mare. Au fost acțiuni de suflet. Am avut și o caravană care a realizat analize gratuite de laborator pentru locuitorii din Băla. Am transformat școala și căminul cultural în spital, numai cine nu a vrut nu și-a făcut atunci analizele”, a completat Mariana Vlad, propunerea PSD pentru funcția de primar al comunei Băla.

La capitolul realizări am mai menționa că aceasta a reușit, prin intermediul Grupului de Acțiune Locală în care Băla deține calitatea de membru, să achiziționeze un tractor cu atașamente: un săpător mai mic, cu lamă pentru zăpadă, precum și o cositoare pentru acostamente și o cupă de încărcat folosită la transport de pământ sau la nivelat terenul.

Dispensar uman nou, în pregătire

Unul din proiectele foarte așteptate de comunitatea din Băla este noul dispensar uman, prevăzut a fi inaugurat în decursul anului viitor.

”Lucrăm la un proiect care se află în execuție, respectiv Reabilitarea și extinderea dispensarului medical. Îmi doresc să fie un centru frumos, unde să avem și stomatologie, și farmacie, și medic de familie. Lucrările trebuie să fie finalizate în decursul anului viitor, va fi o clădire mare, cu parcare auto și ceea ce îmi doresc este să avem un medic de familie care să consulte zilnic la Băla. Pentru a nu întrerupe activitatea medicului de familie, am amenajat un spațiu cu toate utilitățile necesare pentru desfășurarea activității medicale pentru oameni, pe perioada execuției noului dispensar. Avem un centru medical de asistență comunitară, unde avem angajată o persoană care vizitează zilnic pacienții cu afecțiuni cronice, externate din spital, cu probleme medicale. Mi-aș dori să angajăm încă o persoană și chiar să îi putem pune la dispoziție o mașină, pentru a se deplasa mai facil la domiciliul pacienților”, a afirmat Mariana Vlad.

Totodată, în mandatul 2012-2016, la inițiativa actualului primar au fost realizate 25 de fântâni care acoperă toate zonele din Băla și Ercea.

”A fost o secetă cumplită, iar aceste fântâni sunt folosite și astăzi de mulți locuitori și în plus sunt foarte utile și în caz de intervenții ale pompierilor”, a arătat Mariana Vlad.

”Sunt sigură ca veți fi un președinte al tuturor mureșenilor! O femeie hotărâtă, bună organizatoare, mult succes va doresc!”, este mesajul primarului Mariana Vlad pentru Dumitrița Gliga, candidatul PSD pentru președinția Consiliului Județean Mureș.

Viziune pentru dezvoltarea agroturismului

”Mi-am propus un lucru care azi poate părea banal, dar mâine cred că acesta va fi viitorul comunei Băla: să sprijin atât cât pot dezvoltarea agroturismului, a turismului rural. Avem în Băla un cuplu care s-a mutat din Londra, ea având rădăcini aici, străbunica era din Băla. A câștigat o finanțare prin programul Start-Up și încearcă să facă lucruri frumoase pentru comuna noastră. Avem o zonă deosebită, chiar mirifică după spusele vizitatorilor. Am încercat, și Georgiana chiar a pus în practică, să promovăm ceea ce a mai rămas din îndeletnicirile locuitorilor din Băla, unele aflate pe cale de dispariție: țesutul la război, extrasul mierii de albine, frământatul pâinii, dar și îndeletniciri de la stână. Turiștilor le place foarte mult să viziteze stâne și să vadă diverse activități specifice. Îi plimbăm cu căruța, își fac ședințe foto și se simt excelent admirând peisajele. Totodată, comuna noastră este vizitată și promovată și de personalități cunoscute pe plan național, care s-au declarat îndrăgostite de Băla. În comună avem un izvor cu apă sărată, “Murătoarea”, care va avea un rol deosebit pentru comunitatea noastră, pentru care am făcut următoarele demersuri: intabularea terenului, analiza apei, asigurarea căii de acces, studiu hidro și geo, urmând întocmirea proiectului, precum și identificarea sursei de finanțare. Negăsind surse de finanțare europene, nu am putut demara deocamdată vreun proiect pentru realizarea unei zone de agrement. În zona respectivă se poate face o piscină unde să vină oamenii la relaxare, dar și la tratament. Debitul izvorului ar permite o asemenea investiție. Există și nămol și apă sărată care ar putea fi exploatate pentru băi și tratamente”, a declarat Mariana Vlad.

Investiții pentru Băla în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Reabilitarea și dotarea căminului cultural din localitatea Băla, comuna Băla” (valoarea investiției: 0,4 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Rețea de alimentare cu apă potabilă în localitatea Băla, comuna Băla” (valoarea investiției: 1,3 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere drumuri comunale DC 149, DC 152 și străzi interioare în comuna Băla” (valoarea investiției: 6,2 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2). În derulare;

– ”Reabilitarea și modernizarea dispensarului medical uman din localitatea Băla, comuna Băla” (valoarea investiției: 0,5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2). În derulare;

– ”Modernizare sistem iluminat public în comuna Băla” (valoarea investiției: 0,4 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

