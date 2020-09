Campania ,,Ai curajul să fii bun!”, la Sighișoara

Share



Reprezentanții Asociației AUM din Sighișoara au transmis joi, 3 septembrie, faptul că în perioada 1 – 20 septembrie are loc campania ,,Ai curajul să fii bun!”, a cărui temă este anti bullying. Campania face parte din proiectul ,,Boomerang – what goes around comes around” și se va desfășura atât în mediul online, pe pagina de Facebook a evenimentului, cât și în spațiul public al Sighișoarei.

De asemenea, în perioada 20 – 25 septembrie, se va organiza a doua ediție a evenimentului 5k Run & Walk – run for a reason 2020, care are ca scop strângerea de fonduri pentru tipărirea ghidurilor anti – bullying, care au fost realizate de voluntari în perioada de izolare și care vor fi distribuite în cadrul atelierelor cu aceeași temă din școli, de îndată ce regulamentele naționale vor permite accesul voluntarilor în clase. Evenimentul se va desfășura tot online, iar participanții vor urma un traseu prestabilit, având posibilitatea de a face acest lucru individual, oricând în cursul celor 5 zile.

Oricine dorește să susțină cauza poate face o donație fie în numerar, la sediul asociației de pe strada Ilarie Chendi nr.77, Sighișoara, de luni până vineri între orele 11.00 – 17.00, fie prin transfer în contul Asociației AUM, deschis la Banca UniCredit, cu mențiunea ,,Donație 5K 2020”, la numărul de cont RO90 BACX 0000 0017 6590 3000.

Andreea ȚIȚIU