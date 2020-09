Dinu Ciobotă (Stânceni): ”Sunt omul căruia îi pasă de comunitate”

Share



Considerat, pe bună dreptate, unul dintre cei mai experimentați primari din județul Mureș, social-democratul Dinu Ciobotă, care gospodărește localitatea Stânceni din anul 1990, s-a înscris în competiția electorală pentru a obține un nou mandat de primar la alegerile din 27 septembrie.

”Și eu am plecat de jos, am fost muncitor, după care mi-am făcut o calificare – desenator tehnic, după terminarea liceului. Părinții mei fiind muncitori, respectiv țărani totul se lega de ceva social, adică de modul de a ajuta, de a sprijini. Am apreciat politica Partidului Social Democrat și am considerat că mă regăsesc în ea”, a declarat Dinu Ciobotă despre începuturile sale în administrație și în politică.

Realizări numeroase

De-a lungul anilor, realizările echipei conduse de Dinu Ciobotă nu au fost deloc puține.

”Am construit trei poduri de beton peste râul Mureș, am avut un program SAPARD pentru aducțiune apă potabilă, am avut și un program pe Măsura 322 pentru modernizarea infrastructurii de bază în comuna Stânceni cu pod peste râul Mureș, asfaltare, canalizare, prelungirea rețelei de apă potabilă, cămin cultural, reabilitarea sediului primăriei, realizare de centru social, construcția unei grădinițe cu program normal 1 milion de euro pentru construire de drumuri de exploatație agricolă, 200.000 de euro pentru reabilitarea, modernizarea școlii generale din comuna Stânceni. Momentan, avem un program de 125.000 de euro pentru modernizarea dispensarului uman, after school și centru social și o finanțare de 1 milion de euro pentru persoane defavorizate. Am construit un cămin și am reabilitat alt cămin, am au fost puși locuitorii în posesie pe Legea fondului funciar, am achiziționat prin Grupul de Acțiune Locală un buldoexcavator pentru lucrări de întreținere. Cea mai importantă realizare a fost pe Măsura 322, respectiv modernizarea infrastructurii de bază în comuna Stânceni, proiect în valoare de 2,5 milioane de euro, precum și 3 poduri construite în valoare de 1,5 milioane de euro”, a afirmat Dinu Ciobotă.

Proiectele de viitor, ambițioase

Evident, proiectele de viitor propuse de candidatul PSD la funcția de primar al comunei Stânceni sunt la fel de ambițioase.

”Pentru mandatul următor una dintre priorități este prelungirea rețelei de apă și canalizare în cele două sate aferente, am făcut asfaltări de 650.000 de lei din bugetul local, dar dorim să continuăm asfaltările în trei sate. Avem o rețea de apă de 8.500 de metri și canalizare peste 7.000 de metri care deservește aproximativ 800 de locuitori. Vrem să o prelungim în satele Stânceni și Ciobotani”, a detaliat Dinu Ciobotă.

Sprijin pentru dezvoltarea turismului

Totodată, candidatul PSD își dorește ca localitatea Stânceni să devină și mai atractivă pentru investiții în domeniul turismului.

”Comuna noastră se află într-o zonă foarte frumoasă de munte, în defileul Mureșului Superior, iar la sfârșit de săptămână foarte mulți turiști ne vizitează, vin în weekend în Stânceni. Avem aproximativ 280 de cabane și case de vacanță în comună. Momentan, în Stânceni sunt doar două pensiuni turistice, dar noi încercăm să sprijinim investitorii, mai ales pe cei din domeniul turismului și agroturismului. Prin programul POCU vor fi înființate 10 afaceri de 25.000 de euro fiecare și sunt sigur că o să se găsească investitori care vor investi și în turism”, a menționat Dinu Ciobotă.

Rețeaua de gaz metan, un vis realizabil

Pe viitor, Dinu Ciobotă promite că se va lupta, alături de echipa sa, pentru introducerea rețelei de gaz metan în comuna Stânceni.

”Ar fi o bucurie pentru comună să aibă gaz metan. Având în vedere că suntem într-un defileu care face parte dintr-un parc național natural este foarte greu să se facă o investiție de acest gen, cu magistrale de gaz. Astfel, probabil ne vom opri la o distribuție a gazului de la Toplița dacă gazul ajunge în vecinătate, adică în Toplița. Suntem în lucru cu studiul de fezabilitate, urmează să contractăm un proiectant pentru a face contractul pentru studiul de fezabilitate. Problema e pandemia care ne încetinește activitatea. Nu am avut cazuri de COVID-19 în comună, dar efectul negativ din punct de vedere economic se resimte. Noi, la bugetul local realizam 50% din vânzare de masă lemnoasă care nu se mai vinde, produsele prelucrate din lemn stau pe stoc și atunci comuna e 50% pe avarie. Bugetul de venituri este realizat în proporție de 50%. Anul acesta am vândut aproximativ 2.000 de metri cubi de masă lemnoasă, cât să putem plăti prestări de servicii, taxe și întreținerea pădurilor. E vorba de 2.500 de hectare de pădure”, a conchis Dinu Ciobotă.

”Am avut o echipă bună”

”Îi rog pe locuitorii comunei să vină la vot și să voteze cu încredere Partidul Social Democrat și echipa PSD. Sunt omul căruia îi pasă de comunitate, lumea mă cunoaște și le mulțumesc anticipat pentru votul lor. În ultimele două mandate am avut o echipă bună cu care am lucrat, alături de care voi merge în continuare, și sper să avem măcar 4-5 consilieri la nivel de comună. La 1.350 de locuitori avem 9 consilieri în total, în Consiliul Local. Sper să obținem majoritatea, pentru a continua proiectele. Pe lista de candidați avem și profesori, manageri, muncitori, țărani, cam din toate sferele de activitate. Avem și femei, tineri și seniori”, a transmis Dinu Ciobotă.

Finanțări pentru Stânceni, în guvernarea PSD (2016-2019):

– ”Pietruirea drumului Mermezeu – Valea Dușii, comuna Stânceni” (valoarea investiției: 0,7 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 1);

– ”Lucrări de finisaje interioare și exterioare la școala generală Stânceni” (valoarea investiției: 0,2 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Construire pod din beton armat în localitatea Ciobotani” (valoarea investiției: 3,5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Construire pod din beton armat peste pârâul Meștera, în localitatea Meștera” (valoarea investiției: 0,5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2).

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)