Colegii mei candidați vorbesc despre ce vor să facă… despre proiecte…

Consider că este firesc să spun, mai întâi, CUM îmi propun să FIU ca primar, apoi CE voi face ca primar și, ulterior, CUM fac ce îmi propun …

Îmi propun SĂ FIU un primar:

 Corect Informat

• Generez și am la dispoziție TABLOUL DE BORD AL PRIMARULUI, care reprezintă ansamblul de parametri relevanți pentru viața orașului

• Introduc în analiza stării curente noi indicatori de bună-stare, care oferă o percepție extinsă a realității comunității

 Harnic și Creativ

• Deviza mea este „Nicio zi fără acțiuni!”

• Sunt inspirată și iau decizii zilnice de optimizare a vieții orașului

 Foarte „bussines oriented”

• Sunt preocupată de cum să facem bani, nu doar de cum să-i cheltuim

• Inițiez parteneriate public private prin implicarea mediului de afaceri în proiecte comune („școala de antreprenoriat local”, asumarea de responsabilități sociale etc.)

• Susțin dezvoltarea micilor afaceri orientate spre economia locală a BunăStării

• Atrag resurse (fonduri europene și investitori strategici)

 Mediator și Unificator

• Întreprind acțiuni de voluntariat

• Patronez evenimente care aduc STAREA de BINE în comunitate

• Port constant un dialog interetnic, cultural, religios și cu categorii de vârstă diferite

 În contact direct cu oamenii

• Prin „Ora Primarului” informez târgumureșenii despre acțiunile din săptămâna anterioară

• Circul printre oameni – întâlniri neașteptate cu Primarul

• Organizez lunar „Întâlnirea cu Cetățenii”

• Dialoghez constant la „Masa rotundă”, structură informală, cu cei care au contribuit semnificativ de-a lungul timpului la dezvoltarea orașului. Ce o SĂ FAC concret?

Acționez cu pricepere, determinare și diplomație pentru a implementa 3 mari categorii de proiecte:

 Proiectele BunăStării – care sunt expresia viziunii mele evolutive

 Proiecte rezultate din sinteza ofertelor celorlalți 12 candidați

 Proiecte demarate după constatarea stării de fapt de la nivelul primăriei, dupa realizarea unui audit.

27 septembrie 2020 este momentul unei MUTAȚII care ne schimbă calitatea vieții –

Fie ca viața tuturor târgumureșenilor să devină optimistă, încrezătoare și înălțătoare!

#BunăSTAREpentruFIECARE! ❤️

#PrimarNadia

Eu sunt VÂNTUL SCHIMBĂRII

