Laura Moldovan (Livezeni): ”Îmi doresc transparență în privința deciziilor”

A absolvit Facultatea de Sociologie și Psihologie din București în anul 2011, are vârsta de 43 de ani, este căsătorită, are un băiat și la alegerile locale din 27 septembrie va deschide Partidului Social Democrat pentru Consiliul Local al comunei Livezeni.

”M-am mutat în Livezeni în urmă cu aproximativ 13 ani, anterior locuind în Târgu Mureș orașul încare m-am născut. Am ales comuna Livezeni în primul rând ca să fiu aproape părinții mei care locuiau deja acolo. Au renunțat la viața la bloc și și-au construit o casă în Livezeni. În al doilea rând, am ales Livezeniul deoarece este o zonă foarte frumoasă, cu multă vegetație, verdeață și liniște și, totuși, aproape de Târgu Mureș”, se prezintă Laura Moldovan.

”Îmi place să fiu un om asumat”

În viziunea Laurei Moldovan, politica făcută de Partidul Social Democrat este cea apropiată deoameni și de problemele lor de zi cu zi. ”Până de curând nu am fost implicată în politică, nu am făcut parte din niciun partid politic. Desigur, eram la curent permanent cu ce se întâmplă în jur și participam la discuțiile politice din cadrul familiei. Faptul că acum m-am implicat în politică este o provocare pentru mine. Îmi place să fiu un om asumat și sunt convinsă că voi face față cu demnitate. Pentru mine părinții înseamnă foarte mult, și ei sunt susținători ai Partidului Social Democrat, un partid apropiat de oameni. În momentul în care mi s-a propus să mă înscriu în partid și să candidez, nu am stat pe gânduri”, a declarat Laura Moldovan.

”Îmi doresc să mă implic”

În ceea ce privește activitatea din viitorul Consiliu Local al comunei Livezeni, Laura Moldovan își dorește ca aceasta să se desfășoare printr-o comunicare eficientă cu oamenii.

”Dacă voi ajunge în Consiliul Local, îmi doresc să văd o transparență în privința deciziilor luate și o comunicare mai bună cu cetățenii, astfel încât la final deciziile să fie luate în modul cel mai bun și să mulțumească pe cât mai mulți cetățeni. Îmi doresc să comunic cu oamenii, să le ascult problemele și să le identific nevoile, să fie o legătură mai strânsă între Consiliul Local și cetățeni. La urma urmei, cetățenii sunt cei care beneficiază de hotărârile Consiliului Local. Sunt dispusă să mă implic oriunde este nevoie de mine, am disponibilitatea și energia necesară să mă implic. Dacă voi ajunge consilier local din partea PSD, îmi doresc să mă implic în mai multe activități, în comunicarea cu cetățeanul de orice categorie, inclusiv comunitatea de romi”, a menționat Laura Moldovan.

Finanțări pentru Livezeni în guvernarea PSD:

– ”Extinderea rețelei de alimentare cu apă, faza I, comuna Livezeni” (valoarea investiției: 0,4 milioane de lei; sursa de finanțare: PNDL 1);

– ”Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Livezeni” (valoarea investiției: 1,6 milioane de lei; sursa de finanțare PNDL 2);

– ”Reabilitare și modernizare grădiniță în localitatea Livezeni” (valoarea investiției: 1,2 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR);

– ”Sistem de canalizare ape uzate în localitatea Livezeni” (valoarea investiției: 4,5 milioane de lei; sursa de finanțare PNDR).

